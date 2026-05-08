«Машины настолько дешевые, что вокруг одни Tesla»: пара три недели путешествовала на авто и удивилась ценам в Армении

Путешествие заняло 22 дня Источник: Ирина

Круизы по тропикам или исторический туризм в далеких странах по карману не каждому искателю приключений. Семейная пара из Новосибирска Ирина и Константин решили вопрос радикально — отправились в путь на машине и за три недели объехали две новые страны. Наши коллеги из НГС рассказывают, как прошла поездка, — она не зависела ни от туроператора, ни от гидов.

«Остановиться, заправиться, поужинать и спать»

В дорогу решили отправиться в середине марта: «Захотелось поехать туда, где уже цветет. Посмотрели: а где же этот край магнолий? Это Армения и Грузия», — рассказала Ирина.

Поездка на автомобиле показалась паре лучшим решением по нескольким причинам. Путешествуя на самолете, трудно увидеть всё самое интересное без аренды машины, а брать авто напрокат не хотелось. У семьи уже был негативный опыт: во время другой поездки им выставили гигантский счет за трещину на бампере.

«А вторая причина в том, что наша машина большая (Toyota Land Cruiser. — Прим. ред.). Мы сняли заднее сиденье, и получилось большое спальное место — вдвоем не тесно», — добавил Константин.

В автомобиль положили самое необходимое, в том числе газовую плиту, сковородку, и термос — в пути пара сама готовила обеды и ужины. Багажник заполнили перина, одеяла и запас одежды для разной погоды.

«Мы ехали не просто покататься, а протестировать вариант путешествия и отдыха. Подумать, хотим ли ездить так дальше и стоит ли приобретать для этого кемпер», — объяснили они.

Во время поездки по России семья лишь несколько раз останавливалась в гостиницах, в основном ночевали в машине на оборудованных автозаправках. В таких местах есть камеры видеонаблюдения и охрана — да и фуры не так гудят, как на стоянках.

«Мы ехали по тысяче километров в день, и гулять было некогда. Надо было просто остановиться, заправиться, поужинать и спать. А утром — рано проснуться и ехать дальше», — описал условия поездки Константин.

Посмотрите, как менялась дорога по ходу путешествия Источник: Ирина

Поездка до границы заняла около пяти дней, ежедневно Ирина и Константин были в пути по 12–13 часов. Однажды туристы чуть не заблудились из-за проблем с мобильным интернетом и GPS — трекер не мог определить точное местоположение и указывал, что машина оказалась посреди моря.

«Во Владикавказе искали гостиницу, у людей спрашивали, где какой поворот. Как и в Жигулевске — не могли найти трассу», — вспоминает Ирина.

Перед тем как добраться до границы, пара ночевала в гостиницах Элисты и Владикавказа. Они прогулялись по городам и посетили крупный буддийский храм.

На карте отмечены города, которые пара посетила во время поездки Источник: Yandex.ru

«Всё сильно дешевле, чем в России»

Утром пятого дня пара выехала из Владикавказа, а ночь уже провела в городе Ванадзоре в Армении. На границе путешественников просили показать паспорта, документы на машину и водительское удостоверение. За день они прошли сразу три таможни — российскую, грузинскую и армянскую. В Армении остановились в горах: изучили город и объехали окрестности.

Страна впечатлила старинными сооружениями. Константин уточнил, что раньше там располагалось древнее государство Урарту.

В окрестностях города оказалось множество старинных архитектурных сооружений Источник: Ирина

Следующим городом в списке оказался Ереван. В нем туристов заинтересовали музеи и древний монастырь, расположенный вблизи турецкой границы и Арарата. На сайте Армянского музея Москвы и культуры сказано, что под комплексом Хор Вирап (так называется монастырь) располагалась тюрьма, где, по поверьям, провел 13 лет заключения Григорий Просветитель (самый почитаемый святой Армянской апостольской церкви, благодаря которому Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию. — Прим. ред.).

Езидский храм в Акналиче Источник: Ирина

В числе достопримечательностей — езидский храм в Акналиче в 35 километрах от Еревана и архитектурно-монументальный комплекс «Каскад» с фонтанами и скульптурами. С его вершины открывался прекрасный вид на окрестности.

«В целом что сказать? Всё сильно дешевле, чем в России, особенно это касается овощей и фруктов. Машины настолько дешевые, что у меня сложилось впечатление, что треть всего автопарка — это Tesla, — с удивлением вспомнил Константин. — Ощущение, что уровень жизни довольно-таки высокий, при этом цены низкие».

Еще одно место, которое туристы советуют посетить, — озеро Севан в Армении Источник: Ирина

В качестве примера он привел стоимость некоторых продуктов и услуг: килограмм яблок — 90–100 рублей, обслуживание машины на автомойке — около 40 рублей (200 армянских драм). Обед из салата, супа, горячего блюда и напитка стоил примерно 700 рублей для двоих.

«Причем порции были огромными. Курицу мы не доели, просто физически не смогли — с собой забрали на ужин», — сказал Константин.

За 350 рублей на человека туристы могли сытно поесть Источник: Ирина

В Армении Константин и Ирина предпочли ночевкам в машине отдых в апартаментах.

Заранее жилье не бронировали Источник: Ирина

Жилье в Армении оказалось доступным: в Ванадзоре за сутки в четырехкомнатной квартире пара платила 13 тысяч драм (около 2,6 тысячи рублей).

«Кайф путешествия такого формата в том, что ты не знаешь, где будешь ночевать. Утром проснулись, темп поездки может быть любым: останавливаемся, где хотим. А ближе к вечеру начинаешь смотреть, что впереди и до чего можно доехать, выбрать населенный пункт», — сказал Константин.

Путешествие в Грузии

В Армении семья провела пять дней, после чего вернулась в Грузию, чтобы изучить достопримечательности. Первым городом для туризма стал Кутаиси с канатной дорогой, музеями, парками, а затем — поселок Местия в Верхней Сванетии. В нем развит горнолыжный туризм, и многие путешественники едут сюда, чтобы прокатиться на лыжах.

Вершины гор всегда остаются в снегу Источник: Ирина

Одной из главных достопримечательностей поселка оказалась канатная дорога, расположенная в 20 километрах от населенного пункта.

«Там 40 километров до Эльбруса, и его прекрасно видно. Впечатления фантастические, самое красивое место региона», — рассказал Константин.

Цена за два билета на канатную дорогу — 50 грузинских лари (4 тысячи рублей) Источник: Ирина

Местные виды Источник: Ирина

Кроме канатной дороги, путешественников в Местии привлекают этнографический музей, старые постройки и Сванская башня — крепостное сооружение.

Потрясающий вид в Батуми Источник: Ирина

Следующим пунктом поездки стал курортный город Батуми, расположенный в прибрежной зоне Грузии.

«У них великолепная набережная, колесо обозрения, скульптурные композиции, например, статуя Али и Нино. Две фигуры двигаются относительно друг друга, и в какой-то момент соединяются», — рассказал Константин.

Скульптура описывает историю любви Источник: Ирина

На сайте сообщества путешественников «Туристер» сказано, что художницу Тамару Квеситадзе вдохновил роман азербайджанского писателя Курбана Саида. Книга посвящена трагической истории любви мусульманина Али хана Ширваншира и грузинской княжны-христианки Нино Кипиани. Герои преодолели множество испытаний, чтобы быть вместе, но в итоге были разлучены обстоятельствами.

Еще в Батуми есть ботанический сад, в котором можно провести весь день. На сайте сказано, что парк существует 144 года и занимает около километра юго-западного участка прибрежной полосы. Коллекция сада состоит из 1800 видов деревьев и кустарников.

«Там растет всё. Причем удивительно: есть апельсины, мандарины — мы были весной, а они прошлогодние висят на ветках, — сказал Константин. — Очень много труда вложено. Везде асфальтированные дорожки, прудики, озерца, беседки».

Пока в некоторых регионах России лежал снег, в Батуми вовсю распускались цветы Источник: Ирина

Путешествовать по Грузии оказалось дороже, чем по Армении. Цены на еду были практически такими же, как в России. Аренда жилья стоила меньше — туристы считают, что всё дело в низком туристическом потоке в марте. Пара решила не посещать Тбилиси, всего в Грузии семья провела семь дней.

Путешествие в соседние страны и обратно заняло 22 дня. Пара провела 11,5 тысячи километров пути, 9 тысяч из которых — по России. На топливо потратили 80 тысяч рублей — за три недели машина «съела» около тысячи литров дизеля.