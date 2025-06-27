«Влад счастлив»: Регина Тодоренко рассекретила пол будущего ребенка

Хранить тайну до последнего — это может стать фирменным стилем Регины Тодоренко. Сначала ведущая два месяца ни в какую не признавалась, что беременна, пока живот не достиг размеров, которые невозможно скрывать.
— Многие знают, что в последние месяцы было много утечек, догадок, видео, слухов по поводу моей беременности. Мне важно до вас донести: я молчала не потому, что хотела разыграть интригу. А потому, что не знала, как реагировать. Потому что хотела просто быть и прожить трепетный период моей жизни в информационной тишине максимально долго. Я не всегда хочу афишировать наше личное.
Теперь Тодоренко изо всех сил старалась оттянуть момент, когда она объявит новость о том, кто у них с Владом Топаловым появится на свет.
Сначала ведущая опубликовала небольшое видео, где сообщает пол малыша мужу, и предложила подписчикам отгадать, кто у них будет. После томительных часов спора среди фанатов Тодоренко сообщила, что расскажет подробности во время прямого эфира RuTV. Умеет заинтриговать, нечего сказать.
Большая часть аудитории Тодоренко до последнего поздравляла пару с появлением девочки — пока не услышала из уст Регины:
— Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана!
Для многодетных родителей это будет третий сын. В 2018 году у них родился Михаил, а в 2022-м — Мирослав. Ранее в одном из интервью Тодоренко сообщала, что они с мужем очень хотели бы девочку, но теперь для осуществления их мечты придется ждать как минимум четвертую беременность.
— Очень хотим девочку. Очень интересно побыть родителем женского пола. Это что-то такое, как мне кажется, уникальное для меня лично и для Влада, моего мужа, — делилась ведущая.