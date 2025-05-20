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Семья Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями: мама певца случайно рассекретила пол ребенка — видео

Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями: мама певца случайно рассекретила пол ребенка — видео

История счастливой семьи

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Источник:

Городские медиа

В семье Давы пополнение — Мари Краймбрери родила певцу и блогеру первенца.

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала девушка в соцсетях.

Музыканты поделились трогательными фото с малышом, хотя беременность Мари скрывала до последнего — старалась одеваться в широкие наряды, причину округлившегося живота пара обнародовала, когда прятать его стало весьма проблематично. Да и свои отношения Мари и Давид не афишировали. Хотя слухи об их романе поползли еще в 2021 году после того, как певец публично пригласил девушку на свидание. Мари свою личную жизнь никогда не выставляла напоказ, а от вопросов про отношения с Давой уходила, объясняя это тем, что в СМИ и спустя полтора года после разрыва с Ольгой певца называли не иначе как «бывший Бузовой».

Только год назад пара признала, что у них всё серьезно. Зимой 2025-го Мари и Дава расписались без посторонних глаз, и вот спустя несколько месяцев семья стала еще больше. Хотя певцы не стали называть пол ребенка, мама Давы его случайно раскрыла.

— Мои бесценные, мои любимки. Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни и моя сеньорита вкусняшка, — написала Анна Манукян в соцсетях, намекая, что у четы родилась дочь.

Правда вскоре пост мама певца удалила.

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Елена Вахрушева
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