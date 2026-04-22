Вместе покоряют небо: как семья летает на воздушном шаре и ставит рекорды — впечатляющая история

Уже 15 лет они покоряют небо вместе Источник: Наталья Ярцева

Вот уже более 15 лет барнаульцы Иван и Наталья Ярцевы покоряют небо на воздушном шаре, устанавливая рекорды. О том, как юношеское знакомство переросло в общее дело, почему управление аэростатом требует точного расчета и как удается брать новые высоты, читайте в материале NGS22.RU.

Назвали первый аэростат «Семицветиком»

Со своим будущим мужем Иваном Наталья встретилась в детском лагере с символичным названием «Ласточка», когда была еще подростком. Спустя годы знакомство переросло не только в семью, но и в общее дело, связанное с небом, в любовь к полетам на аэростатах, или по-простому — на воздушных шарах.

К идее заняться воздухоплаванием Ярцевы пришли около 15 лет назад. Тогда молодая семья искала небанальное увлечение, которое не только станет источником дохода, но и привнесет в жизнь новые краски.

— До нашего увлечения небом Иван был госслужащим, а у меня и вовсе экономическое образование. Раньше мы совместно читали множество книг, одна из которых, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, просто поразила наше мышление. Поглощали ее запоем ночью по очереди, а потом в разговоре Иван неожиданно обмолвился о том, что хотел бы полетать на воздушном шаре. Мы пошутили, посмеялись, а потом отправились в Омск, в свое первое путешествие по небу, — вспоминает Наталья.

Семье опыт понравился, но по возвращении домой Ярцевых ждал неприятный сюрприз — их дом обворовали.

Источник: Городские медиа

— В тот момент мы твердо решили, что это наше будущее хобби, особенно после таких интересных жизненных событий, поэтому почти сразу же взялись за создание своего первого воздушного шара, идею, дизайн — всё придумали сами. Наш первый аэростат назвали «Семицветик» — за зеленую траву внизу, яркую жизнь в середине и голубое небо сверху. Думали о том, что люди посмотрят на шар и почувствуют легкость и радость, по-моему, у нас даже получилось, — рассуждает Наталья.

Постигать науку полетов первым решился Иван: для того чтобы освоить теорию и практику управления аэростатом, ему пришлось добраться до учебного центра в Великих Луках. Обучение заняло около трех месяцев вместе с налетом часов. Наталья же нашла похожую школу и прошла стажировку позже, но уже в Московской области.

Свой первый воздушный шар они сделали сами Источник: Наталья Ярцева

— Учатся в таких школах многие, но далеко не все остаются в этой сфере. Обычно приходят в воздухоплавание, думая о легкости, романтике и о том, что смогут летать где угодно целыми днями, но на самом же деле пилоты сильно зависимы от погоды. Летом, например, полеты возможны только рано утром и вечером, причем буквально по часу. Когда начинаешь глубже вникать, то становится понятно, как здесь много нюансов.

«Ощущается так, будто балкон подняли»

Представления о воздухоплавании часто ломаются о реальные условия, в которых полет не ощущается как нечто динамичное и экстремальное, а скорее, наоборот, погружает в медитативное наблюдение за красотами местности.

— Все почему-то думают, что это динамично, но это совершенно не так. Мы никого с парашютом не выкидываем, просто стоим в корзине на высоте метров 500 и летим вместе с ветром. Ощущается это так, будто балкон подняли, потому что скорость в полете практически не чувствуется из-за того, что шар движется в одном потоке воздуха, поэтому она есть только на приборах, а человеком не ощущается.

Барнаул с высоты полета Источник: Наталья Ярцева

При этом подготовка к каждому полету требует особых условий и грамотной наблюдательности пилота, поэтому просыпаются и засыпают они с Иваном исключительно с прогнозом погоды. А перед самим стартом пилот запускает в небо черный шарик, который сможет показать ему фактическое направление и скорость ветра: отпуская его, он отслеживает с помощью компаса, в какую сторону дует ветер.

— На основе этого мы понимаем, где лучше стартовать и куда нас может унести. Летаем мы исключительно в спокойную погоду, когда ветер достигает максимум 4–5 метров в секунду, если же выше, то полет сразу же отменяем. Мы не летим куда хочется, мы плывем исключительно по направлению ветра и с его скоростью, поэтому управление аэростатом напрямую зависит от погодных условий, из-за этого даже маленькая грозовая тучка может сорвать полет, подготовка к которому занимала продолжительное время.

Полет на воздушном шаре для пассажиров — отличная возможность понаблюдать природу с высоты, тогда как пилот будет полностью сосредоточен на управлении и безопасности путешествия.

Взгляните, какие лучезарные фото Источник: Наталья Ярцева Источник: Наталья Ярцева

— Тем, кто летит впервые, конечно, бывает страшно. Это страх от неизвестности, но, когда человек понимает, что шар поднимается совершенно спокойно, летит плавно, а рядом к тому же находится профессионал своего дела, остается только восхищение. Единственным особо ощутимым моментом в полете может быть посадка. Это как коня на скаку остановить: гости при этом крепко держатся, чуть подгибают ноги, тогда как сам пилот дергает парашютный клапан, после чего из шара буквально вылетает горячий воздух, и шар останавливается. Не исключено, что корзинку может просто положить на землю, но людям обычно такое нравится, потому что при полете адреналина нет, но при посадке он будет обязательно, — поясняет Наталья.

К слову, за годы увлечения супруги накопили немалый опыт. Налет Ивана составляет более 500 часов, тогда как у самой Натальи чуть больше 250.

Сначала шарик, затем — аэростат

Зимой, по словам Натальи, воздухоплавание выходит на другой уровень — именно в это время чаще всего выполняются рекордные полеты. Это связано с тем, что при стабильной погоде аэростат может находиться в воздухе значительно дольше, а значит, и лететь в течение всего светового дня.

— В один из наших последних рекордных полетов, когда мы пролетели более 180 километров, мы поднимались примерно на 2000 метров над землей, и холод совершенно не ощущался, поскольку тепло в корзине ощущается от горелки аэростата. Мы даже обгореть успели — солнце было очень ярким, — вспоминает Наталья.

Двух пилотов в корзине аэростата не бывает, поэтому в рекордном полете Наталья была помощником, который не вмешивался в управление, но кормил, помогал и следил за состоянием пилота.

Источник: Наталья Ярцева

— Совмещать работу и личные отношения, конечно, не всегда просто, и разногласия случаются в целом, как и у любой семьи, но за эти годы нам удалось найти необходимый баланс, особенно когда это касается совместного результата — в нашей деятельности соревнования, новые достижения дают хороший опыт и рост.

Так, например, Наталья участвовала в чемпионате, где вместе с ней проверяли свои навыки пилоты еще 34 аэростатов, задачей которых было не столкнуться друг с другом в одном пространстве. Сейчас основная часть полетов семьи Ярцевых проходит в Алтайском крае, поэтому воздушный шар можно заметить под Барнаулом, в Калманском районе, а также в предгорьях, в том числе в районе Белокурихи.

Такие удивительные виды открываются из открытой корзины аэростата Источник: Наталья Ярцева

— С высоты река выглядит как змея, а леса простираются просто на сотни километров, смотришь на небо, а оно каждый раз разное! В горах у нас летать небезопасно. Там тайга, нет дорог, а шар всегда сопровождает машина. Она должна доехать до места посадки, чтобы потом забрать нас, и если что — помочь на пути.

Именно поэтому маршруты тщательно продумываются заранее — с учетом возможности безопасно завершить полет. К слову, Иван и Наталья занимаются организацией полетов для всех желающих прикоснуться к делу их жизни. Стоимость такой активности зависит от формата: групповой полет обходится гостям примерно в 12 тысяч рублей с человека, индивидуальный же будет стоить около 40 тысяч на двоих.

Источник: Наталья Ярцева