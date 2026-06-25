Кто представит Россию на «Интервидении-2026»: главные претенденты

Претенденты в 2026 году на любой вкус, цвет и аудиторию Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В 2026 году во второй раз после возрождения пройдет конкурс «Интервидение». Музыкальное состязание проведет у себя Саудовская Аравия. Россия пока не выдвинула своего официального представителя, но музыкальные эксперты уже вовсю называют главных претендентов, у которых есть все шансы забрать приз.

В прошлом году конкурс у себя принимала Россия, и страну представлял Shaman с песней «Прямо по сердцу». Многие тогда остались недовольны. Одних смутил слабый номер, другие недоумевали от решения Дронова сняться с конкурса после выступления.

Лариса Долина предполагает, что в 2026 году превзойти Ярослава могут отправить его давнего соперника — Александру Воробьеву. Артисты уже встречались в 2014 году на шоу «Голос» (12+), и тогда певица победила Ярослава и забрала главный приз.

— Есть Александра Воробьева — там всё сложилось: великолепный голос, прекрасный репертуар, красивая, высокая, — считает Долина.

У Виктора Дробыша другое мнение. Композитор считает, что на конкурс нужно отправить человека с опытом в международных конкурсах. И его выбор пал на Филиппа Киркорова. Певец 11 раз участвовал на «Евровидении». В 1995 году он представлял Россию в качестве участника, а после занимался продюсированием представителей Молдовы, республики Беларусь и России.

— Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор, — высказался Дробыш.

Своего фаворита также назвал Иосиф Пригожин. Продюсер не стал проявлять оригинальность и заявил, что на конкурс должна ехать новая кровь, которая еще не успела показать себя. Так что Киркоров, Сергей Лазарев и Дима Билан — подвиньтесь, пришло время Валерии.

— Они свое уже отпели на «Евровидении», теперь время тех, кому постоянно мешали представить Россию на мировой музыкальной арене. Надеюсь, что мы обойдемся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну, — поделился Пригожин.

Варианты также предложил музыкальный блогер Вадим Манукян. Он выдвинул троих кандидатов: Александра Панайотова, который несколько раз пытался попасть на «Евровидение», но всегда проигрывал в национальном отборе. Второй претендент — Татьяна Буланова, переживающая новую волну популярности. А третий — кумир зумеров Ваня Дмитриенко.

— Из молодых мог бы назвать Ваню Дмитриенко — в нем есть определенная искренность, — сообщил Манукян.

Пока одни только предлагают варианты, некоторые музыканты открыто вызываются представлять страну. Такое желание изъявила Ольга Бузова, Bearwolf и Пелагея.

— Это возможность увидеть и услышать представителей самых разных культур, объединенных идеей мира, добра и взаимного уважения, — объяснила свое стремление Пелагея изданию ТАСС.

Кандидатуру певицы горячо поддерживает Сергей Соседов. Музыкальный критик назвал ее своим главным фаворитом еще в прошлом году, и пока никак не менял свое мнение.

— На следующий конкурс «Интервидение» я послал бы Пелагею, — объявил Соседов изданию «Газета.Ru».