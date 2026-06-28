Горячие источники, море вкусной еды и шопинг мечты. Чем заняться в приграничном Яньцзи — полный путеводитель

Понятная инфраструктура, приветливые люди, люксовый и не очень шопинг, вкусная еда разных народов, двуязычие, красивая архитектура, убаюкивающая тишина природы и шумный блеск центра города. Это все Яньцзи — город на границе Китая, России и Северной Кореи, и он не похож вообще ни на что в своей самобытности. Город миллионов пестрых огней и тихого умиротворения провинции, в котором есть всё для того, чтобы ваше путешествие стало незабываемым.
Недавно появилась возможность абсолютно расслабленно махнуть в Яньцзи из Владивостока на прямом рейсовом автобусе. Около шести часов в дороге, переход через границу в районе Краскино, и вот туристы уже мчатся сквозь красивейшие места: высоченные мосты и рисовые поля вдоль речки Туманган.
Редакция VLADIVOSTOK1.RU собрала все самое интересное, что может предложить поездка в Яньцзи.
- Торговые центры
- Рынок и торговые улочки
- Прогулки по городу
- Еда и рестораны
- Народный парк
- Горячие источники в Деревне динозавров
- Корейская деревня
- Ночной город
- Дорога домой
Торговые центры
Яньцзи — это Мекка для модников, особенно после того, как многие бренды покинули российский рынок. А тут всего несколько часов в автобусе, и магазины со знакомыми вывесками к вашим услугам — Nike, Guess, Calvin Klein, и всё по приятной цене.
Для более скромных модников в ТЦ «Байличен», который русский турист знает как ТЦ Welcome, есть небольшой бутик известного японского бренда Uniqlo, единственный так близко к границе Россия — Китай.
Сколько всего торговых площадок в приграничном городе, сосчитать трудно: некоторые закрылись и уныло глядят на город пустыми запыленными окнами, другие только-только открываются, зазывая потенциальных покупателей скидками и заманчивыми предложениями.
Главные места:
Bailicheng mall (ТЦ Welcome);
Yanji Department Store (ТЦ «Белокаменный»);
Wanda Plaza (Yanji road).
В ТЦ, помимо одежды и косметики, которых больше не купить на родине, есть и короли ушедшего фастфуда. McDonald's с «Хеппи милами» специально для китайского рынка, очень дорогой Starbucks и KFC с особым меню.
В последний китайцы всегда выстраиваются в очередь, стоять приходится обычно больше 20 минут. Но это стоит того, курочка тут не похожа ни на одно другое меню сети. Можно купить даже целую тушку: на выбор есть жаренная в масле или запеченная в аэрогриле.
На самом первом этаже всех ТЦ традиционно находятся супермаркеты, а вот последние этажи отдали под всяческие развлечения. Кинотеатр, детские развлекательные автоматы, хваталки с мягкими игрушками, вереница лотерей и стойки с фигурками. Как и положено, шанс выиграть в этих автоматах мизерный, но никогда не равен нулю.
Рынок и торговые улочки
Рынки, маленькие торговые улочки, торговые обочины и множество разрозненных бутиков — основа центральной улицы Яньцзи. По улицам разрастаются стихийные точки с сумками, готовой едой, целебными травами, алкоголем, сувенирами. А в самом центре города есть крытый многоэтажный «Западный рынок» (Yanji Western Market).
На первом этаже огромного рынка расположились точки с едой, одеждой, товарами для дома и фудкортом. Торг тут не только уместен, но и приветствуется. Если не знаете языка, продавцы всё так же охотно торгуются — помогает калькулятор на телефоне.
Рынок обширный и многообразный, объединяет в себе интересное из Китая и Кореи. Но будьте внимательны с прилавками замороженного мяса: тут можно случайно наткнуться на освежеванных собак и словить нехилый такой культурный шок.
Еще в городе есть особый утренний рынок у реки Бурхатун (Dongfang Water Marker) — торговая улочка для ранних пташек. Лавочки тут открываются ближе к рассвету и уже в девять утра сворачиваются. Аутентичный, шумный и ароматный — тут прямо на проходной улице разложены приправы, жарится еда, шкворчат насекомые, рядами выложен женьшень и стоит макколи (рисовое слабое вино).
Рыбные лепешки, свежий острый токк (рисовые клецки), жареные морепродукты, кимчи, орехи, фрукты, рисовые десерты — всё это можно попробовать, а если понравилось — купить на месте. Упаковывают товары очень хорошо — в вакуум. Никакого запаха, и срок хранения увеличивается в разы, но, чтобы сильно не заморачиваться, советуем посетить рынки в день отъезда.
Прогулки по городу
По китайским меркам Яньцзи — это маленькая провинциальная деревня, в городе живут около 600 тысяч человек. Но здесь всё равно есть, чем заняться и что попробовать. Удивительно вкусный бабл ти или кофе, чипсы с причудливым вкусом и кока-кола за 1,8 юаня (примерно 20 рублей) — всё к вашим услугам.
Советуем прогуляться до ближайшего «Снеговика» (их тут сотни по всему городу) и купить там знаменитый рожок с кунжутом за два юаня, а потом отправиться гулять по набережной города.
В городе также можно наткнуться на магазинчики сетей Miniso, KKV, вкусняшки «Хаосянлай», Mixue Bingcheng, Luckin Coffee. В общем, всё, что есть в больших городах Китая и способно выудить из вас юани.
Еда и рестораны
Еда в Яньцзи — отдельный вид удовольствия. Каждый день можно пробовать что-то новое и ни разу не разочароваться. Почти в любое место можно идти без опаски, но лучше ориентироваться на местных — в кафе, где едят сами азиаты (а в городе китайцев и корейцев примерно поровну), точно будет вкусно.
Яньцзи вобрал в себя всё самое лучшее из двух азиатских кухонь — Китая и Кореи. Поэтому найти тут холодную лапшу или кимпаб, токкпоки или традиционную китайку очень легко. Блюда в большинстве своем острые, но магическое «бу яо ла» — что дословно можно перевести с китайского как «не надо острое» — делает любое блюдо более приятным европейскому желудку.
На улочках города продают и знаменитый корейский фастфуд — рыбок с бобовой пастой. В Корее этот десерт называют пуноппан. Еще есть традиционный десерт из рисовой муки токк с маком или сливами. Привычной для европейцев выпечки тоже полно — прилавки кофеен ломятся от сдобных лакомств разных мастей.
Народный парк
Огромный парк притаился в центре города (Yanji Park) — почти все достопримечательности и хорошие отели находятся вокруг этого места. Недалеко отсюда расположены Яньбанский университет, стена блогеров, рынки и набережные реки.
Днем тут гуляют семейные пары с детьми, бабушки играют на корейских барабанах, ухоженный сад радует глаз, озеро усеяно местами для отдыха, а в ларьке продают вкусное мороженое и сувениры. Тут тихо и спокойно.
Но с наступлением темноты парк начинает гудеть как улей — множество группок танцует свои причудливые танцы, не совсем синхронно в едином порыве двигаются и молодежь, и старички. Иллюминация парка завораживает — это сказка с яркими светлячками, лазерными бликами и переливающимися медузами в кронах деревьев.
Особенно красиво вечером выглядит фонтан в парке — ступени к нему все до единой подсвечены, и длинная дорога с лихвой окупается прекрасным видом.
Горячие источники в Деревне динозавров
Горячие источники — еще одна визитная карточка небольшого китайского города. Раньше монополистами в плане отдыха на воде были горячие источники Пияньшань, недалеко от знаменитого подвесного моста. Но в 2025 году свои целительные ванны открыл «Парк динозавров» (Dinosaur hot spring). Он и к городу ближе, и концепция там поновее.
Здесь есть горячие источники на улице и в самом комплексе, два бассейна, место для отдыха с теплыми полами, точки с гидромассажем, аквапарк, кафе — и всё это не ограничено по времени.
Цена вопроса — 138 юаней на одного человека, это чуть больше полутора тысяч рублей. За эти деньги вы получаете ключ, браслет от шкафчика, полотенца, тапочки и доступ к огромной площадке водного комплекса.
Корейская деревня
Буквально через дорогу от царства динозавров находится еще одна жемчужинка Яньцзи — корейская этническая деревня. Чтобы прогуляться по уютным улочкам старой Кореи, придется отдать 30 юаней (примерно 350 рублей) на входе, а если душа попросит авантюризма, еще за 200 юаней (2250 рублей) вас перевоплотят в принцессу династии Мин. В пакет входит выбор ханбока, макияж, прическа, фотосессия в антураже улочек и 40 кадров без обработки на руки от местного фотографа.
Языковой барьер тут не проблема, фотограф легко помогает с позами с помощью пантомимы.
Выбор ханбоков тут огромен, есть все размеры, возраста и настроения: от нежной девушки до воинствующей императрицы — утепленные, легкие или совсем прозрачные. Есть и мужские, от ярких императорских до чиновничьих, но элегантных.
Вас быстро одевают по всем канонам исторического костюма, надевают подъюбник и… просят везде поднимать юбку, чтобы не упасть и не испачкать подол нежного платья.
Ехать сюда лучше во второй половине дня, ближе к вечеру — именно с наступлением сумерек небольшая деревушка оживает яркими огнями и иллюминацией.
Территорию оживляют актеры: бабушки, которые занимаются огородом, юноши-рыбаки, городские красавицы. Все они охотно болтают и фотографируются с гостями деревни.
Еще в деревне есть контактный зоопарк с голубями, кроликами и оленями. Чтобы познакомиться с живностью поближе и покормить, можно купить специальный корм — тарелочка стоит 30 юаней. Ее лучше сразу поднять над головой, потому что молодые и красивые олени слижут всё, что не приколочено, прямо из мисочки без вашего на то согласия.
Ночной город
С закатом город приобретает новые, яркие черты. Иллюминация, повсеместная архитектурная подсветка, яркие фигурки, «плавающие» на домах, мосты, отбрасывающие блики на воду, — всё это завораживает. Очень советуем уделить вечер прогулке по ночному Яньцзи, это того стоит.
Город, что днем был дружелюбной, тихой провинцией, превращается в шумный, яркий и громкий мегаполис.
А так выглядит знаменитая «стена блогеров» издалека. Впечатления она не произвела никакого — просто большой рекламный щит с шумными стримерами, заполонившими улицу возле рекламных вывесок.
Дорога домой
Дикарями уехать из Яньцзи так же легко, как и добраться туда. Из города каждый день (кроме праздников) ходит автобус и довозит всех желающих прямиком до Владивостока.
Обратный билет на родину будет стоить в кассе 150 юаней (1670 рублей) — почти вдвое дешевле, чем путь из Владивостока в Поднебесную. Приобрести билет можно на автовокзале Яньцзи «Дунбейя», при себе нужно иметь загранпаспорт и наличку в юанях.
Как и во Владивостоке, на вокзале Яньцзи есть окошко для международных перевозок. Расписание дублируется на русском языке, а сотрудники хорошо говорят на английском. Автобус выезжает в Россию ежедневно в 12:40 по местному времени (разница между двумя странами составляет два часа).
На обратной стороне билета девушка-билетер заботливо укажет время, когда нужно прибыть на вокзал и пройти к международному комфортабельному автобусу.
Всего по дороге домой будет три большие остановки — одна в Хуньчуне на территории Китая, еще две — уже в России, в Краскино и Барабаше. Во Владивосток автобус прибудет в 22:40.