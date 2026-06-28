«Историческая развязка»: в шоу «Сокровища императора» определились финалисты

Участники в шоке от того, кто остался в финале Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

В шоу «Сокровища императора» определились финалисты. После того, как ушли сестры Аверины, в проекте оставалось всего четыре пары: «розовые» (Ирина Пинчук и Катя Шкуро), «зеленые» (Миша Марвин и Артем Качер), «оранжевые» (Павел Деревянко и его жена Зоя) и «фисташковые» (Екатерина Моргунова с сестрой Кристиной). В новом выпуске между ними разгорелась нешуточная борьба. Зрители увидели слёзы звезд, громкие выяснения отношений между участниками и неожиданный финиш, который и определил тройку финалистов.

Началась серия с заявления команды «зеленых» — они играют сейчас конкретно против «оранжевых». По мнению Артема Качера, супруга Павла Деревянко ведет себя не совсем корректно: она не только мстительная, но и не следит за словами. Сама Зоя, кстати, так не считает. Ее не напугали нападки со стороны рэпера, но в то же время девушка прекрасно понимала, что ближе к финалу сумела настроить все команды против себя.

На это повлияли не только ее взрывной характер, но и череда подстав на испытаниях. На протяжении всей дистанции у Зои сдавали нервы, девушка неоднократно говорила, что устала и уже хочет домой, но потом собирала всю волю в кулак и вновь доказывала всем, что их команда в числе сильнейших.

Мужская команда часто выясняет отношения на проекте Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Тем не менее серия всё равно оказалась полна неожиданных поворотов. В первый день испытаний в лидерах были «зеленые», мужская команда настолько заразилась целью вручить черную кошку своим врагам, что отлично справлялась со всеми заданиями.

«Фисташки» плелись в самом конце гонки, но сохраняли позитив и даже находили в себе силы шутить по этому поводу.

Девушки уже несколько серий подряд удивляют зрителей тем, что всё лучше и лучше справляются с заданиями Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

На правах лидеров «зеленые» вручили черную кошку ненавистным «оранжевым», однако их план оставить команду в аутсайдерах провалился. Павел Деревянко с женой на одном из испытаний вытянули бонус, который, кажется, и изменил весь ход игры. «Оранжевые» неожиданно получили иммунитет от черной кошки.

Такой исход стал полной неожиданностью для всех. «Розовые» надеялись, что их мужская команда пожалеет, тем более, что они только недавно зарыли топор войны. А «фисташковые» верили, что участь их обойдет, потому что «зеленые» видели, с каким большим отставанием они добрались до гонга.

После долгого совещания Артем Качер и Миша Марвин решили, что статуэтка должна достаться всё-таки «розовым».

— Мы решили дать шанс прийти к финишу обеим командам. Это правильно, — объяснил Артем Качер, намекая, что Ирина Пинчук и Катя Шкуро сильные соперники и имеют все шансы добраться до ведущих не последними.

Ирина Пинчук и Катя Шкуро сильно расстроились от этого решения. Они вновь обиделись на парней и обвинили их в том, что те не умеют сдерживать обещания Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

И действительно Ирине Пинчук с Катей Шкуро быстро удалось догнать остальных участников, несмотря на то, что стартанули спустя 20 минут после «фисташковых».

Большую роль в этой серии сыграли не столько сами участники реалити, сколько люди, которые попадались на их пути. Таксисты нарушали договоренности и уезжали с мест проведения миссий, прохожие неправильно подсказывали путь.

В итоге первыми к финишу пришли «розовые». Вторыми неожиданно стали «фисташковые».

«Зеленые» уехали не на тот адрес, но успели быстро сориентироваться. Правда, когда они уже были в нескольких метрах от ведущих, их на такси обогнали «оранжевые». Зоя даже успела позлорадствовать такой иронии судьбы.

— Очень иронично получилось. Они выпроваживали нас с проекта, а по итогу уходят сами, — с улыбкой произнесла девушка.

Третьими успели прийти к финишу «оранжевые», а последними — «зеленые».