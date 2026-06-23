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Развлечения В центре Ярославля даст концерт Надежда Бабкина. Когда и где

В центре Ярославля даст концерт Надежда Бабкина. Когда и где

Выступление артистки пройдет в центре города

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Бабкина даст бесплатный концерт в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБабкина даст бесплатный концерт в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бабкина даст бесплатный концерт в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на Советской площади пройдет концерт (0+) Надежды Бабкиной. Выступление запланировано 1 июля в 19:00.

«С Ярославской областью Надежду Георгиевну связывают многолетняя дружба и теплые отношения. Она уже не раз привозила в регион свои фестивали, спектакли и творческие проекты. Ее приезд всегда становится событием, которое делает наш насыщенный календарь еще ярче и интереснее», — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

А с 26 июня по 7 июля пройдет фестиваль-марафон «Песни России», в каждом муниципальном округе региона пройдут концерты (0+) с Надеждой Бабкиной и местными коллективами. Подробная афиша станет известна позже.

Надежда Бабкина — российская певица, народная артистка России. В 2026 году ей исполнилось 76 лет. Известна исполнением русских народных и казачьих песен.

В 1975 году основала ансамбль «Русская песня», с которым выступает до сих пор. В репертуаре артистки — композиции «Калинка», «Чёрный ворон», «Ой, при лужку, при лужке», «Москва златоглавая» и другие народные песни. Также Бабкина руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня».

Пойдете на концерт Надежды Бабкиной в Ярославле?

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Кристина Геворкян
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Комментарии
39
Гость
58 минут
Нам бы ещё водочки, да закусон. И спляшем, и проголосуем.
Гость
1 час
Какое для нас развлечение,то Бабкина,то Терешкова,кого еще привезут для выборов
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Гость
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