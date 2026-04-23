Россиянка пошутила в интернете, что хочет найти мужа-иностранца. Ее позвали замуж тысячи мужчин

Анна приложила к объявлению пару фотографий Источник: Dr. Нюся / X

Анна из Москвы пошутила, что ищет мужа-иностранца, — и внезапно получила тысячи предложений. Ее объявление посмотрели 1,5 миллиона раз. MSK1.RU рассказывает про эту необычную историю.

Что случилось?

Анна живет в Москве и учится на врача. Она ведет аккаунт в соцсети X (бывший Twitter), где недавно ввели новую функцию. Теперь посты со всех языков мира переводятся для пользователей автоматически. Таким образом, если вы из России, то любой пост будет для вас на русском. Если из Испании — то на испанском. Это позволило людям со всего мира общаться без барьеров.

Этим Анна и воспользовалась. Она выложила пару своих фотографий — и шутливое объявление: «Раз уж „Твиттер“ заработал на все языки. Ищу мужа! 24 года, почти врач, знаю английский, французский, учу третий язык. Работаю медсестрой и профессиональной запаковщицей к-поп карт. Люблю Мураками, холодные напитки и спать 15 часов в день. Помогите найти потерявшегося мужа», — попросила Аня.

Фото, которое девушка прикрепила к посту Источник: Dr. Нюся / X

Что было дальше?

Пост неожиданно быстро разошелся по Сети. Он набрал 1,6 миллиона просмотров, тысячи лайков и комментариев. Многие из них — от иностранцев, которых крайне воодушевило объявление.

— Скажи, ты полюбишь смуглого бразильца с депрессией? — было написано на португальском.

— Боже храни Илона, я нашел свою жену, — написал некто англоязычный, имея в виду Илона Маска — владельца соцсети.

— Боженьки, это моя возможность? Спасибо, Илон, я тебя люблю, — согласился с ним испанец.

Иностранцам очень понравилось предложение Источник: X

Были и те, кто решил ответить максимально серьезно. Иностранцы прислали свои фотографии, описывали свою жизнь и писали Анне в личные сообщения.

«Заявка на мужа: 26 лет, работаю сервис-менеджером. Французский — мой первый язык, английский — второй, я канадец, так что бесплатная медицина прилагается. Не знаю, что такое Мураками, но я тоже много сплю. У меня есть мопс», — написал канадец.

Канадец с серьезным подходом Источник: Women Raught / X

Еще один кандидат на сердце Анны Источник: DIRTYDAWG / X

Пост гласит: «Прекрасно, я француз, говорю по-английски и на многих других языках. Это судьба!» Источник: X

Были и ответы от девушек.

«Пожалуйста, не думай о мужчинах. Ты слишком красива, я не хочу, чтобы тебя кто-то съел», — пожелала девушка из Турции.

Аня ответила ей умиленным смайликом. Впрочем, не меньше, чем предложений, было шуток. Иностранцы на один лад начали делать вид, что Аня — русская шпионка. А ее твит — это просто попытка заманить иностранцев в Россию. Возможно даже, это хитрый план лично Владимира Путина.

— Хорошо сыграно, Путин. Можете выдавать мне военную форму и приказы, — написал один из иностранцев.

— Она красивая. Ребята, давайте притворимся, что она не из КГБ, — предложил другой.

— Хорошая попытка, мистер Путин, но я на это не поведусь, — твердо заявил третий.

Нашлись и те, кто был готов попасться на этот хитрый план Источник: X

Критика

Аня призналась, что получила не только комплименты, но и волну ненависти. Многие соотечественники не поняли шутки и принялись обвинять ее в попытке «продаться за границу». Были и те, кто критиковал внешность девушки.

«Мне нравится, что женщины из СНГ считают, что если они на родине никому не нужны, то ими обязательно заинтересуются иностранцы. Новая функция „Твиттера“ показала нам, что мужчины со всего мира не терпят женскую ложь, фальшь, засранные мозги и общую неадекватность любых женщин», — жестко выразился русскоязычный пользователь.

Многие встали на защиту Анны Источник: X

«Мне смешно с таких постов. А зачем тебе замуж? Сидеть на шее и ничего не делать? Или ты думаешь, у иностранцев нет таких?» — спросил еще один мужчина из России.

«Другие женщины: права женщин, феминизм. Русские женщины: ищу мужа», — пристыдила турчанка Анну.

«А как наличие и поиск мужа отрицает феминизм? Раве это противоречащие друг другу вещи?» — ответила ей Аня.

В итоге один из пользователь заметил: «Этот мир сломан из-за недостатка любви». Анна, впрочем, решила не принимать критику близко к сердцу.

«Пожелания смерти, оскорбления, публичное полоскание. Это очень обидно, учитывая, что я человек, который мухи не обидит. Но я всё равно никому не желаю зла взамен. Любовь победит», — уверена Анна.

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