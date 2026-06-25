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Развлечения В образах принцесс и панков: фоторепортаж с праздника выпускников в Ярославле. 20+ ярких кадров

В образах принцесс и панков: фоторепортаж с праздника выпускников в Ярославле. 20+ ярких кадров

Как бывшие ученики попрощались со школьной жизнью

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В Ярославле прошел праздник выпускников | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле прошел праздник выпускников | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле прошел праздник выпускников

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

25 июня в «Арене-2000» в Ярославле прошел областной праздник для выпускников 11-х классов. Участниками события стали около пяти тысяч школьников из разных уголков региона. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Девчонки блистали | Источник: Александр Куренной / 76.RUДевчонки блистали | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Девчонки блистали

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Юные красотки пришли на праздник в разных образах | Источник: Александр Куренной / 76.RUЮные красотки пришли на праздник в разных образах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юные красотки пришли на праздник в разных образах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Каждая в этот день была немного принцессой | Источник: Александр Куренной / 76.RUКаждая в этот день была немного принцессой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каждая в этот день была немного принцессой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто-то делал ставку на яркость и смелость | Источник: Александр Куренной / 76.RUКто-то делал ставку на яркость и смелость | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то делал ставку на яркость и смелость

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А кто-то выбрал на праздник утонченный стиль | Источник: Александр Куренной / 76.RUА кто-то выбрал на праздник утонченный стиль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А кто-то выбрал на праздник утонченный стиль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У всех было приподнятое настроение | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ всех было приподнятое настроение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У всех было приподнятое настроение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парни в беспроигрышной классике&nbsp;— белый верх, черный низ | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарни в беспроигрышной классике&nbsp;— белый верх, черный низ | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парни в беспроигрышной классике — белый верх, черный низ

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С таким аксессуаром нельзя остаться незамеченным | Источник: Александр Куренной / 76.RUС таким аксессуаром нельзя остаться незамеченным | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С таким аксессуаром нельзя остаться незамеченным

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Панк? Рок? Или просто ветер растрепал волосы? | Источник: Александр Куренной / 76.RUПанк? Рок? Или просто ветер растрепал волосы? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Панк? Рок? Или просто ветер растрепал волосы?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вчерашние школьники готовы к взрослой жизни | Источник: Александр Куренной / 76.RUВчерашние школьники готовы к взрослой жизни | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вчерашние школьники готовы к взрослой жизни

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Уверены, ваша дружба будет только крепнуть с годами | Источник: Александр Куренной / 76.RUУверены, ваша дружба будет только крепнуть с годами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уверены, ваша дружба будет только крепнуть с годами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ну, и куда же без фото | Источник: Александр Куренной / 76.RUНу, и куда же без фото | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ну, и куда же без фото

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Момент безусловно достоин того, чтобы его запечатлеть | Источник: Александр Куренной / 76.RUМомент безусловно достоин того, чтобы его запечатлеть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Момент безусловно достоин того, чтобы его запечатлеть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Теперь можно расслабиться, ЕГЭ позади | Источник: Александр Куренной / 76.RUТеперь можно расслабиться, ЕГЭ позади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Теперь можно расслабиться, ЕГЭ позади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Время посмеяться… | Источник: Александр Куренной / 76.RUВремя посмеяться… | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Время посмеяться…

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

… И пообщаться | Источник: Александр Куренной / 76.RU… И пообщаться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

… И пообщаться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хорошо разделить праздник с близкими | Источник: Александр Куренной / 76.RUХорошо разделить праздник с близкими | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хорошо разделить праздник с близкими

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А это уже торжественная часть&nbsp;— награждение лучших выпускников | Источник: Александр Куренной / 76.RUА это уже торжественная часть&nbsp;— награждение лучших выпускников | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А это уже торжественная часть — награждение лучших выпускников

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Красивые номера | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасивые номера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красивые номера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И зажигательные песни | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ зажигательные песни | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И зажигательные песни

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Это ваш день, дорогие выпускники! | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто ваш день, дорогие выпускники! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это ваш день, дорогие выпускники!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Желаем всем счастливой и яркой взрослой жизни! | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖелаем всем счастливой и яркой взрослой жизни! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Желаем всем счастливой и яркой взрослой жизни!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
3
Гость
20 минут
В добрый путь!
Гость
39 минут
Успешное окончание школы есть хорошо. Но впереди сложная, трудная, полная неожиданностей жизнь. Всё ещё впереди. И победы, и поражения. Поскромнее надо бы вам быть, граждане выпускники. И ваши, приобретенные на деньги родителей, роскошные наряды, явно лишняя деталь.
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