«Беременность пролетела незаметно»: Тимати и Валентина Иванова стали родителями

У пары появилась девочка

«Беременность пролетела незаметно»: Тимати и Валентина Иванова стали родителями

У пары появилась девочка

Теперь Тимати официально многодетный отец | Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Теперь Тимати официально многодетный отец | Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь Тимати официально многодетный отец

Источник:

halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова разродилась. Спустя девять месяцев на свет появилась девочка, для модели это первый ребенок, а для рэпера уже третий. Молодые родители пока не спешат рассказывать подробностями их семейной жизни сейчас, но последние дни Валентина активно подводила итоги своей беременности в социальных сетях.

Иванова похвасталась, что за девять месяцев поправилась всего на девять килограммов благодаря тому, что стабильно тренировалась и правильно питалась. Модель подчеркивает, что беременность оказалась для нее одним из самых приятных периодов жизни.

— Беременность пролетела незаметно, время скоротечно, но за этот короткий промежуток в тебе появляется столько любви, ведь ничего нет лучше ощущения, чем носить под сердцем частичку себя, — написала Иванова в своих социальных сетях.

Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом в течение девяти месяцев Иванова вместе с милыми фотографиями оголенного животика неоднократно рассказывала, что процесс проходит не столь радужно. Ее беспокоила проблема со сном, а также появились отеки, от которых не получалось спастись.

— Каблуки перестала носить, так как появилась большая нагрузка на вены, а у меня, к сожалению, с ними проблема. В третьем триместре появились очень сильные отеки, уже не могу носить кольца, пальцы рук сильно отекают. На ночь стараюсь много не есть и не пить. Но даже это уже не помогает, — делилась Валентина.

Тимати, в свою очередь, после новости о беременности практически не появлялся в социальных сетях возлюбленной, зато засветился в компании длинноногой красотки на отдыхе.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тимати Беременность Роды Девочка Певец
