Честно ответьте на эти 10 вопросов и узнайте, какой вы киногерой: психологический тест

Каждый из нас — главный герой в киноленте собственной жизни, но задумывались ли вы, по чьему сценарию вы играете? Пока одни хладнокровно просчитывают каждый шаг, другие устраивают из серых будней безумный карнавал или молча спасают мир на полной мощности. Пройдите наш тест из 10 жизненных ситуаций, чтобы сорвать маски и узнать свой истинный кинопсихотип. Результат ответит на главный вопрос: кто вы на самом деле — элегантный мечтатель, хранитель маленьких чудес или мудрый добряк. А может быть, кое-кто другой?