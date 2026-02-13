Ушла эпоха. 10 вещей, по которым уже можно ностальгировать: они были в нашей жизни еще в нулевых, но пропали навсегда

Еще недавно наш быт был наполнен вещами, которые казались вечными: мы выбивали ковры во дворе, ждали вечернего кино на СТС и хранили диски в специальных стойках. А потом наступила эпоха гаджетов, стриминга и умных домов, и привычные предметы начали тихо исчезать. Что мы окончательно потеряли за последние два десятилетия и не заметили? Давайте вспомним вместе. Подробности — в материале NGS.RU.

Вечернее кино на СТС

Наверняка сейчас в вашей голове зазвучала та сама реклама из телевизора, если конечно вы застали это время. В нулевые многие россияне засыпали под фильмы в 21:00 на СТС. Это был целый ритуал: семья собиралась у телевизора, чтобы посмотреть голливудскую комедию или боевик. Некоторые фильмы уже имели качественный дубляж, а часть всё так же крутили с тем самым гнусавым голосом из 90-х. Переводчиком большинства этих фильмов был легендарный Александр Гаврилов, чей голос стал символом эпохи. С появлением онлайн-кинотеатров необходимость ждать определенного времени отпала: теперь мы смотрим что хотим и когда хотим.

DVD-диски с особым запахом

Покупка нового фильма на DVD была событием: коробка, пахнущая свежей полиграфией и пластиком, диск внутри, иногда — буклет, а то и салфетка для протирки (подарочное издание). Многие хранили коллекции на специальных стойках. С приходом потокового видео (Netflix, IVI, Okko) физические носители стали не нужны. Запах DVD остался лишь в памяти, а стойки превратились в часть интерьера помещения, стилизованного под эпоху.

Домашний телефон

Ежевечерний сеанс болтания с подружкой, пока мама не наругает

Стационарный аппарат с проводом был центром семейного общения: звонки родным, долгие разговоры с друзьями, а позже — первые dial-up подключения к интернету. С распространением мобильной связи необходимость в домашнем телефоне отпала. Теперь он остается лишь у старшего поколения или как часть пакета услуг от провайдера. Помните, как иногда вы «вклинивались» в чужой разговор и с любопытством слушали беседующих? Было в этом что-то эдакое.

Металлические не то «Ш», не то «Е» во дворе

Эти железки валялись в каждом гараже и на задних дворах — из них народные умельцы мастерили всё, от печек до антенн. Их исчезновение связано с тем, что старые телевизоры и радиоприемники, где использовались такие трансформаторы, уступили место плоским экранам и цифровой технике.

CD-диски и болванки

Признавайтесь, были у вас такие архивы?

Музыкальные альбомы, фильмы, программы — всё записывалось на CD. У многих были целые папки с дисками, а в компьютерах обязательно стоял дисковод. Сегодня даже ноутбуки выпускают без них — всё хранится в облаке (реже — на флешках). Спроси сегодня у зумера, что такое болванка. Ответит не сразу или не ответит вообще.

Бумажные билеты в кино

Красивые билеты с дизайном и текстурой стали частью воспоминаний о походе в кинотеатр. Сегодня их заменили безликие чеки или QR-коды в телефоне. Ушла и магия «счастливого билетика» — теперь его не сохранишь в кошельке на память. Грустим и плачем.

Морозные узоры на окнах

Сегодня подобное можно встретить разве что в старых домах

Любимая сказка детства. Зимой мы могли часами разглядывать «послания от Деда Мороза», ведь ледяные узоры на стеклах — это самое что ни на есть волшебство. С появлением пластиковых окон с многокамерными стеклопакетами окна перестали «плакать» и замерзать. Технологии подарили нам тепло, но забрали маленькое зимнее чудо.

Дневники с вопросами для друзей

В 90-е и нулевые школьники заполняли друг другу анкеты и дневники, где писали о любимых песнях, фильмах и мечтах, а потом передавали друзьям. Это был аналог соцсетей до эпохи интернета. Но как приятно найти у мамы ту самую тетрадку и почитать, что туда писали наши друзья и подруги. Вопрос «Кто тебе нравится?» и ответ на него вызывали мурашки у каждой школьницы.

Ручки с запахом

Какой аромат ручки был вашим любимым?

Цветные гелевые ручки, пахнущие клубникой, виноградом или жвачкой, были мастхевом у школьников нулевых. Сейчас их почти не производят, возможно, из-за опасений о химическом составе запахов. А ручки с блестками? Столько счастья дарил новенький набор, даже визит в школу становился во много раз приятнее.

Чипсы Cheetos в виде спиралек

Даже еда меняется: некоторые форматы снеков, популярные 10–15 лет назад, сегодня сняты с производства или заменены новыми вариантами. Вместо закрученных Cheetos теперь чаще покупают стандартные палочки или шарики. Обидно? Да! Скучаем? Определенно!

Мы живем в мире, где технологии меняют не только способы общения, но и самые простые бытовые мелочи. Что-то уходит безвозвратно, что-то превращается в цифровой след. Но, возможно, именно эти исчезнувшие предметы делают наше прошлое таким теплым и осязаемым.