Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» бесплатно споют для ярославцев

Звездные группы споют в День города в Тутаеве Источник: Анжела Мнацаканян / Fontanka.ru, Артём Устюжанин / E1.RU

Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» бесплатно споют 27 июня на Дне города в Тутаеве.

Праздничная программа начнется в 10 утра в Центральном парке. Для семей с детьми пройдет мероприятие с играми и конкурсами «Дружат дети всей страны!». В 12.30 начнется веселая пенная дискотека.

В 14 часов действие развернется на Юбилейной площади, где откроются фестиваль национальных кухонь «Вкусно здесь» и концертная программа «Славен город народом своим». У администрации города в это время пройдет фестиваль-дефиле костюмов и аксессуаров народов России «Костюм как зеркало эпохи».

С 15 часов в Центральном парке будет выступать гитарная студия «ГОСТ», с 17 часов — ансамбль казачьей песни «Раздолье», с 18.40 — хоровые коллективы.

На Юбилейной площади в 18 часов начнется концерт «Бурановских бабушек», в 19 часов — кавер-группы «Трижды Два», в 20 часов — группы «Фабрика».

В Центральном парке в то же время состоится киносеанс под открытым небом.

Также запланированы выступления молодежных коллективов, творческие мастер-классы и многое другое.

Завершится праздник на Юбилейной площади большой дискотекой и огненным шоу.