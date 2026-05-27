«Одна и никому не нужна»: Ксения Алферова рассказала о страхах после развода с Бероевым

Недавно актриса отметила свой 52-й день рождения

Ксению Алферову иногда тревожат страхи после развода | Источник: kseniaalferova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В свой 52-й день рождения актриса Ксения Алферова откровенно рассказала фанатам о страхах, которые преследуют ее после кардинальных перемен в жизни. Звезда опубликовала пост в соцсетях, в котором дала понять, что из-за развода с Егором Бероевым мысли об одиночестве то и дело беспокоят ее.

«Да, периодически наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да, иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать», — делится актриса.

Новому году своей жизни Ксения очень рада и даже называет его «новой волной». Как она сама говорит, сейчас у нее «много сил и желаний». Видимо, после исцеления внутренних ран предчувствует начало чего-то хорошего.

Ксения Алферова показала свой образ на 52-й день рождения | Источник: kseniaalferova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пережить семейную драму актрисе помогли друзья. Близким людям в именинном посте она посвятила отдельные слова благодарности. Ксения призналась, что и сама видит, как сияет от счастья из-за их поддержки.

«В очередной раз поняла, как же я богата! Мое главное богатство — мои друзья! Я полна нашей с ними взаимностью! Когда тебя принимают целиком, со всеми твоими немощами, и всегда держат за руку, это бесценно!» — рассказала звезда.

Семья Алферовой и Бероева официально распалась в 2025 году. Однако Егор Бероев признавался, что не жил с Ксенией с 2022 года. Точную причину развода бывшие супруги не назвали, лишь рассказали: в их отношениях задолго до расставания начался кризис.

Егор Бероев и Ксения Алферова были в браке почти 25 лет | Источник: egorberoev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Были слухи и об изменах Бероева. Разговоры об этом спровоцировала сама Ксения, когда на премьере фильма «Золотой дубль» (16+) отказалась фотографироваться с Егором, а после назвала себя «верным человеком».

— Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу, — высказалась Ксения.

Как бы то ни было, сейчас Егор Бероев женат на 21-летней балерине Анне Панкратовой, а Ксения Алферова, вдохновленная пройденными испытаниями, строит новую и счастливую жизнь.

