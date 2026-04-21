Мужик с того самого фото: дизайнер неожиданно для себя стал мемом и запустил флешмоб, который подхватили даже звёзды

Легендарное фото поставили себе на аватарки сотни, а то и тысячи интернет-пользователей Источник: предоставлено Алексеем Жульковым

История новосибирца Алексея Жулькова — это пример того, как один случайный кадр и короткий ролик могут превратиться в масштабный интернет-феномен. Один его рилс про «ту самую удачную фотку» у мужчин, которая случайно получается раз в пятилетку, и они ставят ее везде, оказался настолько успешным, что пользователи начали массово ставить его изображение себе на аватарки. Корреспондент NGS. RU поговорила с Алексеем и узнала, как он жил до внезапной популярности, как переживает волну внимания и почему не спешит называть себя блогером.

Алексей стал лицом российского интернета благодаря одному снимку и удачной шутке Источник: NGS.RU

«Шутка про мужиков» сработала

Новосибирец Алексей Жульков сейчас живет в Таиланде. Несколько дней назад неожиданно для себя он стал интернет-мемом — после одного «залетевшего» видео.

Алексей опубликовал короткий ролик со своим фото, где он в солнцезащитных очках, футболке и шортах сидит на фоне морских волн на яхте с подписью: «У мужика появляется первое удачное фото за пять лет». Это фото под бодрый трек быстро становится основным во всех соцсетях (вероятно, на ближайшие годы) и остается на сгенерированной прикроватной тумбочке.

Это видео сделало Алексея известным на всю страну Источник: jual__/instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Рилс собрал только за пять дней 16,2 миллиона просмотров, 716 тысяч лайков и почти 11 тысяч комментариев, а фото Алексея быстро превратилось в мем у российских пользователей. Люди не только узнавали себя в этом видео, комментировали его, но и запустили флешмоб: начали ставить фото Алексея на свои аватарки.

В разговоре с корреспондентом NGS.RU Алексей признался: известный снимок, который стал основой вирусного ролика, появился без какого-либо расчёта. Он сделал его во время прогулки на яхте, куда попал, чтобы познакомиться с участниками реалити-шоу про выживание «Звездные игры», в котором сейчас участвует.

«Был закат, все фоткались. Я тоже решил сделать пару снимков на память. Попросил девушку из команды просто пощёлкать меня. По итогу посмотрел на фото и подумал: „О, вот это вообще кайфовая фотка, сохраню её“», — рассказал он.

Позже друг Алексея посоветовал ему обновить аватарку в одной из соцсетей — Алексей на тот момент около пяти лет не менял фото профиля. Затем решил для идентификации добавить новое фото в WhatsApp, где у него не было аватарки вообще, но была группа участников упомянутого выше проекта, а после и в Telegram — на случай, если там его тоже будут искать люди из проекта. Тогда у Алексея промелькнула мысль о том, какое разное отношение к фото у женщин и мужчин.

«Девчонки делают кучу разных фотографий в течение дня, им есть из чего выбрать — можно на разные профили ставить разные аватарки, и всегда будет хватать контента. А у мужиков это работает немного по-другому. Если появляется одна аватарка, мы её фигачим на все соцсети и все аккаунты, сильно не заморачиваемся с этим», — пояснил Алексей.

Мысль показалась ему забавной, и он решил сделать рилс — вдруг кому-то еще откликнется. На создание ролика ушло около 15 минут, он его быстро смонтировал, выложил и лёг спать. А утром оказалось, что за ночь ролик набрал около сотни тысяч просмотров.

Снежный ком

После этого события разворачивались стремительно. Один из пользователей написал в комментариях что-то вроде: «Фотка классная, заберу себе», и поставил на свою аватарку фото Алексея. Тот посмеялся над шуткой и закрепил комментарий. А пользователи один за другим стали делать то же самое: ставить фото Алексея на свои аватарки.

Алексей чаще снимает видео, а фото в его соцсетях действительно очень мало Источник: jual__/instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Флешмоб быстро взлетел в тренды, к нему подключились бренды, блогеры и знаменитости. Среди них, например, Дмитрий Маликов и Николай Басков. Отдельно Алексей вспоминает реакцию хоккейного клуба «Ак Барс».

«Когда они поменяли аватарку, я понял, что это уже что-то серьёзное. А потом все вышло за пределы соцсетей: пользователи начали делать коллажи, генерировать изображения через нейросети, печатать сувениры и постеры. Это было неожиданно. Когда ты видишь, что это не только в интернете, а люди реально что-то делают в офлайне — это другой уровень», — признался собеседник.

Алексей и раньше снимал рилсы, но после этого ролика его жизнь изменилась. Появилось так много сообщений, предложений и задач, и сейчас частью рабочих процессов занимается его друг Владислав: занимается переговорами, пока сам Алексей создает новый контент.

С ростом популярности пришли и рекламные предложения. Сначала они поступали от небольших компаний, затем стали появляться от более крупных. При этом Алексей подчёркивает: он не готов соглашаться на всё.

«Для меня важно, чтобы это были нормальные, честные проекты. Я не хочу рекламировать сомнительные вещи. Также уже были случаи, когда компании просто брали фото и использовали его. Мы связывались и просили удалить. Они нормально реагировали и удаляли, за что им большое спасибо», — рассказал он.

Негативной стороны популярности Алексей пока не ощущает — его история, наоборот, получилась максимально позитивной. По его мнению, дело в том, что это не скандал, не провокация, а просто добрый мем. Люди веселятся, говорит он, и это круто. Несмотря на масштаб, Алексей относится к происходящему спокойно.

«Я не могу сказать, что чувствую себя популярным. Для меня это просто ролик, который залетел», — скромно заметил собеседник.

«До популярности жизнь была насыщенной»

Алексей Жульков родился и вырос в Новосибирске, сейчас живет в Таиланде, но связи с родным городом не теряет: здесь у него остались семья и друзья. О себе Алексей рассказывает не много — он сознательно не выносит частную жизнь в публичное поле. Но признался, что скучает по коту, который остался в России: перевезти животное оказалось сложнее, чем он думал.

«Хочется приехать, просто погулять, увидеться со всеми, посмотреть, что изменилось. Всегда приятно возвращаться туда, где ты вырос», — поделился Алексей.

По словам сибиряка, у него хранится не так много личных фото даже в галерее Источник: предоставлено Алексеем Жульковым

По профессии он дизайнер в IT, разрабатывает сайты, мобильные приложения и цифровые сервисы. После переезда в Таиланд его жизнь заметно изменилась. Там он собрал круг общения «по интересам»: людей, с которыми проводит большую часть времени, много путешествует, открывает что-то новое. По словам Алексея, именно эта насыщенная повседневность и стала фоном для будущего блога без искусственных сценариев и постановки.

Социальные сети у Алексея появились ещё в студенчестве, но долгое время он относился к ним как большинство пользователей: просто выкладывал фотографии. Серьёзно задумываться о блоге начал уже после переезда при поддержке окружения.

«Многие ребята говорили: „Тебе нужно этим заниматься, у тебя это выстрелит“. И меня это, честно, удивляло, потому что обычно, наоборот, люди отговаривают от чего-то такого, — вспомнил Алексей. — В какой-то момент всё-таки решил попробовать. Начал с простого: коротких юмористических роликов. Первый же рилс неожиданно „зашёл“ — набрал сотни тысяч просмотров. Это был саркастический ролик про жизнь в Таиланде глазами друзей из России. Я понял, что людям это откликается».

После этого он продолжил снимать, экспериментируя с форматами: от разговорных видео до монтажных роликов и сторителлинга. Искал, что ему самому интересно: например, рассказывал, как выживать в новой стране тем, кто решился на переезд.

«Никогда не было цели стать суперизвестным, чтобы обо мне говорили все подряд. Мне всегда было просто интересно делиться чем-то полезным с людьми, кому-то помогать своим блогом. Много видео записывал о том, как выжить в Таиланде, как здесь обустроен быт, что можно делать, а что нельзя, как снять жилье. Что-то залетало, что-то нет, но так получилось, что видео, о котором узнала половина нашей страны, выбивается из ниши блога о путешествиях», — констатировал Алексей.

Алексей признается: он с удовольствием бы согласился оказаться на баннере в Новосибирске Источник: предоставлено Алексеем Жульковым

По его словам, он не строит чётких планов на будущее, но открыт к новым возможностям. Ему было бы интересно попробовать себя в медиа, поучаствовать в разных проектах, он готов на коллаборации — главное, чтобы это было «чисто» и не стыдно. Но одна идея у него есть, и она довольно символичная.

«Было бы круто увидеть себя на плакате в Новосибирске. Всё-таки это мой родной город. Я всегда смотрел на известных людей из нашего города, восхищался, что они прославляют его с хорошей стороны. Поэтому если будут такие предложения, то я с радостью соглашусь», — признался Алексей.