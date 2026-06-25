В образах принцесс и панков: фоторепортаж с праздника выпускников в Ярославле. 20+ ярких кадров

В Ярославле прошел праздник выпускников
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Александр Куренной / 76.RU
25 июня в «Арене-2000» в Ярославле прошел областной праздник для выпускников 11-х классов. Участниками события стали около пяти тысяч школьников из разных уголков региона. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже. Источник: Александр Куренной / 76.RU
Юные красотки пришли на праздник в разных образах
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Каждая в этот день была немного принцессой
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Кто-то делал ставку на яркость и смелость
Источник: Александр Куренной / 76.RU
А кто-то выбрал на праздник утонченный стиль
Источник: Александр Куренной / 76.RU
У всех было приподнятое настроение
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Парни в беспроигрышной классике — белый верх, черный низ
Источник: Александр Куренной / 76.RU
С таким аксессуаром нельзя остаться незамеченным
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Панк? Рок? Или просто ветер растрепал волосы?
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вчерашние школьники готовы к взрослой жизни
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Уверены, ваша дружба будет только крепнуть с годами
Источник: Александр Куренной / 76.RU Источник: Александр Куренной / 76.RU
Момент безусловно достоин того, чтобы его запечатлеть
Источник: Александр Куренной / 76.RU
Теперь можно расслабиться, ЕГЭ позади
Источник: Александр Куренной / 76.RU Источник: Александр Куренной / 76.RU Источник: Александр Куренной / 76.RU
Хорошо разделить праздник с близкими
Источник: Александр Куренной / 76.RU
А это уже торжественная часть — награждение лучших выпускников
Источник: Александр Куренной / 76.RU Источник: Александр Куренной / 76.RU Источник: Александр Куренной / 76.RU Это ваш день, дорогие выпускники! Источник: Александр Куренной / 76.RU
Желаем всем счастливой и яркой взрослой жизни!
Источник: Александр Куренной / 76.RU