Честно ответьте на эти 10 вопросов и узнайте, какой вы киногерой: психологический тест

Каждый из нас — главный герой в киноленте собственной жизни, но задумывались ли вы, по чьему сценарию вы играете? Пока одни хладнокровно просчитывают каждый шаг, другие устраивают из серых будней безумный карнавал или молча спасают мир на полной мощности. Пройдите наш тест из 10 жизненных ситуаций, чтобы сорвать маски и узнать свой истинный кинопсихотип. Результат ответит на главный вопрос: кто вы на самом деле — элегантный мечтатель, хранитель маленьких чудес или мудрый добряк. А может быть, кое-кто другой?
Пятница, вечер. Как выглядят ваши идеальные выходные?
Сорвусь в спонтанную поездку туда, где еще ни разу не был, без всякого плана и карты.
Проведу мощную тренировку, наведу идеальный порядок и составлю план задач на неделю.
Поеду навещу маму или проведу время во дворе, занимаясь простыми домашними делами.
Устрою шикарную вечеринку с морем шампанского, красивыми нарядами и громкой музыкой.
Отправлюсь гулять в одиночестве, подмечая милые мелочи и запуская блинчики по воде.
Выключу телефон, запрусь дома и буду изучать сложную тему или читать детектив.
Коллега совершил глупую ошибку, которая добавила вам работы. Ваша реакция?
Иронично подшучу над его невнимательностью и укажу на логический просчет.
Помогу ему всё исправить, угощу конфетой и скажу, что ошибки случаются со всеми.
Сделаю вид, что ничего не случилось, чтобы не портить наши роскошные отношения.
Анонимно исправлю его оплошность, чтобы избавить беднягу от нагоняя от шефа.
Закручу интригу, переведу стрелки и сделаю так, чтобы виноватым признали кого-то другого.
Спокойно и методично переделаю всё сам — я единственный, кто может сделать это идеально.
Вы неожиданно выиграли в лотерею 10 миллионов долларов. Куда уйдут деньги?
Тайно раздам тем, кто действительно нуждается, и помогу местным приютам.
Вложу в разработку продвинутых систем безопасности, гаджеты и благотворительный фонд.
Куплю хороший дом, вложу в понятный бизнес (вроде ловли креветок) или отдам церкви.
Куплю роскошный особмах, автопарк и буду закатывать приемы для высшего света.
Потрачу на редкое научное оборудование, лабораторию или редкие старинные книги.
Прогуляю всё на безумные развлечения, путешествия и покупку собственного корабля.
Ваш друг пришел к вам среди ночи с разбитым сердцем. Как вы ему поможете?
Молча выслушаю, обниму, налью чаю и буду сидеть рядом столько, сколько потребуется.
Скупо поддержу делом: предложу оплатить психолога или временно переехать ко мне.
Придумаю для него милый квест-сюрприз, чтобы вернуть ему улыбку и веру в чудеса.
Вручу ему бутылку рома, включу музыку на полную и предложу пуститься во все тяжкие.
Разложу его ситуацию по полочкам и выдам четкий логичный план, как жить дальше.
Организую поездку в лучший ресторан или клуб — пора выгулять дорогой костюм и отвлечься.
Вы зашли в переполненный ресторан, где все столики заняты. Ваши действия?
Устрою небольшое шоу, подсяду к незнакомцам, съем их картошку и найду новых друзей.
Сурово посмотрю на хостес, оценю обстановку и забронирую VIP-комнату.
Смущусь от шума, тихонько уйду и куплю себе что-нибудь вкусное в тихом парке.
Вежливо спрошу у кого-нибудь разрешения присесть на свободный стул рядом.
Вычислю по деталям компанию, которая уже расплачивается, и подожду их столик.
Включу личное обаяние, найду администратора и получу лучший стол за чаевые.
Какое качество в людях бесит вас сильнее всего?
Скупость, мелочность и неумение красиво и масштабно радоваться жизни.
Навязчивость, излишняя эмоциональность и глупые пустые разговоры.
Гордыня, высокомерие, злость и несправедливое отношение к слабым.
Черствость, цинизм и когда люди не замечают чужую боль и красоту мира.
Занудство, душные правила, графики и попытки ограничить мою свободу.
Слабохарактерность, лицемерие, ложь и нежелание держать свое слово.
Вы заблудились в незнакомом городе, а телефон полностью разрядился. Как спасетесь?
Быстро сориентируюсь по солнцу, архитектуре и вывескам, логически найдя путь.
Куплю пауэрбанк в первом попавшемся магазине, попутно оценив криминогенность района.
Без капли паники буду подходить к прохожим и просто, открыто просить о помощи.
Буду бродить по улочкам, рассматривая дома, пока ноги сами не выведут куда нужно.
Пойду на звук музыки в ближайший бар — там точно найдутся те, с кем мне по пути.
Найду самый дорогой отель, вызову такси через консьержа и сниму роскошный номер.
В компании зашел спор на тему, в которой вы круто разбираетесь. Что сделаете?
Промолчу, ведь чужие споры кажутся мне слишком агрессивными и бессмысленными.
Если спор никого не обижает, буду просто кивать и улыбаться, оставаясь при своем.
Элегантно вклинюсь в разговор, очарую всех своей эрудицией и соберу комплименты.
Выслушаю чужие глупости со скептической ухмылкой, не тратя время на объяснения.
Переведу тему в шутку, расскажу безумную байку и перетяну всё внимание на себя.
Веско и жестко раздавлю оппонентов неопровержимыми фактами, закрыв дискуссию.
Каков ваш идеальный стиль в одежде?
Уютный винтаж с забавными или необычными деталями, у которых есть история.
Черный монохром, строгий минимализм, технологичные и функциональные вещи.
Роскошный, изысканный и дорогой: только бренды, идеальный крой и шик.
Строгий, классический, немного старомодный, но безупречно аккуратный.
Экстравагантный, слегка небрежный стиль, куча аксессуаров, колец или талисманов.
Максимально простой и удобный кэжуал: чистая футболка, любимые кроссовки и джинсы.
Каков ваш главный жизненный девиз?
«Мир полон маленьких чудес, нужно лишь уметь их замечать».
«Неважно, кто я в глубине души, о человеке судят по его поступкам».
«Эмоции — враг чистого и холодного разума».
«Нужно всегда верить в свою зеленую ракету на горизонте».
«Закрой глаза и представь, что это всё — веселое приключение».
«Жизнь как коробка конфет: никогда не знаешь, какая начинка попадет».