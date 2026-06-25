НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

4 м/c,

сев.

 750мм 55%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,63
EUR 85,77
Эксперт — о бензине
Арест экс-замов
Кому делегировать бизнес-процессы?
Нелегальный техникум
Современная медицина рядом
Оставили без газа
Обзор заправок
Афиша на неделю
Развлечения Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» бесплатно споют для ярославцев

Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» бесплатно споют для ярославцев

Так Тутаев отметит День города

210
Звездные группы споют в День города в Тутаеве | Источник: Анжела Мнацаканян / Fontanka.ru, Артём Устюжанин / E1.RUЗвездные группы споют в День города в Тутаеве | Источник: Анжела Мнацаканян / Fontanka.ru, Артём Устюжанин / E1.RU

Звездные группы споют в День города в Тутаеве

Источник:

Анжела Мнацаканян / Fontanka.ru, Артём Устюжанин / E1.RU

Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» бесплатно споют 27 июня на Дне города в Тутаеве.

Праздничная программа начнется в 10 утра в Центральном парке. Для семей с детьми пройдет мероприятие с играми и конкурсами «Дружат дети всей страны!». В 12.30 начнется веселая пенная дискотека.

В 14 часов действие развернется на Юбилейной площади, где откроются фестиваль национальных кухонь «Вкусно здесь» и концертная программа «Славен город народом своим». У администрации города в это время пройдет фестиваль-дефиле костюмов и аксессуаров народов России «Костюм как зеркало эпохи».

С 15 часов в Центральном парке будет выступать гитарная студия «ГОСТ», с 17 часов — ансамбль казачьей песни «Раздолье», с 18.40 — хоровые коллективы.

На Юбилейной площади в 18 часов начнется концерт «Бурановских бабушек», в 19 часов — кавер-группы «Трижды Два», в 20 часов — группы «Фабрика».

В Центральном парке в то же время состоится киносеанс под открытым небом.

Также запланированы выступления молодежных коллективов, творческие мастер-классы и многое другое.

Завершится праздник на Юбилейной площади большой дискотекой и огненным шоу.

Программа праздника | Источник: Администрация Тутаевского округа / Vk.comПрограмма праздника | Источник: Администрация Тутаевского округа / Vk.com

Программа праздника

Источник:

Администрация Тутаевского округа / Vk.com

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
День города Группа Фабрика Бурановские бабушки Тутаев Концерт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 минута
Ничего себе программка, обязательно сходим потанцевать, я и бабушек Бурановских люблю, на фабрике вообще выросла, обожаю их
Гость
23 минуты
Даже читать не приятно про баушек бурановских, не то что смотреть и слушать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Рекомендуем