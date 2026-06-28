Горячие источники, море вкусной еды и шопинг мечты. Чем заняться в приграничном Яньцзи — полный путеводитель

Яньцзи — это Мекка для модников, особенно после того, как многие бренды покинули российский рынок. А тут всего несколько часов в автобусе, и магазины со знакомыми вывесками к вашим услугам — Nike, Guess, Calvin Klein, и всё по приятной цене.

Для более скромных модников в ТЦ «Байличен», который русский турист знает как ТЦ Welcome, есть небольшой бутик известного японского бренда Uniqlo, единственный так близко к границе Россия — Китай.

Сколько всего торговых площадок в приграничном городе, сосчитать трудно: некоторые закрылись и уныло глядят на город пустыми запыленными окнами, другие только-только открываются, зазывая потенциальных покупателей скидками и заманчивыми предложениями.

Главные места: