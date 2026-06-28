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Развлечения Истории Хотела стать учительницей черчения, но предмет убрали из школ: педагог создает удивительные украшения из камней и стекла — ее история

Хотела стать учительницей черчения, но предмет убрали из школ: педагог создает удивительные украшения из камней и стекла — ее история

Мастерица уверена, что нашла свое истинное призвание

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Анна делает броши, серьги, браслеты и ожерелья и продает их на набережной весной и летом | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comАнна делает броши, серьги, браслеты и ожерелья и продает их на набережной весной и летом | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com

Анна делает броши, серьги, браслеты и ожерелья и продает их на набережной весной и летом

Источник:
Украшения «Царская ночь» / Vk.com

Анна Оборина родилась и выросла на Дальнем Востоке, а сейчас живет в Перми. Она всегда хотела стать учителем черчения, но не сложилось — ее факультет закрыли, а предмет убрали из школ вовсе. Жизнь перевернулась благодаря любимому хобби — она всегда любила делать украшения. Сейчас это профессия, которая ее не просто кормит, а позволяет реализовать себя и приносит удовольствие. История Анны — в материале 59.RU.

За работу в школе — 6500 в месяц

Анна позирует с кокошником&nbsp;— их она делает очень редко | Источник: Анна Оборина / Vk.comАнна позирует с кокошником&nbsp;— их она делает очень редко | Источник: Анна Оборина / Vk.com

Анна позирует с кокошником — их она делает очень редко

Источник:

Анна Оборина / Vk.com

Анне Обориной 36 лет, и последние девять из них она занимается исключительно созданием украшений. Мастерица родом из поселка Ванино Хабаровского края — это важный морской узел региона с одноименным портом. Маленькая Аня была творческим ребенком и ходила на кружок по рисованию, а первые украшения начала делать, когда ей было 12 лет.

— Тогда мы все смотрели сериал «Клон», а я в то время еще занималась танцами. Однажды мама на день рождения подарила мне монисто — это украшение на бедра из монеток под золото, которые звенят при каждом движении, — вспоминает Анна. — Я знала, что не буду танцевать восточные танцы и мне некуда его носить. И тогда я ножницами разобрала украшение и сделала себе чокер и что-то наподобие сережек — мама проколола мне уши только в 14 лет. Даже в школу их носила! Тогда я сказала себе, что в будущем у меня будет сотня сережек.

Во время учебы Анна плела браслеты, ожерелья и серьги для себя, мамы, сестры и подруг, училась этому по книгам по бисероплетению. После школы девушка поступила в педагогический колледж на художника-дизайнера и окончила его с красным дипломом.

— Затем в 20 лет я уехала учиться в Благовещенск, где поступила на бюджет на учителя черчения и рисования в педагогический университет, — продолжает Анна. — Я проучилась там три года. В 2013 году объявили, что в школах убирают черчение, поэтому вуз закрывает наш факультет. Кто-то переводился на другие факультеты, кто-то забирал документы. Я поняла, что нет смысла дальше изучать специальность, по которой я не смогу работать.

В то же время Анна познакомилась со своим будущем мужем — Евгений приехал в Благовещенск из Перми. Вскоре Женя уехал в родной город, но молодые люди продолжали общаться — целый год они созванивались, а потом решили больше не расставаться. Анна переехала к Евгению в Пермь, где планировала доучиться. Встал вопрос заработков: пара только начала жить вместе, нужны были деньги. Девушка попыталась устроиться в школу учителем, но ей сказали, что будут платить 6500 рублей в месяц, и она отказалась.

«Я бы делала украшения сутками!»

После неудачной попытки стать учителем Анна пошла работать продавцом-консультантом в ювелирный магазин — там платили больше.

— Когда я работала в магазине, мне нравилось и продавать, и рассказывать про драгоценные камни и украшения, — рассказывает она. — Потока покупателей особо не было, и много думала. Я из верующей семьи, поэтому читала Библию. В ней есть такая фраза: «Делай то, что может рука твоя». То есть призвание — это то, что ты можешь делать лучше, чем другой человек. И я подумала: «Надо же, это просто: я могу посмотреть на свои лучшие стороны и их усиливать, а не пытаться сделать из себя того, кем я не являюсь».

Вот тогда Анна особенно остро почувствовала, что живет не своей жизнью и занимается совсем не тем, что хочется. Ей хотелось развиваться и больше использовать свой потенциал, не ограничивая себя строгими рамками.

— Тогда я подумала: «Что бы я больше всего хотела делать, если бы ничего не надо было делать?» — говорит наша собеседница. — И мне в голову пришел ответ: «Я бы делала украшения сутками!», просто гениально! Я сказала мужу: «Я поняла, что буду делать». Он удивился, а я тут же создала группу во «ВКонтакте», назвала ее «Царская ночь» — название пришло из внутренних ощущений.

Первые фото украшений в группе в соцсетях Анна выкладывала еще в 2017 году | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comПервые фото украшений в группе в соцсетях Анна выкладывала еще в 2017 году | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Эти серьги девушка назвала «Нежность голубого» | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comЭти серьги девушка назвала «Нежность голубого» | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comИсточник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com

Муж Анну поддержал: ему тоже хотелось, чтобы его любимая нашла занятие по душе. Так Анна и начала делать украшения из натуральных камней и ювелирного стекла. Свои работы показывала в соцсети: выкладывала посты в группу каждые два-три дня — это были вещички, которые она делала для себя и близких. Постепенно на паблик стали подписываться — сейчас в нем около 3,4 тысячи человек.

Колье с натуральной бирюзой | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comКолье с натуральной бирюзой | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Серьги с яркими перьями | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comСерьги с яркими перьями | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
В украшениях есть и звездочки, и такие детали, как петушок на палочке | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comВ украшениях есть и звездочки, и такие детали, как петушок на палочке | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Иногда мастерица делает сережки разными | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comИногда мастерица делает сережки разными | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comИсточник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comИсточник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com

— Я не занималась рекламой и не заказывала ее, ведь самая главная реклама — это я сама, потому что у меня глаза горят. Я лучше сама расскажу человеку про каждое украшение, заряжу его, чтобы он захотел их купить, потому что сама горю, — смеется мастерица.

«Я несу красоту в мир»

В своих работах Анна использует полудрагоценные камни — в основном агаты и кварц, иногда бирюзу, лабрадорит, малахит и другие. Также делает украшения из горного и чешского хрусталя — это красиво переливающиеся бусины из стекла ручной огранки.

— Сами по себе натуральные камни выглядят блекло, и, чтобы добавить яркости и подчеркнуть их красоту, я добавляю стекло, — поясняет мастер.

Отдельный пункт в каталоге украшений — броши. Анна сперва рисует их эскизы на бумаге, потом переносит их на фетр и по фетру вышивает узоры бусинами, стразами, камнями и перьями. На создание одной броши у мастерицы уходит примерно два дня.

Анна отмечает, что художественное образование очень помогает в создании украшений: она умеет сочетать цвета, замечает, какие объемы будут смотреться гармонично, а какие нет.

Мастерица создает броши на фетровой основе | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comМастерица создает броши на фетровой основе | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Брошь в виде совы | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comБрошь в виде совы | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
А это гранат из бусин и стразов | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comА это гранат из бусин и стразов | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com

Со временем Анна вышла за пределы онлайн-площадки: стала продавать свои творения на городских ярмарках, а потом и на набережной — не круглый год, только летом. Украшения мастерицы часто покупают приезжие из Санкт-Петербурга и Москвы, местные, по ее наблюдениям, делают это реже.

— Когда они подходят к моему столу [с украшениями на набережной], я говорю, что надо выделяться, сиять и подчеркивать свою индивидуальность, — улыбается Анна. — Часто замечаю, что люди боятся проявляться из-за каких-то обстоятельств и находятся в очень строгих рамках. Я росла в другой среде, поэтому такая, какая есть, и несу красоту в мир.

С середины мая Анна продает украшения на набережной | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comС середины мая Анна продает украшения на набережной | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Девушка делает кулоны и ожерелья из камней, стекла и перьев | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comДевушка делает кулоны и ожерелья из камней, стекла и перьев | Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com
Источник: Украшения «Царская ночь» / Vk.comИсточник: Украшения «Царская ночь» / Vk.com

Основные покупатели, по наблюдениям Анны, — женщины в возрасте от 25 до 50 лет, которые не боятся надеть что-то необычное, или те, кто устал от обыденности. Кроме того, ее украшения очень любят творческие люди — певцы, музыканты, танцоры.

«Магазины — это не для меня»

Иногда Анна проводит мастер-классы для девушек в своей мастерской. А еще у нее есть традиция праздновать свой день рождения вместе с подписчиками.

— Раз в год я зову в ресторан или свою мастерскую 10 рандомных человек из моей группы в соцсетях, чтобы отметить со мной день рождения. Кто-то из них просто подписан, кто-то покупал мои украшения, а многие вообще не знают, зачем я их позвала. Но я это делаю, чтобы поддержать свою аудиторию, пообщаться с ними и получить обратную связь, — рассказывает Анна.

Анна в своем шоуруме | Источник: Анна Оборина / Vk.comАнна в своем шоуруме | Источник: Анна Оборина / Vk.com

Анна в своем шоуруме

Источник:

Анна Оборина / Vk.com

В октябре Анна открыла небольшой офис, где люди могут посмотреть на ее украшения и процесс их создания. Девушка называет его шоурумом, хотя шутит, что это громкое название для маленького кабинета. Там мастерица создает и ремонтирует ожерелья и сережки и иногда общается с ценителями ее творчества. Летом Анна в основном работает на набережной, а зимой — почти каждый день собирает всё новые украшения в шоуруме.

— В течение года-полутора я зарегистрирую бренд. Еще думала, не открыть ли мне свой магазин, но, кажется, это не для меня — магазинов украшений много, их продают и на маркетплейсах, — рассуждает Анна. — В дальнейшем хочу начать делать и интерьерные картины, но у меня большой поток покупателей, и я все не могу найти на это время. Но раз очень хочется, думаю, найду.

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Наталия ГлаватскихНаталия Главатских
Наталия Главатских
журналист
Украшение Бижутерия Мастерица
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