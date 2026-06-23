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Развлечения Окна ТВ Обзор Куплинов из 90-х: как выглядело первое шоу про игры в России

Куплинов из 90-х: как выглядело первое шоу про игры в России

Теперь про него помнят только преданные фанаты

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К моменту выхода шоу ведущий Сергей Супонев уже был известен по программе «Зов джунглей» (0+) и «Звездный час» (0+) | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаК моменту выхода шоу ведущий Сергей Супонев уже был известен по программе «Зов джунглей» (0+) и «Звездный час» (0+) | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

К моменту выхода шоу ведущий Сергей Супонев уже был известен по программе «Зов джунглей» (0+) и «Звездный час» (0+)

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Денди, Денди — играют все!» Ну или хотя бы мечтают. В середине 1990-х приставка Dendy была не просто игрушкой, а порталом в другой мир — туда, где ты спасал принцесс, гонял на болидах и блуждал по бесконечным лабиринтам.

Для многих эта радость оставалась недосягаемой: стоимость приставки равнялась среднемесячной зарплате. Дети ходили в гости к тем, у кого была Dendy, часами зависали у киосков с оранжевыми картриджами и, конечно, смотрели программу Сергея Супонева «Денди — новая реальность» (12+).

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Передача была коммерческой: ее спонсором выступала российская IT-компания Steepler. Помимо разработки ПО и поставок компьютеров, компания импортировала игровые приставки Dendy — неофициальные копии японских консолей Nintendo.

В эфире шла речь о продуктах Steepler, но благодаря Супоневу программа сохраняла «просветительско-развлекательный» формат. Он говорил со зрителями на равных, избегал сложных терминов и упрощал некоторые понятия. Например, жанр игр «платформер» Сергей называл «игрой с прыжками», а гоночные аркады — «гонялками», ведь для детей так понятнее.

Несмотря на то что в Денди уже никто не играет, выпуски до сих пор есть в Сети, и у них высокий рейтинг

Источник:

Suponev.com

При этом в программе показывали настоящий игровой процесс: секретные уровни, ловушки, бонусы и скрытые возможности. Отдельная часть передачи — это интервью с посетителями магазинов Dendy. Камера ловила не только подростков, прилипших к витринам, но и взрослых покупателей — отцов, которые с улыбкой и заметной гордостью покупали приставки своим детям.

В одном из выпусков Супонев познакомил зрителей с 16-летним Денисом, которого компания Dendy пригласила к себе на работу. На вопрос, в чем заключается его обязанность, парень ответил: «Проходить игры!» Работа мечты — и тогда, и сейчас.

Первый сезон «Денди — новой реальности» вышел в 1994 году на канале 2х2 и состоял из 33 выпусков. Второй сезон показывали уже на ОРТ под названием «Новая реальность», без приставки «Денди», поскольку права на бренд остались у прежнего канала. Третьего сезона не случилось. Основными причинами стали занятость Супонева и финансовые проблемы главного спонсора.

Но «Новая реальность» была первой и долгое время единственной игровой программой на российском телевидении. И сейчас, спустя десятки лет, уже повзрослевшие геймеры отмечают особый вклад «Новой реальности» в развитие гейм-индустрии в стране.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
1
Гость
46 минут
играют все. а кто говорит, что не играет, самом деле играет и врет)
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Гость
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