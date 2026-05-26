Развлечения Обзор «Для здоровья малыша — черемша»: что значит странный мем с кото-зайце-львом, популярный у детей

«Для здоровья малыша — черемша»: что значит странный мем с кото-зайце-львом, популярный у детей

Видеоролики с «Черемшой» залетают на несколько миллионов просмотров и сотни тысяч лайков

Фото слева — сам мем, справа — кадр из видео, сгенерированного через нейросеть | Источник: TikTok

Фото слева — сам мем, справа — кадр из видео, сгенерированного через нейросеть

В социальной сети TikTok завирусился новый мем «Черемша» — это сгенерированные нейросетью видеоролики с животным с мордой льва, заячьими ушами и телом кота. Наши коллеги из 59.RU рассказывают, в чем суть мема, откуда он взялся и при чем тут Советский Союз. Не «сикс севеном» единым!

«Черемша» — это кот с ушами зайца и мордой льва | Источник: TikTok

«Черемша» — это кот с ушами зайца и мордой льва

Российские дети, которые сидят в TikTok, уже вовсю обсуждают новый тренд: упоминание мема можно услышать от них в автобусе или во время прогулки по улице. Картинка с «кото-зайце-львом» стала вирусной: ее пересылают в виде стикеров в Telegram, спамят в комментариях во «ВКонтакте» и уже продают с ней мерч на маркетплейсах.

Пользователи создают вокруг персонажа целые сюжеты, чаще всего — на тему советского прошлого. Авторы берут изображение «Черемши», оживляют его в нейросети и накладывают спокойный, но абсолютно абсурдный закадровый текст о том, как «раньше жилось в СССР».

Тут «Черемшу» используют вместо перфоратора

В этом видео автор придумал историю о ностальгии по Советскому Союзу: «Черемшу» используют вместо перфоратора, потому что в Советском Союзе его не было. Она своей головой делает дыры в стенах, что позволяет экономить на электричестве и инструментах. В конце почти каждого такого видеоролика есть слова: «Делали всё тихо, не спеша», но в этом ролике автор изменил эту концовку на другую: «Делали всё громко, быстро».

Такие видео в TikTok собирают по несколько миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. Пользователи на ходу придумывают новые мемы — например, «Семгу» (зайца с окрасом и мордой тигра), после чего делают этого персонажа главным героем своих следующих абсурдных историй.

Тут пользователи намеренно понизили качество картинки, чтобы ее «состарить» | Источник: TikTok

Тут пользователи намеренно понизили качество картинки, чтобы ее «состарить» 

Откуда вообще взялось это животное

Всё началось еще в 2020 году, когда французская компания les.creatonautes, занимающаяся необычными авторскими принтами для одежды, опубликовала в своем Instagram* картинку со склеенным животным: голова льва со стоячими заячьими ушами и маленьким туловищем кота.

Под публикацией всё еще появляются новые комментарии | Источник: les.creatonautes / Instagram*

Под публикацией всё еще появляются новые комментарии

Это не единственное творение компании: в профиле — целый «склад» со склеенными животными.

В профиле компании сотни картинок с такими животными | Источник: les.creatonautes / Instagram*

В профиле компании сотни картинок с такими животными

С момента публикации прошло больше пяти лет, но привлекла она внимание только в этом году. Пост с кото-зайце-львом собрал около девяти с половиной тысяч лайков и 270 комментариев.

«Черемша» дошла до TikTok

Позже изображение попалось другому пользователю, который наложил на него черно-белый фильтр, подписал словом «Черемша» и выложил в Сеть. У этого названия есть реальное значение — так называют дикий чеснок, маринованные побеги которого используют как закуску. Однако в реалиях TikTok этот выбор абсолютно абсурден и никак не связан с кулинарией.

Когда картинка попалась пользователям TikTok, они пошли дальше и решили скрестить «Черемшу» и ностальгию по Советскому Союзу. Ностальгического абсурда в соцсети тоже много. Например, пользователь с ником «Истории СССР» придумал историю про использование автомата с газировкой в советские годы. Видео полностью сгенерировала нейросеть, а автор наложил спокойную музыку «Мечты Татьяны» из кинофильма «Шла собака по роялю» композитора Алексея Рыбникова.

Пользователи начали иронизировать над такими историями

С того момента истории, связанные с «Черемшой» и ностальгией по Советскому Союзу, массово выкладывают в TikTok. Под композицией с музыкой Алексея Рыбникова накопилось уже 9 тысяч подобных клипов. «Тиктокеры», публикующие такие видеоролики, пошли дальше: они встраивают в них рекламу казино, чтобы не только смешить пользователей, но и получить доход.

Такие истории делают пользователи

«Всегда была лишь только черемша»

В популяризации тренда поучаствовал и певец Gazan, ранее записавший трек под мем «сикс севен». Он выложил шуточную песню «ЧЕРЕМША», в которой спел о всесильности этого вымышленного зверя: «Для здоровья малыша — черемша», «Всегда была лишь только черемша», «Она заменит всё: клей „Момент“, аспирин, интернет, шоколад. Это новый эндорфин, без него теперь никак».

Под его песню в TikTok записали больше 366 тысяч клипов. А первый видеоролик автора, в котором он анонсировал выход трека, набрал более миллиона лайков и почти 16 миллионов просмотров.

Совсем недавно на форуме «Дни пермского бизнеса» известный блогер-зумер Максим Лутчак объяснял поколению постарше, что значит «сикс севен» и «Черемша».

«Старшему поколению почему-то нужно объяснять, что у всего должен быть смысл, — рассказал Максим Лутчак. — Вот „сикс севен“, и в нем должен быть какой-то сакральный смысл, откуда это пришло. На самом деле, это всё бессмыслица. У этого, конечно, есть история создания, но глобально у тренда „сикс севен“ нет никакого смысла».

Также Максим Лутчак спросил у поколения постарше, слышали ли они про «Черемшу»?

«Вы не в курсе? Учебники истории не читали? — спрашивает Максим Лутчак у зала. — В Советском Союзе была „Черемша“ — она заправляла всем. На самом деле, это тоже абсолютная бессмыслица, появившаяся из-за ностальгических видеороликов про Советский Союз».

«Не было никакой черемши в СССР»

Поколение постарше тоже пользуется соцсетями, но часто не понимает, что это шуточные видеоролики. Под одним из таких роликов пользовательница Людмила (судя по фото профиля, женщине около 60–70 лет) решила поспорить с молодежью и написала: «Не было никакой черемши в СССР».

Разные поколения спорят в комментариях | Источник: приложение TikTok

Разные поколения спорят в комментариях

Под ее комментарием собралась почти сотня ответов, в которых пользователи принялись иронично доказывать обратное: «Была, не врите!», «Нет, по новостям показывали архивные видео с Черемшой», «Это было снято в СССР, тогда не было ИИ».

На самом деле мем «Черемша» просто забавляет молодое поколение. Его цель — поиронизировать над рассказами старших, заставших СССР. Нейросетевые ролики высмеивают классические ностальгические штампы: «Вот мы раньше в Советском Союзе за продуктами в огромных очередях стояли», «Раньше было лучше!», «Я в советские годы, когда была маленькой, через реку переплывала, чтобы до школы добраться».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

Узнайте, что значит фраза «сикс севен», которую можно услышать от детей разных возрастов.

Алексей Кожевников
Алексей Кожевников
