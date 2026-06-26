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Развлечения Тест На эти 10 стыдных вопросов по литературе ответит даже школьник. А вы? Пройдите наш тест

На эти 10 стыдных вопросов по литературе ответит даже школьник. А вы? Пройдите наш тест

Проверьте свои знания

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Пройдите легкий тест по литературе | Источник: Анна Золотова / NGS.RUПройдите легкий тест по литературе | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Пройдите легкий тест по литературе

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Школьные уроки литературы остались позади, но классика живет в нас — пусть даже в виде обрывочных цитат и смутных воспоминаний о героях.

Проверьте, что сохранилось в вашей памяти! Пройдите наш тест по русской литературе — вопросы из школьной программы, но для взрослых. Сможете ли вы ответить на них без подсказок? Давайте выясним!

Это не экзамен, а приятная возможность вспомнить любимые произведения, улыбнуться над знакомыми сюжетами и, возможно, открыть что‑то новое в том, что казалось давно известным.

Пройден 74 раза
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Кто написал роман «Преступление и наказание»?

  • Лев Толстой

  • Федор Достоевский

  • Иван Тургенев

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Литература Тест Школа Знание Образование Развлечение
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