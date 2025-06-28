Как россиянка воспитывает семерых детей в одиночку и живет на пособия — видео

В свои 35 лет Екатерина Лагунова из Тюмени в одиночку воспитывает семерых детей от полутора до 16 лет. Молодая женщина с оравой детей ютится в съемной двушке старенького дома на окраине города. Многодетная мама трижды была замужем. Первый муж Екатерины умер, а со вторым и третьим отношения у нее не сложились. В итоге она осталась одна со своими детьми.

Екатерина вынуждена снимать жилье для себя и детей, хотя по бумагам у нее есть свой дом. Его она купила за маткапитал, но сразу туда с семьей не переехала. В итоге бывшие владельцы превратили дом в большой курятник. В планах Екатерины позже разобраться с этим домом и землей. А сейчас она мечтает о другом своем жилье — где было бы пространство для всех ее семерых детей. Смотрите историю про маму с 7 детьми — в видеосюжете наших коллег из 72.RU.