«Влад счастлив»: Регина Тодоренко рассекретила пол будущего ребенка

Несмотря на беременность, Тодоренко продолжает заниматься спортом, ходить на светские мероприятия и путешествовать Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хранить тайну до последнего — это может стать фирменным стилем Регины Тодоренко. Сначала ведущая два месяца ни в какую не признавалась, что беременна, пока живот не достиг размеров, которые невозможно скрывать.

— Многие знают, что в последние месяцы было много утечек, догадок, видео, слухов по поводу моей беременности. Мне важно до вас донести: я молчала не потому, что хотела разыграть интригу. А потому, что не знала, как реагировать. Потому что хотела просто быть и прожить трепетный период моей жизни в информационной тишине максимально долго. Я не всегда хочу афишировать наше личное.

Теперь Тодоренко изо всех сил старалась оттянуть момент, когда она объявит новость о том, кто у них с Владом Топаловым появится на свет.

Сначала ведущая опубликовала небольшое видео, где сообщает пол малыша мужу, и предложила подписчикам отгадать, кто у них будет. После томительных часов спора среди фанатов Тодоренко сообщила, что расскажет подробности во время прямого эфира RuTV. Умеет заинтриговать, нечего сказать.

Большая часть аудитории Тодоренко до последнего поздравляла пару с появлением девочки — пока не услышала из уст Регины:

— Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана!

Для многодетных родителей это будет третий сын. В 2018 году у них родился Михаил, а в 2022-м — Мирослав. Ранее в одном из интервью Тодоренко сообщала, что они с мужем очень хотели бы девочку, но теперь для осуществления их мечты придется ждать как минимум четвертую беременность.