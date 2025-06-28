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Семья Как россиянка воспитывает семерых детей в одиночку и живет на пособия — видео

Как россиянка воспитывает семерых детей в одиночку и живет на пособия — видео

Екатерина Лагунова впервые стала мамой в 19 лет, а седьмого малыша родила в 33 года

294
2 комментария

Вот так живет мама с 7 детьми в маленькой квартире

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

В свои 35 лет Екатерина Лагунова из Тюмени в одиночку воспитывает семерых детей от полутора до 16 лет. Молодая женщина с оравой детей ютится в съемной двушке старенького дома на окраине города. Многодетная мама трижды была замужем. Первый муж Екатерины умер, а со вторым и третьим отношения у нее не сложились. В итоге она осталась одна со своими детьми.

Женщина говорит, что алиментов почти не видит, а живет на детские пособия и деньги по потере кормильца. Иногда подрабатывает, делая фигурки из гипса.

Екатерина вынуждена снимать жилье для себя и детей, хотя по бумагам у нее есть свой дом. Его она купила за маткапитал, но сразу туда с семьей не переехала. В итоге бывшие владельцы превратили дом в большой курятник. В планах Екатерины позже разобраться с этим домом и землей. А сейчас она мечтает о другом своем жилье — где было бы пространство для всех ее семерых детей. Смотрите историю про маму с 7 детьми — в видеосюжете наших коллег из 72.RU.

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Комментарии
2
Гость
1 час
типичная судьба русского человека в стабильной россии
Гость
1 час
её Табрический со свадьбой лично не поздравлял? а кого из скрепных он поздравил или что он сделал для нас?
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