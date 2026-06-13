В 80-е — адвокаты, в 20-е — академики: ярославский астролог рассказал, когда рождаются гении

Когда родить ребенка, чтобы он был гением Источник: Михаил Толмачев, Дарья Селенская / Городские медиа

По мнению астрологов, расположение звезд и планет влияет на характер и способности человека. Специалисты утверждают, что от времени рождения может зависеть то, в какой сфере вам легче дается обучение

Ярославский астролог Михаил Толмачев отметил, что в ближайшие годы в школы придут академики и люди науки.

Какие планеты отвечают за ум

Как рассказал астролог, на умственные способности влияют три планеты:

Сатурн — отвечает за долговременную память;

Меркурий — отвечает за оперативную память (соединение всех элементов и их согласованную работу);

Юпитер — отвечает за процесс мышления и синтеза.

Ум часто путают с эрудицией — большим объемом знаний. Однако умный человек — это прежде всего тот, кто умеет использовать имеющиеся знания, а не просто помнить их. Михаил Толмачев ярославский астролог

Меркурий становится управителем гороскопа, если ваш асцендент (восходящий знак) находится в Близнецах, Деве, Козероге, Водолее и Весах. Именно таких людей, судя по астрологии, Меркурий наделяет выдающимися умственными способностями.

«Категорически нельзя путать солнечный знак с восходящим», — обратил внимание специалист.

В астрологии Меркурий традиционно отвечает за логику Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Когда рождаются гении

Раз в 20 лет, как рассказал Михаил Толмачев, происходит «Великое соединение» — Юпитер и Сатурн визуально сближаются. Такое расположение планет, по мнению астрологов, влияет на рождение гениев.

«У людей, рожденных в эти дни, необыкновенно развиты глубокие мыслительные способности. И при выполнении ряда условий есть шанс внести лепту в историю человечества. Будет нехорошим решением отдать ребенка с таким потенциалом на „съедение“ сиюминутному хайпу», — рассказал астролог.

Последний раз такое событие произошло 21 декабря 2020 года. Астролог отметил, что в 2026–2027 годах подросшие дети как раз пойдут в школу.

Учителям придется очень сильно напрячься, потому что к ним придут будущие академики. Михаил Толмачев ярославский астролог

По подсчетам астролога, 28 мая 2020 года родились люди с экономическим уклоном. Они добьются больших высот в этой области.

Экономические способности проявятся у детей, которые родились за десять дней до и после 28 мая. То есть охватывается период — с 18 мая по 7 июня 2020 года.

А 9–11 января 2021 года, по версии астролога, родились будущие ученые и академики. В это время все три планеты, которые отвечают за мышление (Сатурн, Юпитер и Меркурий), находились близко друг к другу.

Ранее «Великое соединение» было в 2000 году. Михаил Толмачев отметил, что и в это время родились выдающиеся люди — английский футболист Фил Фоден, всемирно известный певец Дивин Икубор, пловец Том Дин и автогонщик Юки Цунода.

Выдающиеся люди, если верить астрологии, рождаются раз в 20 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Если заглянуть еще глубже, например в 1980-е годы, то «соединение гигантов» повлияло на обилие адвокатов, судей и юристов. Гении рождались 30 декабря 1980 года.

«Они имеют склонности и способности к академическому написанию законов. У них огромный мыслительный потенциал», — отметил Михаил Толмачев.

А в 1960-е сильной датой, по мнению астролога, было 19 февраля 1961 года.

Как понять, что вы гений

Родиться под определенным знаком зодиака — еще не значит быть гением. Но и расстраиваться раньше времени не стоит. Перечисленные даты, как обратил внимание астролог, указывают именно на выдающиеся интеллектуальные способности. Но и без них человек может быть умным.

Важный аспект — любая взаимосвязь между Меркурием и Луной помогает человеку ловко устроиться в жизни. Учитываются и мажорные, и минорные аспекты (связи) между планетами. Михаил Толмачев ярославский астролог

Мажорные (главные и сильные) и минорные (мелкие и скрытные) связи в астрологии — это угловые расстояния между планетами и другими важными точками натальной карты (персонального гороскопа человека).

Интеллект при этом у человека может проявляться по разным направлениям.

Академический интеллект. Связи между Сатурном, Юпитером и Меркурием — способность в академических науках; Продуктивный интеллект. Связи между Юпитером, Солнцем и Меркурием — способность достигать результатов и поставленных целей; Эмоциональный интеллект. Связи между Луной, Меркурием и Юпитером — способность понимать и чувствовать собственные эмоции и эмоции других; Здравый смысл — аспект между Луной и Меркурием — способность быстро принимать решения, опираясь на свой жизненный опыт. Философский интеллект. Связь между Юпитером, Сатурном, Меркурием и Солнцем — способность размышлять над глобальными вопросами всего мира; Эстетический интеллект. Связь между Юпитером, Венерой, Меркурием, Луной и Солнцем — способность к анализу и восприятию; Творческий интеллект. Связь между Юпитером, Меркурием и Ураном — способность придумывать что-то уникальное и креативное; Интуитивный интеллект. Связь между Солнцем, Нептуном, Юпитером и Меркурием — способность опираться на свою интуицию и внутренний голос; Разумная воля. Связь между Юпитером, Меркурием и Плутоном — способность управлять своими мыслями.

Узнать расположение планет можно по натальной карте Источник: Дарья Пона / 74.RU