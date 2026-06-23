Куплинов из 90-х: как выглядело первое шоу про игры в России

К моменту выхода шоу ведущий Сергей Супонев уже был известен по программе «Зов джунглей» (0+) и «Звездный час» (0+)

«Денди, Денди — играют все!» Ну или хотя бы мечтают. В середине 1990-х приставка Dendy была не просто игрушкой, а порталом в другой мир — туда, где ты спасал принцесс, гонял на болидах и блуждал по бесконечным лабиринтам.

Для многих эта радость оставалась недосягаемой: стоимость приставки равнялась среднемесячной зарплате. Дети ходили в гости к тем, у кого была Dendy, часами зависали у киосков с оранжевыми картриджами и, конечно, смотрели программу Сергея Супонева «Денди — новая реальность» (12+).

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.