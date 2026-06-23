Забудьте про дорогие отели: топ кемпингов Краснодарского края, где можно отдохнуть у самого моря

Кемпинг — удобный компромисс между цивилизацией и природой Источник: kemping-kabardinka.ru

Кемпинговый отдых на Кубани набирает обороты. Всё больше туристов выбирают палатку или автодом вместо гостиницы — и не только ради экономии. Причины простые: свобода, близость к природе и море буквально в шаговой доступности. Краснодарский край предлагает варианты на любой вкус — от диких ущелий Архипо-Осиповки до семейных кемпингов с бассейном и анимацией.

Наши коллеги из 93.RU собрали актуальную подборку кемпингов края на сезон-2026. Так сложилось, что в этом году одеяло перетянул на себя Геленджик, который стал неофициальной столицей любителей полудикого отдыха.

Важно: цены в кемпингах — «плавающие». Владельцы могут менять тарифы в зависимости от сезона, а количество мест всегда ограничено. Актуальную стоимость и условия размещения следует уточнять напрямую у администрации перед самой поездкой.

«Казачий берег» — Должанская

Координаты: 46.641308, 37.766047.

Адрес: Ейский район, станица Должанская, коса Долгая.

Пляж широкий Источник: na-azov.ru

Один из крупнейших и наиболее известных курортных комплексов Азовского побережья. По масштабу это уже не просто кемпинг, а полноценная база отдыха — с вариантами размещения от палаток и автокемперов до домиков и коттеджей. Территория большая, озелененная, с собственным выходом к широкому ракушечному пляжу. Здесь работают кафе, магазины, СПА-зона, детские площадки, анимация, прокат велосипедов, спортивные площадки. Место ориентировано прежде всего на семейный отдых.

Плюсы: широкий и чистый пляж, чистое море с удобным заходом в воду, большая ухоженная территория, развитая инфраструктура. Есть всё, чтобы не выезжать за пределы базы несколько дней. Персонал в большинстве отзывов хвалят.

Минусы: высокие цены на проживание и услуги. В части корпусов постояльцы жалуются на редкую уборку и смену постельного белья. Цены в кафе и магазинах на территории — выше рыночных. Некоторые гости комплекса «Казачий берег-2» отмечали его удаленность от основных развлечений. Ракушечный берег: ходить по берегу без специальной обуви неудобно.

Цены: от 63 000 рублей за неделю. В период с 12 июня по 24 августа минимальный срок бронирования составляет 7 суток. Возможность заселения на меньший срок необходимо уточнять по телефону. В стоимость включены парковка, доступ на пляж, детские зоны и анимация.

«Место под солнцем»

Координаты: 45.217556, 36.733869.

Адрес: Темрюкский район, станица Тамань, улица Карла Маркса, 40.

Комплекс находится прямо на берегу Источник: tam-more.ru

Кемпинг на первой береговой линии Таманского залива. Формат — автокемпинг и гостевой дом одновременно. Есть места для палаток, автодомов и караванов. Расположен на высоком берегу с собственным выходом к малолюдному пляжу. До центра Тамани можно дойти пешком. На территории обустроена полная инфраструктура: душевые, туалеты, электричество, залив и слив воды, питьевая вода, Wi-Fi, общая кухня с холодильником и газовой плитой, беседки, мангальная зона, охрана.

Плюсы: первая береговая линия, красивые виды на залив, тихая атмосфера без туристических толп, чистая территория, достаточно места для размещения автодомов.

Минусы: в сравнении с крупными курортными кемпингами территория небольшая. Нет развлекательной инфраструктуры и анимации — это кемпинг для спокойного отдыха. Свежих отзывов значительно меньше, чем у других объектов из подборки — объективно оценить слабые стороны тут сложнее.

Цены: от 3000 рублей за ночь. В июле и августе минимальный срок бронирования — от четырех ночей подряд.

«Мир отдыха»

Координаты: 45.327636, 37.296755.

Адрес: Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Курортная, 79/4.

Рядом есть развлечения Источник: мир-отдыха.орг

Кемпинг на первой береговой линии Азовского моря в центре Голубицкой. Форматы размещения — палатки, автодома и стационарные номера. Территория озелененная, с тенью от деревьев, собственным выходом на пляж и парковкой рядом с местом проживания. До аквапарка, дельфинария, парка аттракционов и кафе можно дойти пешком. Локация подходит для семей с детьми.

Плюсы: до моря несколько десятков метров, закрытая территория, тихая атмосфера, чисто, хорошее соотношение цены и качества по меркам курортного Азовья. Есть постоянные гости, которые возвращаются сюда каждый сезон.

Минусы: находится в оживленной курортной зоне: тишины, как в лесу, ждать не стоит. Инфраструктура бюджетная, без излишеств. Свежих отзывов мало.

Цены:

Своя палатка: 200 рублей с человека в сутки, стоянка автомобиля — 150 рублей. Дети до 5 лет — бесплатно.

Номера (цена за весь номер в сутки): двухместный — 3000 рублей, трехместный — 4000, четырехместный — 5000, шестиместный — 7000. Стоянка — 150 рублей.

Минимальный срок заселения — 3 суток.

«Под соснами»

Координаты: 44.578551, 37.994057.

Адрес: Геленджик, 3-й Санаторный переулок, з/у 1 (микрорайон Голубая Бухта)

Отдых здесь максимально цивильный Источник: podsosnami.ru

Один из самых известных современных кемпингов Геленджика. Расположен в сосновом бору, до моря около 800 метров — примерно 10 минут пешком. Территория закрытая, охраняемая. Форматы: своя палатка, готовая палатка кемпинга, автодом или караван, глэмпинг. Инфраструктура хорошая: души с горячей водой, туалеты, оборудованная кухня, холодильники, питьевая вода, Wi-Fi, видеонаблюдение, гамаки, лежаки. Для владельцев автодомов предусмотрено удобное подключение к электричеству, водопроводу и канализации.

Важная особенность: на территории запрещены костры и мангалы — из-за расположения в сосновом лесу. Это жесткое правило, а не рекомендация.

Плюсы: высокий уровень чистоты — это главное, о чем пишут в отзывах. Тень от сосен даже в жаркие дни. Современная инфраструктура, тихая атмосфера, доброжелательная администрация, хороший Wi-Fi — для кемпинга это редкость.

Минусы: до моря нужно идти пешком, расположение не на первой линии. Мангалы и костры запрещены — часть туристов это не устраивает. Нельзя подъехать на машине прямо к палатке. Цены в высокий сезон выше средних.

Цены:

Своя палатка: первая половина июня — 850 рублей, вторая половина июня — 1100, июль — 1500, август — 1600 рублей/сутки.

Парковка — от 300 до 500 рублей/сутки.

Готовая палатка: июнь — от 3000, июль — 4300, август — 4500 рублей/сутки.

Глэмпинг: июнь — от 8000, июль — 10 000, август — 11 000 рублей/сутки.

Автодом: апрель — май — 600, июль — 1300, август — 1400 рублей с человека в сутки.

«Парус»

Координаты: 44.640717, 37.926916.

Адрес: Геленджик, село Кабардинка, улица Мира, 10.

Здесь много мест Источник: kemping-kabardinka.ru

Кемпинг прямо на берегу Черного моря в центре Кабардинки. До пляжа — около 50 метров. Территория рассчитана примерно на 200 мест для размещения палаток, автомобилей, караванов и автодомов. Из инфраструктуры: горячие души, туалеты с центральной канализацией, электричество, холодильники, мангальная зона, подключение автодомов к воде и электричеству, Wi-Fi на пляже, прокат шезлонгов и шатров. На территории есть естественная тень от деревьев. До набережной Кабардинки — около 10 минут пешком.

Плюсы: близость к морю, есть тень, удобное расположение относительно центра поселка, подходит для автодомов и каравана. Саму локацию гости оценивают высоко.

Минусы: есть жалобы на состояние территории и инфраструктуры, чистоту туалетов и холодильников. Часть отдыхающих считает цены завышенными относительно уровня сервиса. Встречаются отзывы о конфликтах с администрацией при досрочном выезде. Отдельные туристы отмечают неудобный заход в море.

Цены:

Июнь и сентябрь: 1000 рублей/сутки с человека, 1000 рублей/сутки за автомобиль, дополнительная палатка — 600 рублей.

Июль и август: 1200 рублей/сутки с человека, 1200 рублей/сутки за автомобиль, дополнительная палатка — 600 рублей.

Дети до 5 лет — бесплатно, дети 5–13 лет — скидка 50%, домашние животные — бесплатно. При проживании от трех недель — скидка 10%.

«Назарова Дача»

Координаты: 44.367186, 38.480590.

Адрес: Геленджик, с. Архипо-Осиповка, район Правого мыса (Назарова щель).

Сюда часто возвращаются Источник: nazarovakemping / Vk.com

Один из самых известных и «старых» палаточных кемпингов черноморского побережья. Расположен в лесистом прибрежном ущелье на обрывистом берегу с выходом к дикому каменистому пляжу. Классический автокемпинг с природной инфраструктурой. На территории есть душевые с горячей водой, туалеты, столы с лавками, мангальные зоны, общая кухня, электричество, холодильник, зона отдыха и видеонаблюдение.

Плюсы: живописное расположение — сосновый лес и обрывистый берег, чистое море в бухте, тень и прохлада в жаркие дни. Здесь доступно ощущение дикого отдыха без городского шума. Большая территория с отдельными полянами.

Минусы: сложный подъезд — грунтовка с ямами и спусками. Пляж каменистый, заход в море неудобный. В пик сезона возможна перегруженность: палатки ставят очень плотно. В высокий сезон — очереди к туалетам и душевым. Уровень сервиса нестабилен, зависит от сезона. Связь на части территории слабая или отсутствует.

Цены:

С 20 марта по 15 июня и с 20 сентября по 10 октября: 800 рублей/сутки — взрослый, 700 рублей — ребенок от 4 до 14 лет.

С 15 июня по 20 сентября: 850 рублей/сутки — взрослый, 750 рублей — ребенок от 4 до 14 лет.

Автомобиль и дети до 4 лет — бесплатно.

«Южный»

Координаты: 45.336326, 37.192376.

Адрес: Темрюкский район, поселок Пересыпь, улица Калабадка, 54а.

Это место подходит для семьи Источник: yug_camping / Vk.com

Один из крупнейших и наиболее развитых кемпингов Азовского побережья. Это уже не просто палаточный лагерь — скорее семейный кемпинг-курорт с полноценной инфраструктурой. Форматы размещения: палатки, автодома, каравана, бунгало и домики разного уровня комфорта. На территории — душевые с горячей водой, туалеты, электричество, питьевая вода, кафе и столовая, детские площадки, анимация, вечерние кинопоказы, бассейн, беседки, гамаки, охраняемая территория.

Плюсы: высокий для Азовского побережья уровень инфраструктуры. Чистота и регулярная уборка — в отзывах это особо хвалят. Много активностей для семей с детьми: анимация, площадки, кинопоказы. Есть бассейн — хорошая альтернатива морю в сезон медуз. Персонал называют доброжелательным.

Минусы: в пик сезона — тесно и перегружено. Электричество в части зон работает нестабильно. Медузы в Азовском море — это особенность всего региона, а не конкретного кемпинга. Бассейн и ряд услуг доступны не для всех типов размещения.

Цены — от 4500 рублей за ночь.

«Гермес»

Координаты: 44.578729, 38.062661.

Адрес: Геленджик, Геленджикский проспект, 129.

Находится практически в центре города Источник: germeskemp / Vk.com

Самое городское место в подборке. Локация расположена практически в центре Геленджика — в нескольких десятках метров от набережной и городского пляжа. Компактный автокемпинг с палаточным размещением и стоянкой для машин. Вокруг — кафе, магазины, аптеки, развлечения.

До моря — от 20 до 100 метров в зависимости от точки размещения. Инфраструктура базовая: горячий душ круглосуточно, чистые туалеты с центральной канализацией, умывальники, мангальная зона, столы и стулья, зарядка устройств. Дополнительно — платное подключение к электричеству, холодильник, стиральная машина.

Плюсы: максимально близко к морю и набережной, удобное расположение в центре города, вся городская инфраструктура в шаговой доступности, много тени, возможность жить в палатке «по-городскому» — редкий формат для кемпингов.

Минусы: в высокий сезон — очень плотная расстановка палаток. Шум от набережной и аттракционов ночью — постоянная проблема. Дополнительные платежи за отдельные услуги вызывают недовольство у части гостей. По ощущениям место больше похоже на городскую стоянку с палатками, чем на природный кемпинг. После дождей на отдельных участках территории образуется грязь.

Цены (тарифы 2025 года, на 2026-й не опубликованы):

С 1 по 15 июля: 800 рублей/сутки с человека, 800 рублей — за автомобиль.

С 16 июля по 31 августа: 900 рублей/сутки с человека, 900 рублей — за автомобиль.

С 1 сентября по 15 октября: 800 рублей/сутки с человека, 800 рублей — за автомобиль.