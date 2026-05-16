«Пути назад уже не будет»: за что получил срок звезда «Великолепного века» Халит Эргенч

Миллионные гонорары, бешеный успех во всём мире и крепкая семья — кажется, у Халита Эргенча есть всё, о чем только может мечтать человек. Правда, биография самого актера может тоже лечь в основу драматического сериала. Он менял сферы деятельности, прошел путь от театрального подмастерья до живой легенды экрана, успел пережить болезненный развод и встретить любовь всей жизни на съемочной площадке. Мы собрали всё самое важное о судьбе, фильмографии и главных скандалах в жизни Халита Эргенча в одном материале.
Нелегкий поиск призвания
Российскому зрителю Халит Эргенч прежде всего знаком как лицо исторических хитов «Тысяча и одна ночь» и «Великолепный век». Звезда тюркдизи — продолжатель династии: его отец, Мехмет Саит Эргенч, был композитором и актером.
Халит Эргенч вырос в Кабаташе — колоритном и старинном районе в центре Стамбула на берегу Босфора. Он учился в элитном лицее Ататюрка, который считается одним из самых престижных в Турции. Впрочем, детство будущего кумира россиянок было непростым из-за развода родителей, который пришелся на его школьные годы.
Эргенч уже в старших классах проявлял тягу к сцене и два года был солистом в лицейском музыкальном коллективе. Но при этом он выбрал факультет судостроения и мореходства в Стамбульском техническом университете: дело в том, что Халит с детства обожает море.
«Я не люблю просто плыть саженками, — говорил Эргенч турецким СМИ. — Если рядом есть море, я обязательно ныряю под воду. Поэтому тем, кто плавает вместе со мной, становится скучно».
Проучился морскому делу Халит недолго: страсть к искусству оказалась сильнее, и после второго курса он перевелся в стамбульский Университет изящных искусств имени Мимара Синана на факультет оперы и музыкального театра. К слову, в Турции этот вуз имеет такой же статус, как МХАТ в России.
«Я занимаюсь актерством, потому что это дает шанс прожить не одну свою жизнь, а получить опыт десятков разных судеб», — объяснял свой выбор Эргенч.
Первые роли и дебют на ТВ
В студенческие годы Халит Эргенч активно искал себя в искусстве, совмещая учебу с работой в театре. Мало кто знает, что в течение трех лет будущий актер выступал в качестве вокалиста на концертах звезд турецкой эстрады — Ажды Пеккан и Леман Сам.
«На самом деле я намеревался стать певцом, — признавался Халит Эргенч изданию TGRT Haber. — Музыка для меня — это способ почувствовать себя лучше и более воодушевленным. Очень люблю Бьорк».
Его ранний репертуар был невероятно разнообразным: он выходил на сцену в операх, балетах и мюзиклах, среди которых такие постановки, как «Эвита» (18+), «Поцелуй меня, Кэт» (12+) и «Милая Чарити» (12+).
Профессиональный прорыв произошел в 1996 году на сцене театра «Дормен», где Эргенч исполнил главную партию в мюзикле «Король и я» (12+). Эта работа привлекла внимание критиков и открыла ему двери в Государственный театр оперы и балета Стамбула. Параллельно с театральными успехами Халит пробовал силы в коммерческих проектах, снимаясь в рекламе и музыкальных клипах.
Экранная карьера артиста резко стартовала в середине девяностых с эпизодов в проектах «Брат Гюльшен» (16+) и «Сладкие безумцы» (16+). Только в 1996-м Эргенч снялся в трех сериалах. Продюсеры окончательно разглядели потенциал Халита лишь к концу десятилетия, когда он ярко проявил себя в проектах «Черный ангел» (18+) и «Будет ли так?» (16+).
В начале нулевых Эргенч закрепился на телевидении благодаря работам в лентах «Дедушка, Гофрет и я» (12+), «Зерда» (16+) и «Алия» (16+), а также попробовал себя в роли ведущего популярного игрового шоу «Большое предложение» (16+).
Параллельно шло покорение большого кино: актер снялся в знаковых драмах «Мой отец и мой сын» (16+) и «Первая любовь» (16+), а позже воплотил на экране образ основателя Турецкой Республики в исторической картине «Наш урок: Ататюрк» (16+).
Настоящий триумф случился в 2006 году, когда роль Онура Аксала в саге «Тысяча и одна ночь» (16+) сделала его узнаваемым по всей стране и принесла престижную премию «Золотая бабочка». Кстати, сериал снимали не только в городах Турции, а еще в Нью-Йорке и Дубае. Этот успех превратил Эргенча в одного из самых популярных актеров Турции и прославил в Латинской Америке.
«Мой самый большой страх с самого начала заключался в том, чтобы не потеряться в этой атмосфере, в этом мире. Поэтому я всегда говорил себе: „Ты просто делай свою работу. Потому что именно благодаря твоему труду люди сегодня проявляют к тебе любовь. Если ты сделаешь хотя бы шаг за пределы этой любви (в сторону тщеславия), пути назад уже не будет“», — рассказывал Эргенч в интервью турецким СМИ.
Звездный час
Статус легенды турецких сериалов закрепился за Халитом Эргенчем благодаря образу султана Сулеймана в исторической саге «Великолепный век». На протяжении четырех сезонов, с 2011 по 2014 год, актер буквально жил жизнью величайшего правителя Османской империи. Сам Эргенч признавался, что воплощение на экране личности, стоявшей у руля огромной державы более сорока лет, стало самым серьезным профессиональным испытанием в его биографии.
«К роли я готовился долго. В школе я терпеть не мог историю, но, пока зачитывался книгами о Сулеймане, понял, что на самом деле этот предмет мне очень интересен», — рассказывал актер.
Невероятная самоотдача Халита Эргенча получила колоссальный отклик: проект завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру, в том числе и в России. Профессиональное сообщество также подтвердило успех Эргенча, присудив ему в 2012 году премию «Звезды ТВ» как лучшему актеру исторического жанра.
«Слава, деньги и народная любовь приходят внезапно. И точно так же, в один миг, всё это может исчезнуть. Если понимаешь, что всё временно, у тебя получается оставаться самим собой», — подчеркивал Халит Эргенч.
В 2013 году, в разгар съемок «Великолепного века», Стамбул охватили масштабные протесты в парке «Гези». Мирная акция против вырубки деревьев быстро переросла в символ гражданского неповиновения. Среди интеллигенции, поддержавшей митингующих на площади Таксим, оказался и Халит Эргенч.
Спустя двенадцать лет эта гражданская позиция обернулась для исполнителя роли султана Сулеймана уголовным преследованием. Актера обвинили в даче ложных показаний относительно его связей с Мехметом Али Алаборой — ключевым фигурантом дела о беспорядках. Суд назначил артисту наказание — год и десять месяцев лишения свободы. Защита категорически не согласна с вердиктом и подала апелляцию, настаивая на полном оправдании Эргенча.
Съемки без остановки
После «Великолепного века» Эргенча заметили за рубежом — ему начали поступать предложения из-за границы. Он сам называл роль султана Сулеймана переломной: именно с нее началась его новая, серьезная глава в профессии. Халит Эргенч снялся в 15 фильмах.
В последние годы он радовал зрителей в историческом проекте «Ты моя родина» (16+) и психологической драме «Вавилон» (18+).
Кроме того, актер принял участие в проектах для цифровых платформ. В 2021 году он снялся в ироничной драме «Вместе врозь» (16+), где за фасадом обычных семейных неурядиц скрываются серьезные экзистенциальные вопросы. Следом вышел проект «Как будто завтра не наступит» (18+) — история одной ночи, построенная на диалогах актрисы и журналиста. В «Лефтер: история обычного человека» (12+) Халит Эргенч рассказал о жизни легендарного футболиста, а в проекте «Кожа» (18+) погрузился в исследование сложных человеческих отношений.
Одной из самых ожидаемых работ Эрченча стал сериал «Анонимные влюбленные» (18+), где переплетаются романтика и тонкий юмор. Полюбился российским зрителям и фильм «Красный Стамбул» (18+). Последний на сегодня сериал Халита Эргенча — «Если король проиграет» (16+). Это экранизация популярного психологического романа о человеке, который привык всегда быть на вершине, но внезапно сталкивается с крахом своих убеждений.
Встреча с Мерьем Узерли
15 лет спустя после триумфа «Великолепного века» Халит Эргенч снова встретился с исполнительницей роли Хюррем, Мерьем Узерли, на одной съемочной площадке. Легендарный экранный дуэт воссоединился в полнометражном фильме «Весна в Имрозе» (16+), где актеры вновь играют главных героев.
В турецких медиа уже разлетелись кадры с первой читки сценария, на которой звезды вместе с режиссером детально прорабатывали характеры и личные драмы своих персонажей. Сейчас работа над проектом в самом разгаре. Съемки, которые стартовали в Стамбуле, идут на живописном острове в Эгейском море. Это место с богатой историей стало фоном для встречи мужчины и женщины, чьи судьбы случайно пересекутся вдали от городской суеты.
Героям предстоит лицом к лицу столкнуться с тенями прошлого, но именно это путешествие даст им надежду на новую жизнь. Поклонники по всему миру замерли в ожидании: скоро станет ясно, удастся ли Узерли и Эргенчу снова создать ту невероятную «химию», которая когда-то покорила миллионы зрителей.
Личная жизнь
Личная жизнь Халита Эргенча не может похвастать бурями, в отличие от карьеры. Его первый брак с актрисой Гизем Сойсалды продлился совсем недолго: они поженились в 2007 году, а уже через полтора года разошлись.
«Что бы я сказал человеку, который разочаровался в любви? Сказал бы: „Брось это. Перестань не верить и просто живи дальше. Любовь сама тебя найдет“», — откровенничал Эргенч.
Так и случилось, на съемках «Тысячи и одной ночи». Там Халит встретил красавицу-актрису Бергюзар Корель. Сначала они просто работали вместе, но скоро рабочие отношения переросли в глубокую любовь. В 2009 году пара сыграла свадьбу, и с тех пор их считают одной из самых крепких семей в турецком шоу-бизнесе.
«Если бы мне нужно было описать жену, я бы сказал, что она сильная женщина. Но при этом нежная. У нее очень изящная, тонкая душа», — так описывает Халит Эргенч свою избранницу.
Сейчас у супругов уже трое детей. В 2010 году родился их первый сын, Али, через десять лет — второй сын, Хан, а в 2021 году в семье появилась дочка Лейла. Халит Эргенч проводит на съемках по шесть дней в неделю, поэтому признавался в многочисленных интервью, что каждую свободную минуту старается быть рядом с женой и детьми.
«Отцовство избавило меня от тревог по поводу собственного будущего. Я просто выбросил из головы этот вечный вопрос: „А что будет со мной?“, — говорит Эргенч. — У меня больше нет переживаний о том, как я выживу в будущем. Мой отец всегда говорил: „Сын, я-то как-нибудь проживу, главное — это вы“. И это действительно так».
Халит и Бергюзар стараются не выставлять жизнь детей напоказ. Они с самого начала решили скрывать лица своих сыновей и дочери в соцсетях. Семья ценит тишину и покой, поэтому старается держаться подальше от светской суеты и камер.
