Шаляпин выбирает новую жену, а Бородина призналась в низком доходе мужа: новости из мира шоу-бизнеса

Внешность будущей супруги для певца второстепенна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жизнь у звезд шоу-бизнеса на этой неделе была богатой на разные события. Телеведущий Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке. Певица Ольга Бузова приобрела себе костыли из кристаллов. Клаву Коку захейтили за внешность и фигуру. Полину Гагарину записали в разлучницы. Тимур Родригез женился. Анастасия Волочкова предложила дуэт Ярославу Дронову (Shaman). Прохор Шаляпин заявил, что хочет детей и выбирает новую жену, а Ксения Бородина высказалась о маленьком заработке Николая Сердюкова. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Дмитрий Дибров получил травму на вечеринке

Телеведущий Дмитрий Дибров разбил голову и потерял сознание на вечеринке. Инцидент произошел в клубе на улице Косыгина, расположенном на юге Москвы.

Наши коллеги из Starhit.ru узнали, что Дибров находился в заведении и во время перемещения по нему упал с лестницы. Падение привело к травмам головы, очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Телеведущего госпитализировали.

На инцидент отреагировала его бывшая супруга Полина Диброва. Она в курсе всего, но улетела за границу.

«Друзья, вижу все вопросы про здоровье Димы и про то, что случилось с ним сегодня ночью. Я находилась в это время в долгом перелете с „Диброва Club“, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой», — поделилась 36-летняя Полина в соцсети.

По данным Telegram-канала Mash, у 66-летнего телеведущего диагностировали перелом лучевой кости правой руки. Медики настаивали на операции с установкой металлических пластин, чтобы лучевая кость срослась правильно. Однако телеведущий подписал отказ и ушел домой.

Из-за этого Дибров может частично потерять подвижность в травмированной руке. Если шоумен не согласится на операцию, ему грозит отек нервных окончаний и онемение пальцев на правой конечности.

Ольгу Бузову выписали из больницы

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову на этой неделе выписали из больницы после 10 дней лечения, операции и сложного восстановления. Она рассказала, что ее ждет еще долгий путь реабилитации, но самый сложный этап уже позади.

Подробности об этом она рассказала в своих соцсетях. Бузова выложила фото, на которой сидит в инвалидной коляске с цветком в горшке в руках. При этом ее нога по-прежнему остается в фиксаторе.

«Ура! Меня выписали. Я по факту дома не жила с 4 мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил, чтобы не зависать долго на сайте какпропуститьлето.com», — написала артистка.

Однако телеведущая пока не может наступать на прооперированную ногу. До снятия швов ей запрещено сгибать колено.

Из-за этого певица начала осваивать передвижение на костылях, которые ей сделали под заказ. По информации звезды, на них 24 тысячи кристаллов ручной работы. На оформление костылей ушло 50 часов.

В своем блоге Бузова рассказывала, как ей пришлось учиться пользоваться опорой. Врач подробно объяснял ей, как правильно переносить вес.

«Ловите мои первые шаги на костылях. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится. Приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы», — сообщила Ольга.

Валерий Сюткин продает квартиру за полмиллиарда

Певец Валерий Сюткин решил продать свою квартиру в центре Москвы. Цену он обозначил в полмиллиарда рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, трехкомнатная недвижимость площадью 232 квадратных метра находится на Сретенском бульваре в доме XIX века. В публикации сказано, что артист решил перебраться за город, поэтому захотел расстаться с апартаментами.

Известно, что продает квартиру Сюткин не первый день. Уже больше года недвижимость не может найти своего покупателя.

Внутри апартаментов три спальни, камин, балкон, дорогой ремонт, антиквариат и коллекция винтажа из Франции. Особым лотом стал стол, принадлежавший Наполеону Бонапарту: его Сюткин приобрел на аукционе и готов продать отдельно за хорошую цену.

Клаву Коку захейтили за внешность и фигуру

Певица Клава Кока подверглась резким нападкам со стороны хейтеров. Они осудили звезду за небольшие складочки на животе. Ненависть накрыла людей с головой, они писали гневные комментарии под ее публикациями в соцсетях. Кто-то даже обозвал Коку «бабищей».

Однако певица не стала отмалчиваться и записала обращение в ответ на ужасные оскорбления. Девушка подробно объяснила, почему нельзя так категорично осуждать других за лишний вес.

«Крик души! И напоминание для каждой девушки: ваше тело не обязано соответствовать чужим ожиданиям. Мы живые, разные, настоящие. Со складками, отеками, любимой едой, переменами настроения и внешности. Потому что красота начинается не с идеальной фигуры, а с принятия себя и уважения к другим», — заявила Кока.

По ее словам, никто не обязан быть идеальным. Артистка призналась, что весит 54 килограмма и считает, что у нее всё в порядке.

«Кажется, все стали немного забывать, как выглядит обычное женское тело. Пожалуйста, отвалите от меня. Я не худая и никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю свое тело. Я живой человек. Ладно бы мужчины. Но эти комментарии пишут и женщины, которые прекрасно знают, что такое циклы, отек, в конце концов, влияние цвета и одежды», — высказалась Клава.

Она добавила, что негодует от навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек сомневаться в себе. Другие знаменитости тоже поддержали в этом блондинку в комментариях под ее видео.

Полину Гагарину записали в разлучницы

Недавно певицу Полину Гагарину заметили в объятиях ее концертного директора Сергея Сметанина. Весной прошлого года поклонники начали обсуждать расставание звезды с танцором Стасом Миковым, поскольку совместные фотографии пары исчезли из соцсетей. В это же время появились первые слухи о переменах в личной жизни артистки, а теперь ее и вовсе записали в разлучницы.

Примерно тогда в команде Гагариной появился Сметанин. Они старались не афишировать отношения, однако папарацци сняли исполнительницу в момент, когда она нежно обнимала своего 36-летнего директора. С ним звезду познакомил продюсер Константин Меладзе.

«Сергей и Полина быстро сблизились, он ей сразу понравился внешне. Она любит таких брутальных мужчин с бородой», — рассказали источники «Комсомольской правде».

На этом фоне ради Полины Сметанин якобы бросил свою жену. По информации «Комсомольской правды», на развод подала бывшая супруга Сметанина Елизавета. Это случилось вскоре после того, как он начал работать в команде певицы. Источники предполагают, что Елизавета пошла на этот шаг, возможно, из-за того, что узнала о романе Сметанина со знаменитостью.

Тимур Родригез женился

Шоумен Тимур Родригез на этой неделе женился на актрисе и телеведущей Кате Кабак. Предложение руки и сердца шоумен сделал Кабак этой весной, и она согласилась. Влюбленные сказали друг другу заветное «да» накануне во Дворце бракосочетания № 1.

Во время торжественной части они обменялись кольцами, поцеловались и получили аплодисменты от гостей. Супруги пока не раскрывают подробности последующего празднования, хотя после регистрации их ожидал весьма эффектный выезд: из загса пару забрал большой экскурсионный автобус. Это решение, возможно, не самое традиционное, но, безусловно, должно было запомниться всем присутствующим.

Источник: видео с сайта Starhit.ru

Их история много раз привлекала к себе внимание. Знакомство пары состоялось еще 15 лет назад. Оба они были связаны другими отношениями. Многие годы их общение ограничивалось поздравлениями с праздниками и редкими встречами на светских мероприятиях, но всё изменилось после череды личных перемен в жизни каждого из них.

В 2023 году, вскоре после развода Тимура с женой, Катя позвонила ему, чтобы поздравить с днем рождения. И с этого звонка начали развиваться их отношения. Тогда они проговорили весь вечер, делясь пережитым за последние годы.

Уже на следующий день пара вместе посетила премьеру сериала, что и послужило поводом для слухов об их романе. Публично Тимур признался Кате в любви и поцеловал ее на «Шоу Воли» осенью 2024 года, положив конец домыслам и подтвердив их отношения.

Роман артистов развивался стремительно на фоне сложных личных обстоятельств. Катя вступила в отношения с Родригезом еще будучи замужем.

Несмотря на общественный резонанс и регулярные обвинения в разрушении сразу двух семей, сами влюбленные не обращают внимания на хейт и чувствуют себя абсолютно счастливыми.

Анастасия Волочкова решила спеть с Shaman

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о желании записать совместную песню с Ярославом Дроновым (известным под псевдонимом Shaman). Она поделилась, что такая идея возникла у нее давно и до сих пор остается для нее актуальной.

«Мне кажется, что наш дуэт мог бы стать чем-то очень зрелищным и незабываемым. Я знаю, что Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Я уверена, что наш дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей. У меня есть новые песни, которые я хочу спеть с ним», — рассказала Волочкова в интервью Общественной Службе Новостей.

Артистка подчеркнула, что продолжает работать над вокалом и занимается подготовкой нового музыкального альбома. Дронов пока никак не отреагировал на предложение о возможном совместном выступлении.

Лариса Долина проигнорировала суд по своему иску на 176 миллионов

Народная артистка России Лариса Долина не явилась на первое заседание по собственному иску на 176 млн рублей к фигурантам дела о мошенничестве с квартирой в Хамовниках. На заседании присутствовал только адвокат певицы.

Ни певицы, ни ответчиков с их защитниками на заседании не было. Из-за этого слушание перенесли на 31 июля. Комментировать эту ситуацию Долина не стала, передает «Абзац».

Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках. Недвижимость перешла к Полине Лурье. Артистка пыталась признать сделку недействительной, но суд встал на сторону покупательницы и обязал Долину покинуть жилье. После этого артистка подала иск о возмещении ущерба от тяжб с квартирой на сумму 176 млн рублей. Ответчиками стали осужденные за мошенничество с недвижимостью Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Однако Долина до сих пор не добилась никакого результата.

Агата Муцениеце раскрыла, сколько тратит на детей

Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой заработок и траты на троих детей. Доход артистки в месяц превышает миллион рублей. Но от этой суммы ничего не остается.

Муцениеце воспитывает двух дочерей и сына от разных мужей. После развода Павел Прилучный платит внушительные алименты на сына Тимофея и дочь Мию.

Главными расходами Муцениеце на детей являются школа и кружки Тимофея и Мии. Младшей Вере от Петра Дранги всего шесть месяцев. Пока ей нужны лишь пеленки, памперсы и детское питание.

«Все свои деньги трачу на кружки, одежду, продукты, книги, оплачиваю школу детям. Все мои деньги уходят на них. Это больше миллиона рублей в месяц. Миллион точно», — отметила актриса в интервью блогеру Александру Данилову.

Ксения Бородина заявила, что зарабатывает больше мужа

Ведущая Ксения Бородина открыто призналась, что ее доход превышает заработок мужа. Часто она подвергается критике за своего супруга, которого называют альфонсом. Ксения решила ответить на эти упреки, отметив, что разница в доходах для нее не имеет значения.

«Про него пишут „альфонс“, ничего о нем не зная! Он развелся без грязи, без выяснения, ушел — оставил квартиру своему ребенку, уехал на одной машине с чемоданом!» — поделилась телеведущая в соцсетях.

По словам Бородиной, до знакомства с Николаем в ее жизни не было столько заботы и тепла. Она подчеркнула, что супруг заботится о ней и делает ее счастливой.

Также она считает, что Сердюков — настоящий семейный человек, выросший в многодетной семье. Ей нравится, как он заботится о своей матери.

Прохор Шаляпин планирует семью и наследников, но есть нюансы

Артист Прохор Шаляпин решил, что готов к семье, но при этом подходит он к этому вопросу довольно необычно. Певец планирует содержать мать и ребенка в отдельном жилье, а для себя оставит другую квартиру.

«Я много работаю, с приветом уже, но моя задача какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно! Потому что дети эгоисты! Ребенку главное, чтобы его любили, уделяли время, гуляли с ним, подарки дарили», — заявил артист в интервью Елене Ханге.

Постоянно жить со своими наследниками и с женой Шаляпин не планирует, так как у него нет времени на уборку. Поэтому пускать кого-либо в свою квартиру он тоже не намерен.

Вместо этого он собирается иногда приезжать к семье в загородный дом, чтобы проводить время с детьми, а затем уходить на работу или уезжать отдыхать в другое жилье.