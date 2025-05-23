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Семья Обзор «Осточертело притворяться»: звезда «Импровизации» Дмитрий Позов оказался в психушке

«Осточертело притворяться»: звезда «Импровизации» Дмитрий Позов оказался в психушке

Долгое время он пытался скрывать проблемы

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1 комментарий
Дмитрий Позов и Екатерина Добрачева были вместе 15 лет и воспитывают двоих детей | Источник: pozov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Дмитрий Позов и Екатерина Добрачева были вместе 15 лет и воспитывают двоих детей | Источник: pozov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дмитрий Позов и Екатерина Добрачева были вместе 15 лет и воспитывают двоих детей

Источник:

pozov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Комик Дмитрий Позов, известный своими интеллигентными манерами и самым спокойным характером четырех участников шоу «Импровизация» (16+), сообщил в телеграм-канале, что находится в психиатрической больнице. В ноябре прошлого года его отец тяжело заболел и через два месяца скончался. Эта утрата стала для Дмитрия сильным ударом, после которого вся его жизнь пошла кувырком.

— В январе отца не стало. Я так был занят решением вопросов всё это время, что только после его смерти осознал всё — и меня накрыло. Сильно. Параллельно копились проблемы в семейных отношениях, — признался Дмитрий. — Казалось, что я безгранично люблю Катю, что невозможно любить сильнее, что сейчас мы решим небольшие недопонимания и продолжим быть идеальной парой. Просто надо чуть-чуть поработать над собой, и всё. Но… Оказалось всё не так просто. И вот тут я уже не вывез.

Дмитрий пытался решить проблемы самостоятельно: пил лекарства, ходил к психотерапевту, занимался саморефлексией, но ничего не помогало. Тогда он попытался заглушить боль алкоголем, и стало только хуже.

— Я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. И вот я живу один в съемной хате. Точнее, сейчас я живу в психушке. Мне осточертело притворяться месяцами, что я веселый и радостный, пока у меня медленно и мучительно умирает отец. Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться. А в это время 15 лет моей жизни идут к черту, — с болью признает комик.

Позов также опроверг разговоры, что он попал в рехаб из-за алкогольной зависимости, и назвал свой реальный диагноз.

— Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли, — написал «импровизатор».

Несмотря на трудности, Дмитрий с позитивом смотрит на будущее. Комик ждет, когда всё наладится и он сможет вернуться на сцену и воплотить в жизнь все мечты и замыслы.

— В конце концов я еще не все шутки сказал, не все проекты снял, не всю рыбу выловил, не все конструкторы собрал, не всё задуманное доделал и не все свои глупые идеи реализовал. Я даже еще не купил желтый Chevrolet Camaro, чтобы с сыном ездить на Бамблби. Дел полно. Пока мне очень тяжело. Но пусть мне повезет и всё получится, — поделился Позов.

Свою исповедь Дмитрий закончил просьбой не встревать в их отношения с женой и еще раз подчеркнул, что продолжает ее любить несмотря ни на что:

— Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил ее и восхищался ей и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей, и я буду любить ее всегда. Поэтому не трогайте ее.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Импровизация Комик Семья Любовь Отношения Зависимость
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Комментарии
1
Гость
8 часов
"Бедненький!" Слабый человек. У всех умирают родители, еще хуже когда умирают дети,... Но большинство людей справляются без модных бездельников-психологов! Ну попьют пару дней и на работу(нормальную работу, а не кривляться на сцене на потребу дуракам!).
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