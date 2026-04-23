В Сочи на неделю за 40 тысяч с перелетом? Посмотрели, какой отдых предлагают за такие деньги на главном курорте

Современные гостевые дома в большей части очень комфортные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Все привыкли, что отдых в Сочи очень дорогой и в последнее время недоступный многим россиянам. В премиальных отелях — да. Но есть и вполне себе бюджетный вариант — гостевые дома. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, сколько стоит неделя с перелетом в таких объектах размещения и почему их выбирают туристы.

Большинство гостевых домов теперь в реестре классификации Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Вышли из тени»

Непритязательные отдыхающие всегда выбирают гостевые дома. И многие из них уже «вышли из тени» и соответствуют требованиям. С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу Федеральный закон № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Документ устанавливает правовое регулирование деятельности таких объектов и направлен на развитие туристской индустрии.

Для включения в реестр классификации в объекте должно быть не более 15 комнат, где могут размещаться не более 45 гостей. Площадь номера не может быть менее 9 м² для одного гостя и 12 м² для двоих. Владельцы обязаны обеспечить базовый сервис: уборку, смену белья, Wi-Fi и порядок на общей территории. В объекте размещения должны быть горячее и холодное водоснабжение, отопление, вентиляция, питьевая вода и средства пожаротушения.

В Сочи около 1550 гостевых домов, из них 1300 уже включены в реестр Росаккредитации, и эта работа продолжается. Гостям курорт при планировании отдыха рекомендуют ориентироваться именно на данные реестра. Участие в реестре позволяет гостевому дому работать легально, подтверждать качество услуг и гарантировать безопасность гостей, а также рекламировать свои услуги на популярных онлайн-агрегаторах бронирования.

Заглянули в сервисы бронирования и узнали, что за 37 тысяч можно 8 дней отдохнуть в Сочи. Цена указана вместе с перелетом из Москвы. Например, можно выбрать трехместный стандарт в гостевом доме «Лолита» в центре Адлера. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, в комнатах телевизоры, кондиционеры, санузлы, есть общая кухня. Пляж в 980 метрах.

Гостевой дом «Лолита» Источник: onlinetours.ru

Двухместный TWIN в гостевом доме «Морская звезда», который также находится в центре Адлера, обойдется в 38 656 рублей на 8 ночей с перелетом из Москвы за двоих гостей. Море, кафе, рестораны в шаговой доступности. Интерьеры для самых нетребовательных туристов. Но все необходимое есть: Wi-Fi, кондиционеры в номерах. Ведь туристы приезжают в Сочи не в номере сидеть, а после долгих прогулок и развлечений было бы где помыться и упасть.

Отель «Морская звезда» Источник: onlinetours.ru

Перелет из Москвы и отдых в гостевом доме «Александра» в Сириусе обойдется в 39 456 рублей для двоих гостей. В эту стоимость входит двухместный стандарт. Объект находится в 5 минутах ходьбы от Олимпийского парка и от пляжа. Судя по отзывам, проживающих всё устроило — в номерах свежий ремонт, уборка, замена полотенец и постельного белья, были жалобы на неприветливый персонал. В объекте есть кухня с посудой, а в номерах отдельные санузлы и кондиционеры.

Намек на стиль начала 2000-х Источник: onlinetours.ru

Гостевой дом «Южаночка» в Лазаревском районе выходит немного дороже — 40 тысяч рублей на 8 ночей с перелетом за двоих гостей. В номерах — кондиционеры, телевизоры, электрические чайники. Есть общая кухня и бесплатный Wi-Fi. На территории взрослый и детский бассейны, детская игровая площадка, общая кухня.

Дешево и сердито Источник: onlinetours.ru

«Сараи готовы были снимать, только бы на море»

Жительница Московской области Ирина Горохова отдыхает в Сочи каждый год весной и осенью — перелеты и проживание дешевле, а она пенсионерка. И всегда выбирает гостевые дома.

— Мы — пенсионеры — тоже хотим жить полной жизнью, но на пенсию особо не разгуляешься. Я всегда останавливаюсь в небольших гостевых домах, где и хозяева живут, и всегда они на связи, и смотрят, чтобы все было хорошо. Где домашняя атмосфера. Мне важно, чтобы была кухня. Потому что я готовлю, чтобы сэкономить на кафе. Меня всё устраивает, потому что я помню еще советский отдых, когда сараи готовы были снимать, только бы на море. А сейчас всё прямо аристократы все, «пять звезд» им подавай, — говорит Ирина Владимировна.

Она заплатила за свой небольшой номер в гостевом доме в Имеретинской низменности 35 тысяч рублей на 10 дней вместе с перелетом. Бронировала еще в декабре прошлого года.

— У меня номер 12 метров, туалет и душ на три номера один. Но сейчас два соседних номера пустые, туда только с 1 мая начнут заселяться, поэтому живу как королева. Телевизор есть, но мне его смотреть некогда, дома насмотрюсь. Я везде хожу, езжу, любуюсь. Мне Сочи не надоедает, — утверждает Ирина Владимировна.

Тревел-агент Ирина Викторова рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что в этом году гостевые дома в Сочи переживают необычайную популярность. На всплеск интереса повлияло в том числе введение классификации в таких объектах размещения, туристы перестали с настороженностью относится к ним, а также то, что россияне экономят, но от отдыха не отказываются.

— Люди хотят на море, но денег не у всех хватает на дорогие отели. Гостевые дома в Сочи есть очень достойные и комфортные, даже с подогреваемыми бассейнами. Я с удовольствием предлагаю их своим клиентам и они остаются довольными. В них царит домашняя атмосфера, гости вместе готовят, жарят шашлыки, знакомятся, общаются. С владельцами или управляющими всегда на связи, все проблемы решаются очень быстро, — отметила Ирина.

Она уверена, что популярность гостевых домов будет только расти, тем более сочинские объекты за последние годы сильно подтянулись в качестве гостеприимства. Это уже не каморки бабушки Сирануш с плесенью, а современные номера с кондиционерами и качественным бельем.