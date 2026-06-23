«Очень крутая девочка»: как простушка Полина Гухман стала самой востребованной актрисой

Актрисе всего 20 лет, но в ее фильмографии уже больше 50 работ Источник: Гухман Полина / t.me

На экранах появляется всё больше молодых актрис, которые дадут фору именитым звездам. Недавно мы рассказывали про главную принцессу российского кино — Валентину Ляпину и актрису с внешностью ангела — Веронику Журавлеву. Конкуренцию им в сердцах зрителей готова составить Полина Гухман. Ей всего 20 лет, а у нее уже десятки наград, в том числе специальный приз фестиваля «Пилот» как самой востребованной актрисе сезона-2025/2026.

«Никто специально не продвигал меня»

Впервые на экранах Полина появилась, когда ей было 9 лет. Как она сама признаётся, произошло это случайно. Ее родители из обычной питерской семьи и не планировали делать из дочери знаменитость. Полина, как и все ее сверстники, училась в школе, а после уроков ходила в кружки по интересам. Ей нравилось заниматься художественной гимнастикой, но особенно танцами.

— В академии, где училась, педагог снимала фильм. А я на занятиях постоянно строила ей рожицы. В какой-то момент она предложила мне сняться в эпизоде, — рассказывала о начале своего творческого пути Полина.

Полина с детства занимается спортом и любит активный отдых Источник: Гухман Полина / t.me

После первых съемок руководитель из академии рассказала о Полине своему знакомому режиссеру, который был в поисках актрисы, и тот предложил ей роль. Гухман была в восторге, а родители лишь поддержали и не стали мешать дочери заниматься тем, что ей нравится.

— В моей семье никто специально не продвигал меня в актерство, не было кастингов, кружков, «Ералашей» (6+)… Всё произошло случайно, — настаивает Полина.

Полина снялась в эпизодической роли в сериале «Погоня за прошлым» (16+), а уже через год получила свою первую главную роль в картине «Иван» (6+). К своей работе Гухман относилась с полной серьезностью. На съемочной площадке она работала наравне со взрослыми и даже не думала капризничать.

Хоть Полина и любит дурачиться на людях, в жизни она вполне серьезная: копит деньги на будущее, заботится, чтобы дома всегда было прибрано Источник: Гухман Полина / t.me

Несмотря на то, что львиную долю своего времени Полина отводила работе, в школе к этому относились с пониманием. Гухман никогда не кичилась тем, что уже сама зарабатывает деньги и лично знает знаменитостей, и в школе оставалась обычным подростком. Правда, иногда проблем с преподавателями было не избежать.

— Некоторые учителя на меня злились. Но это из-за пропусков: приходилось пропускать учебные дни в периоды съемок, — признаётся актриса.

За всю жизнь Полина ни разу не меняла имидж, хотя ради роли готова поменять прическу Источник: Гухман Полина / t.me

Со временем родители Полины увидели, что она больше не может успеть всё. Пришлось перейти на домашнее обучение и закончить школу экстерном, а также отказаться от танцев, которые актриса очень любила.

— Теперь я рада, что у меня всё это было, и танцующие героини — не проблема. Артист должен быть пластичен как мозгом, так и телом, и мое прошлое в том числе это обеспечивает, — считает Гухман.

Полина с детства больше проводила времени в компании с самой собой, чем со сверстниками, но это не мешало ей находить общий язык со всеми Источник: Гухман Полина / t.me

В 17 лет Полина с головой ушла в работу. Сниматься приходилось много, именно в это время ей предложили роли, которые впоследствии стали новым толчком в ее карьере — «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+), «Мерзлая земля» (18+) и другие. По большей части съемки проходили в Москве, а кататься туда каждый день из Санкт-Петербурга было сложно, поэтому актриса в одиночку перебралась жить в столицу.

— Я начала самостоятельную жизнь и невероятно скучала по родным. Резко окунулась в иной образ жизни и первые полгода к нему привыкала, — делилась Полина.

Полина — нечастый гость на тусовках, больше она любит поспать или посидеть в тишине в парке Источник: Гухман Полина / t.me

Если о переезде и выборе профессии Полина нисколько не переживала, то вопрос, стоит ли получать высшее образование, долго был ее головной болью. Одни убеждали, что ей это не нужно, ведь она уже работает наравне с именитыми актерами. Другие вторили, что без базовых знаний у нее не будет роста в профессии. В итоге Полина прислушалась к последним и поступила в Институт современного искусства на курс Ивана Охлобыстина, где продолжает учиться.

График Полины расписан на годы вперед. Ее уже пригласили на главную роль в самую новогоднюю франшизу «Елки» (12+) и утвердили в качестве Наташи Ростовой в новой экранизации «Войны и мира» (16+). За последнее Полина отхватила знатно. Еще до выхода картины поклонники романа возмутились тем, что Гухман совсем не похожа на Ростову и не попадает в ее типаж. Сама актриса на критику не реагирует и надеется, что актерская игра скажет всё за нее.

Партнером Полины на экране станет Станислав Бондаренко Источник: кадр из фильма «Война и мир» (16+), реж. Сарик Андреасян, «Кинокомпания братьев Андреасян», 2027 год

— Это абсолютное счастье, когда тебе доверяют дело такого масштаба. Но это то счастье, с которым нужно работать, чтобы оно не превратилось в горе. Потому что экранизация классики — большая ответственность, это, как говорится, наше всё, и нужно быть очень аккуратным и трепетным, — подмечает Полина.

«Это было мое первое свидание в жизни»

В личной жизни у Полины долгое время был полный штиль. Съемки, школа, секции, переезд — на мальчиков у нее не оставалось времени, а те, кто хотел познакомиться, никогда не вызывали доверия.

Свою первую любовь Полина встретила в 19 лет. Однажды в социальных сетях ей написал сын Игоря Верника — Григорий. Он пошел по стопам отца и также строит карьеру в кино. Увидев очередную премьеру с Полиной, он восхитился ее актерской работой и захотел пообщаться.

Полина рассказывает, что на протяжении всех отношений они с Верником многому друг у друга учатся Источник: Гухман Полина / t.me

— Я подумал, что это какая-то очень крутая девочка. Я не понимаю, что и как она делает, но получается очень круто. Я писал Полине в соцсетях, потому что мы не были знакомы, а она молчала. Я писал месяц, второй — она молчала, — откровенничал Верник-младший.

В один из дней Полина всё же начала отвечать, но писала сухо и могла совсем пропасть. Григорий оказался не из тех, кого пугает такое поведение. Он продолжал добиваться девушку, а когда они встретились на одном из мероприятий, взял быка за рога.

— Гриша, когда уходил, шепнул на ушко: «Я сейчас ухожу, но мы с тобой пойдем на свидание», — вспоминала Полина.

От такого напора Гухман сдалась. Как признавалась актриса, это было ее первое свидание в жизни.

— До этого я не ходила ни с кем и никуда, потому что придерживалась такой позиции, что это актеры, несерьезные люди. Они пишут, я не ответила, они не стали дальше писать. Мне не надо такое, — объясняла Гухман.

Полина и Григорий любят отдыхать по-разному: одни выходные проводят на природе, в другие веселятся дома Источник: Гухман Полина / t.me

В 2025 году пара начала встречаться. Они регулярно появляются вместе на мероприятиях, публикуют романтичные фотографии и уже успели слетать в совместный отпуск на море. Поклонники с нетерпением ожидают, когда их отношения перейдут на новый уровень и Верник позовет Полину замуж. Но Григорий не спешит вставать на одно колено и на вопрос о женитьбе отвечает расплывчато.