На эти 10 стыдных вопросов по литературе ответит даже школьник. А вы? Пройдите наш тест

Пройдите легкий тест по литературе Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Школьные уроки литературы остались позади, но классика живет в нас — пусть даже в виде обрывочных цитат и смутных воспоминаний о героях.

Проверьте, что сохранилось в вашей памяти! Пройдите наш тест по русской литературе — вопросы из школьной программы, но для взрослых. Сможете ли вы ответить на них без подсказок? Давайте выясним!

Это не экзамен, а приятная возможность вспомнить любимые произведения, улыбнуться над знакомыми сюжетами и, возможно, открыть что‑то новое в том, что казалось давно известным.