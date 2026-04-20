Бизнес-империя бывшей жены Джигана: выясняем, на чем сколотила состояние Оксана Самойлова

Смотрим, сколько зарабатывает Оксана Самойлова Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Оксана Самойлова / Vk.com, El'Cosmo / Vk.com, Евгения Бикунова / Городские медиа

Больше 16 миллионов человек в соцсетях следят за жизнью 37-летней Оксаны Самойловой. Каждая деталь ее развода с Джиганом была показана в ток-шоу.



В целом Самойлова прославилась благодаря семейным роликам с бывшим мужем и детьми, но со временем блог перерос в площадку для продвижения бизнеса.

Сегодня Самойлова не просто инфлюенсер, а предприниматель с проектами в разных сферах. Рассказываем, какие компании она запускала и на чем зарабатывает сейчас.

Бренды одежды

У Оксаны Самойловой был свой бренд одежды — MiraSezar Источник: MiraSezar / Vk.com

Свое первое крупное дело Самойлова запустила в 2013 году. Тогда вместе с дизайнером Мирославой Шведовой она создала бренд женской одежды MiraSezar. Марка специализировалась на вечерних и повседневных платьях.

Бренд быстро стал популярным среди блогеров и участниц светских мероприятий. Во многом росту продаж помогли соцсети Самойловой. Она регулярно появлялась в нарядах собственного бренда.

В 2016 году Самойлова передала 50% акций компании «Мира Сезар» предпринимателю Сергею Кликову, а позже полностью вышла из бизнеса. Без медийной владелицы бренд вскоре фактически прекратил свое развитие.

27 апреля 2026 года Оксане исполнится 38 лет Источник: Оксана Самойлова / Vk.com

Однако один неудачный проект не отбил у Самойловой желания развивать собственные модные бренды. Вскоре она запустила марку детской одежды I Am Special. В рекламе и фотосессиях бренда часто участвовали ее дочери.

В 2018 году бренд открыл первый офлайн-магазин в московском ТЦ «Афимолл Сити».

«Созданный по современным тенденциям, бренд открывает перед юными леди и джентльменами дверь в fashion-мир: яркий и креативный! В магазине представлены коллекции в таких стилистических направлениях, как: уличный стиль, „кэжуал“, „гранж“, спортивный шик, футуризм, классика и романтик», — писали в анонсе открытия магазина в соцсетях торгового центра.

При этом вокруг бизнеса возникали и скандалы. В 2019 году одна из сотрудниц магазина подала на компанию в суд. По ее словам, опубликованным на сайте «СтарХита», сотрудников неофициально оформляли на работу, а после увольнения возникали проблемы с выплатой зарплаты и выдачей трудовой книжки.

Представители бренда публично эти обвинения не комментировали. Однако бизнес просуществовал недолго: из-за пандемии COVID-19 магазин закрылся в 2020 году, а сам бренд вскоре прекратил работу.

Клиника красоты

Оксана Самойлова — амбассадор косметологической клиники El'Cosmo Источник: «Клиника современной косметологии El'Cosmo» / Vk.com

Помимо модных проектов, Самойлова развивает бизнес в сфере косметологии. Она является соосновательницей клиники эстетической медицины El’Cosmo, которую в 2019 году запустила вместе с врачом-косметологом Зариной Жиляевой.

Первая клиника открылась в центре Москвы на Авиационной улице. Салон предлагает широкий спектр услуг — инъекционную и аппаратную косметологию, лазерную эпиляцию, эстетические уходы за кожей, массаж и процедуры по коррекции фигуры.

Стоимость услуг в клинике варьируется в зависимости от процедуры. Например, первичная консультация главного врача стоит около 10 тысяч рублей, а популярные инъекционные процедуры — от нескольких тысяч рублей за отдельные зоны до 20–30 тысяч рублей и выше за комплексную коррекцию лица.

Со временем проект начал расширяться: помимо московской клиники, компания заявляла о развитии международного направления и запуске центра в Дубае. По данным самой сети, за несколько лет работы клиники провели более миллиона процедур и сформировали большую базу постоянных клиентов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», стопроцентной владелицей компании «Центр современной косметологии „Эл Космо“» числится врач Зарина Жиляева. Имя Оксаны Самойловой не фигурирует и в учредителях фирмы. В 2024 году ООО «Центр современной косметологии „Эл Космо“» заработало 120,5 миллиона рублей, выйдя в плюс на 27,2 миллиона.

Самойлова активно продвигает проект через социальные сети, где рассказывает о процедурах и посещает клинику как клиент и амбассадор бренда.

Онлайн-курсы

У Оксаны в соцсетях больше 16,6 миллиона подписчиков Источник: Оксана Самойлова / Vk.com

Со временем Самойлова начала зарабатывать и на обучении. В 2021 году она запустила авторский курс «Стратегия на миллион». На программе блогер рассказывала о продвижении в соцсетях, личном бренде и монетизации аудитории.

Курс позиционировался как программа, которая помогает «изменить мышление и получить навыки для заработка первого миллиона». Участникам предлагали серию онлайн-лекций и заданий, посвященных личной эффективности, финансовому мышлению и построению собственного бизнеса. В курсе были как практические задания, так и мотивационные практики. Например, участникам советовали составлять карту желаний, читать аффирмации, менять повседневные привычки и работать над личной дисциплиной.

Как пишет «Газета.ру», стоимость участия зависела от выбранного тарифа и могла составлять от 6 до 300 тысяч рублей. По данным Telegram-канала «Светский хроник», доход Самойловой от онлайн-курсов может составлять от 70 до 390 миллионов рублей.

Косметический бренд Sammy Beauty

Одним из самых известных проектов Самойловой стал косметический бренд Sammy Beauty, который она запустила в 2020 году. Бренд специализируется на средствах для ухода за кожей лица и тела. В линейку входят кремы, сыворотки, патчи, маски для лица и бальзамы для губ. Продукция позиционируется как уходовая косметика для ежедневного использования.

Стоимость средств бренда находится в среднем ценовом сегменте. Например, патчи для глаз и маски стоят около 1–2 тысяч рублей, кремы и сыворотки — примерно 2–4 тысячи рублей в зависимости от продукта.

По данным «Контур.Фокус», компания «Семми Бьюти» была открыта в 2023 году в Москве. 50% акций фирмы принадлежит другой популярной косметической компании — ООО «УК Миксит», а остальные 50% — Оксане Самойловой. В 2024 году компания заработала 2,1 млн рублей, выйдя в плюс на 407 тысяч рублей.

Так выглядит косметика Оксаны Самойловой Источник: SAMMY BEAUTY / Vk.com На на этом фото — линейка косметики американской модели и бизнесвумен Кайли Дженнер Источник: kyliecosmetics.com

Запуск бренда косметики сопровождался обсуждением в соцсетях. Пользователи и блогеры обратили внимание на сходство дизайна упаковки Sammy Beauty с продукцией американского бренда Kylie Skin, принадлежащего модели и предпринимательнице Кайли Дженнер. Покупатели отмечали похожую розовую цветовую гамму, форму баночек и общий визуальный стиль продукции.

Сама Самойлова обвинения в плагиате не признала.

«Хочется раз и навсегда выяснить один момент. Да, Sammy Beauty похож на Kylie Cosmetics, еще он похож на Agent Provocateur, еще он похож на Fenty Beauty. И мне всё равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож. Надеюсь, вам тоже», — цитирует слова блогера журнал The Voice.

Миллионы на рекламе

Оксана и Джиган поженились в 2012 году. Пара расставалась в 2020 году, потом сошлась. В 2025 году они сообщили о разводе Источник: Оксана Самойлова / Vk.com

Отдельная статья дохода Оксаны Самойловой — блог и монетизация собственной популярности. В социальных сетях на жену рэпера Джигана подписаны десятки миллионов пользователей, благодаря чему ее страницы стали крупной рекламной площадкой.

В аккаунтах Самойловой регулярно появляются рекламные интеграции. Блогер сотрудничает с брендами одежды, косметики, сервисами доставки, маркетплейсами и различными онлайн-проектами.

Помимо рекламы, блогер развивает и собственные медиапроекты. Один из них — семейное реалити-шоу «Жизнь Джигана и Оксаны» (16+), где она показывала повседневную жизнь семьи и личные переживания, в том числе из-за развода.

Все про развод Джигана и Самойловой — в видео Источник: Городские медиа

Еще один проект — семейная ферма, о создании которой Самойлова рассказала подписчикам в 2024 году. Блогер занялась развитием загородного хозяйства: на территории фермы появились животные, огород и теплицы. Контент о ферме также стал частью ее блога и отдельной линией семейного реалити.

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