Козерогов уволят, а Рыб ждет богатство: финансовый гороскоп на май

Эльза Кушина — тюменский астролог Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Май полон разных астрологических событий, но самое важное в этом месяце то, что представителям знаков зодиака нужно стремиться к стабильности и осторожности. Ретроградный Плутон может спровоцировать скрытые проблемы — неожиданные расходы. А новолуние в Тельце — это тот самый долгожданный шанс для инвестиций и начала новых проектов. Станет ли последний месяц весны удачным для вас — читайте в финансовом гороскопе астролога Эльзы Кушиной от 72.RU.

Овен

Май весьма благоприятный месяц для Овнов. Представители знака могут неплохо приумножить свой капитал, ведь деньги будут буквально идти в руки. Также в этот период может обостриться интуиция, благодаря чему Овен увидит возможность заработка там, где ее в упор не видят другие. Есть вероятность получить хорошую финансовую помощь от окружающих — это могут быть как деловые партнеры, так и друзья или даже незнакомые люди, которые рассмотрят потенциал Овна и захотят внести свой вклад в его процветание.

Телец

Звезды указывают на то, что дом и семья данного знака зодиака в мае станут неплохим источником дохода. Отсюда родители либо домочадцы могут оказать существенную финансовую поддержку — это может быть ценный подарок, помощь в оплате важных расходов или даже неожиданное наследство.

Если Телец вовлечен в семейное предпринимательство, май обещает быть чрезвычайно прибыльным для него. Также не стоит забывать и про «семейное гнездо» (имущество), которое может также принести неплохую прибыль в виде продажи, сдачи в аренду. Всем Тельцам лучше оглянуться вокруг: возможно, у них уже есть то, что может действительно принести неплохой доход.

Близнецы

Конец весны для Близнецов обещает быть весьма благоприятным в финансовом плане. В этот период они ощутят прилив удачи и возможности для приумножения своих доходов. Именно май станет временем, когда их усилия начнут приносить плоды. Также Близнецы смогут не только зарабатывать, но и находить новые источники дохода (подработки, новые проекты, таланты и пр.), что позволит существенно увеличить их финансы.

Кроме того, звезды предсказывают, что щедрость к Близнецам может прийти извне: кто-то из близких или коллег может оказать финансовую поддержку либо вручить ценный подарок.

Рак

Последний месяц весны — май — принесет Ракам важный, хотя и несколько тревожный урок. Он будет касаться финансов и партнерских отношений. Звезды настоятельно советуют проявить максимальную осторожность и по возможности разделить денежные вопросы и сферу партнерства, будь это деловой компаньон, супруг или кто-то еще, с кем он разделяет финансовые обязательства. Так как существует повышенный риск того, что его могут подвести. Причины могут быть разными — от неосторожности и недопонимания до сознательного невыполнения обязательств.

Лев

В мае звезды благоволят Львам в тех случаях, когда они действуют в команде либо с единомышленниками. Деньги также могут прийти к ним неожиданно: через коллективы, группы, сообщества по интересам и пр. Отсюда идеи, которые посещают Льва, важно выдвигать и продвигать без стеснения в общество, понимая, что совместное усилие с кем-либо приведет быстрее к победе. Это позволит Львам быстрее достичь задуманного, а впоследствии открыть еще больше возможностей, о которых представители знака и мечтать не могли раньше.

Дева

Последний месяц весны несет для Дев важные, но потенциально непростые финансовые и карьерные трансформации. Звезды указывают на то, что профессиональная сфера данного знака зодиака будет переживать период значительных перемен. Особенно это коснется тех Дев, которые работают по найму. Это может выразиться в различных формах: от простого перехода на другую должность вплоть до ухода в совершенно новую сферу деятельности.

Девам, которые часто склонны к стабильности и долгосрочным обязательствам, подобный поворот может показаться неожиданным и даже тревожным, особенно если представители данного знака посвящали себя этому делу. Важно понимать, что все трансформации (изменения), которые происходят в этот момент, несут в себе огромный позитивный потенциал. Поэтому любой шаг, каким бы радикальным он ни казался, станет для Дев настоящим «глотком свежего воздуха».

Весы

Все союзы Весов — будь то узы брака, деловое сотрудничество или иные формы тесного взаимодействия — станут ареной для важных осмыслений. Подобно искусным дипломатам, Весы могут почувствовать, как партнеры выстраивают новые рамки, порой вводя жесткие правила, которые потребуют от них стойкости и готовности к переосмыслению.

В этот период особенно важно не просто плыть по течению, но и осознанно стремиться к «здоровому партнерству» — тому, где уважение к границам и прозрачность намерений служат фундаментом. Если же Весы стоят на пороге нового союза, звезды настоятельно советуют вглядеться в детали с особой проницательностью. Доверие — прекрасное качество, но в финансовых вопросах оно должно быть подкреплено ясностью и документами — это не просто формальность, а надежная защита данного знака зодиака.

Скорпион

Астрологическая обстановка в мае 2026 года складывается весьма благоприятно для Скорпионов в финансовом плане, особенно в контексте партнерских отношений. Это время, когда его связи с другими людьми могут стать мощным источником благосостояния.

Подобное данный знак зодиака может воплотить через супруга/супругу, партнера по бизнесу и пр., например когда партнер по браку предлагает новые источники доходов в виде работы, подработки, совместного бизнеса, инвестиции, что помогает неплохо подняться Скорпиону в финансовом плане. А впоследствии укрепить отношения в партнерстве и открыть двери для будущих совместных успехов.

Стрелец

В мае Стрельцам важно проявить особую осторожность в тратах на личные потребности, например в виде покупок вещей или на преобразование внешности, так как результат может разочаровать. В этот период необходимо взять паузу, а лишние сбережения лучше направить на благотворительность или помощь нуждающимся, что принесет не только кармический плюс, но и внесет гармонию в жизнь Стрельца.

Козерог

Последний месяц весны принесет Козерогу серьезные изменения в денежных делах. Звезды указывают на то, что неизбежны перемены: например, если Козерог давно недоволен своей финансовой ситуацией (низкой зарплатой), жизнь сама «вытолкнет» его из подобного, например через сокращение на работе или скандальное увольнение.



Чтобы избежать эмоционального стресса, лучше самостоятельно взять инициативу и начать действовать — найти новый источник дохода (новая работа, проекты, инвестиции и пр.) Также важно понимать, что в этот период Козерогу не нужно упираться своим рогом и противостоять происходящим переменам — важно понять, что всё приходящее предназначено для его роста.

Водолей

В мае у Водолеев происходят изменения в финансовой сфере: например, представители знака могут начать рассматривать новые варианты работы, открытие собственного бизнеса. Однако важно помнить, что подход к финансам в это время должен быть максимально серьезным и взвешенным. Принимая решения в спешке или на авось, Водолей может потерпеть крах и разорение.

Все финансовые операции, включая подписание документов и договоров, должны быть тщательно продуманы и оформлены официально. В случае трудностей и тупиковых ситуаций Водолею лучше обратиться за помощью к своим партнерам (по браку, бизнесу, или другому союзу), поэтому важно не игнорировать свое окружение, ведь оно может стать важным ресурсом в решении финансовых вопросов.

Рыбы

Май станет для Рыб периодом активного финансового роста и возможностей для увеличения доходов. Планеты выстраиваются так, что интуиция Рыб и творческий подход будут работать на них, помогая находить нестандартные пути к прибыли.

В этот период им также могут предложить работу — фриланс (удаленную работу и пр.), что поможет уделять время не только заработку, но и, например, личной жизни (партнеру, семье, детям и пр.). Плюс данный знак зодиака в этот период также может активно изучать темы инвестирования, ходить на курсы, тренинги, которые повысят его квалификацию.

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