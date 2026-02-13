Развлечения «У них могут миллиарды лежать!»: филателист — о том, что движет людьми, коллекции которых стоят целые состояния

Николай 20 лет собирает марки, посвященные культовой киновселенной

Собирать свою коллекцию Николай начал еще ребенком | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Собирать свою коллекцию Николай начал еще ребенком | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вы не поверите, но всё еще есть люди, которые пишут письма от руки, наклеивают марки и отправляют открытки. Они не просто поддерживают связь, но еще и смогли превратить это в хобби. 44-летний самарец Николай — один из таких. Он собрал коллекцию из более чем 5 тысяч марок, в денежной стоимости коллекции он сам не уверен. Николай рассказал 63.RU свою историю и показал часть коллекции, которая может заинтересовать не только филателистов, но и любителей кино.

«Я лучше на две бутылки водки меньше выпью…»

А началось всё еще в детстве:

— В СССР компьютеров не было. Они потом появились, в 90-е. Но хобби были. В какой-то момент родители мне и старшей сестре Вере просто отдали собранные ими марки и значки. Помню, как папа говорил: «Я лучше на две бутылки водки меньше выпью, но зато в коллекции будет что-то интересное». Он мог и вместо новогоднего подарка дать деньги со словами: «Иди, купи себе то, что хочешь, что приглянулось». Можно сказать, что филателия — это в какой-то степени семейное. Бабушка, дедушка, отец поощряли наши с сестрой увлечения. Но чтобы кто-то один из них этим занимался, а потом нам всё отдал, такого не было, — рассказал Николай.

На выставке представлены 224 экземпляра. И это очень малая часть коллекции | Источник: Роман Данилкин / 63.RU На выставке представлены 224 экземпляра. И это очень малая часть коллекции | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тем не менее первые 5–6 альбомов в коллекции самарца появились как раз «по наследству». Их ему передала сестра.

— У нее родился ребенок. Она подумала, куда ей девать это добро на съемной квартире? Мне тогда лет 10 было, и Вера всё отдала, что у нее было, — вспомнил филателист.

Поначалу какого-то определенного вектора и темы у коллекции не было. Потом сформировалось несколько основных направлений. В память о дедушке Николай стал собирать марки на военную тему. Потом начали появляться экземпляры, посвященные космосу. Этому филателист нашел логичное объяснение — странно жить в космической столице и не болеть этой темой.

— Космос — это мечта. Я знаю, что он мне не доступен. Но мечтать мне не запретить. Кто мы без мечты? — рассуждает коллекционер.

Затем в жизни Николая появилась научная фантастика. Сначала о далеких мирах он грезил вместе с героями книг Кира Булычева и братьев Стругацких. А в начале 90-х произошло знаковое для него событие.

— Сначала я увидел «Звездные войны». А потом, примерно в 1993 году, на канале «СКАТ»* начали показывать самый первый сериал «Звездный путь». Как они умудрились его достать, договориться, я не знаю. Лучше у них спросить, — пошутил Николай.

* «СКАТ» — первый региональный независимый телеканал. Был основан в Самаре в 1990 году.

«Как „Звездный путь“ попал на „СКАТ“&nbsp;— загадка…» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU «Как „Звездный путь“ попал на „СКАТ“&nbsp;— загадка…» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С тех пор мужчина заразился не просто космосом и научной фантастикой. Он присоединился к огромной армии треккеров — фанатов «Звездного пути». Правда, появления в коллекции первой марки, посвященной вселенной «далеких рубежей», Николаю пришлось ждать долго.

— Сами понимаете, какой интернет был четверть века назад. Модем да 200 мегабайт в месяц. Где-то в 2010 году стало всё гораздо лучше. Тогда кто-то из коллекционеров приобрел несколько марок и привез в Россию. Я про это узнал и купил парочку, — рассказал филателист.

Николай и сейчас с удовольствием смотрит фильмы и сериалы по любимой вселенной. Но признался, что старые ленты ему нравятся больше современных.

— Иногда не совпадают взгляды с их создателями. Может быть, это и не так плохо. Если бы мы совпадали идеально, то не были бы разными людьми. Были бы единым разумом навроде муравейника, — считает мужчина.

«Звездному пути» посвящено несколько стендов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU «Звездному пути» посвящено несколько стендов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Открытка «3 в 1» из Англии

Тематические форумы и сайты — настоящий клондайк для Николая. Здесь он часто находит марки и открытки, которых нет в коллекции. С каждым годом найти уникальные экземпляры становится всё сложнее. Нередко филателисту приходится проверять свои многочисленные альбомы, чтобы проверить наличие того или иного изображения.

— Сейчас уже даже не аукционы мониторю, а почтовые сервисы. Например, есть сайт «Русмарка». Там есть каталог по темам и годам выпуска. Такие же сервисы есть в Австралии, Англии, США. Их тоже можно пролистать. Языковой барьер немного мешает, но сейчас есть много сервисов по переводу. Можно прогнать, а потом выбрать нужное, — рассказал Николай.

Иногда покупка и транспортировка той или иной марки и открытки представляет собой сложный квест. И тут приходит на помощь большая сеть друзей и знакомых, в том числе и среди филателистов. С кем-то из них Николай может договориться на простую покупку. Другим предлагает обмен. А несколько лет назад появился третий вариант пополнения коллекции — посткроссинг. Именно он помог Николаю получить один из самых необычных экземпляров.

— Самая первая открытка тогда пришла из Англии. На лицевой стороне — Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». А на обратной — две марки. Одна — по комиксам Marvel, вторая — как раз по «Звездному пути». Тот, кто отправил, решил совместить три моих увлечения, — пояснил филателист.

Та самая открытка с Дейенерис… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Та самая открытка с Дейенерис… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…и героями Star Trek и комиксов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU …и героями Star Trek и комиксов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Как признался сам Николай, материальная стоимость коллекции для него не стоит на первом месте. Важнее именно моральная ценность и общение с людьми. Просмотр альбомов превращается в путешествие по волнам памяти.

— У меня есть несколько позолоченных марок, посвященных 50-летию «Звездного пути». Они мне дороги как память. А есть несколько листов простых марок, которые полгода шли из Австралии. Я на них потратил значительную сумму. И история их попадания ко мне тоже интересна. Когда отслеживал письмо, оно несколько раз пропадало и появлялось. И в какой-то момент потерялось совсем. Я уже разочаровался, подумал, что всё пропало. А потом звонок из отделения: «Коль, там тебе письмо уже месяц лежит. Чего не забираешь?» — вспомнил коллекционер.

К каждой юбилейной марке шел сертификат соответствия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU К каждой юбилейной марке шел сертификат соответствия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

К своему увлечению Николай относится философски.

— Хобби — это просто договоренность двух сторон. Где-то деньгами, где-то обмен. Может быть, у кого-то есть экземпляр, который на аукционе стоит 2–3 тысячи рублей. А тебе готовы его отдать в обмен на что-то. Никогда не знаешь цену, за которую что-то может достаться, — рассказал Николай.

По словам коллекционера, есть страны, которые охотно помогают российским филателистам. А есть те, в работе с которыми приходилось прикладывать немало усилий. Например, Австралия, США или Польша. Но именно из последней самарцу достались экземпляры, посвященные серии компьютерных игр «Ведьмак».

Тот самый Геральт из Ривии, ведьмак | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Тот самый Геральт из Ривии, ведьмак | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Ну не любят нас в Польше и Америке. Но всё, конечно, от людей зависит. Очень долго пришлось искать людей с нормальным отношением к нам, — пояснил филателист.

Иногда сами почтовые службы становятся препятствием для коллекционеров. В таких случаях приходится идти на хитрость. По словам Николая, покупки на сайтах иностранных почт — это настоящее испытание. Тогда можно и нужно обращаться за помощью к местным жителям. Но и это не всегда гарантия.

— Где-то в 2021 году увидел на канадской почте что-то нужное. Попросил человека помочь, перевел ему деньги. Он купил, а когда начал оформлять отправление, ему отказали. Но и деньги вернуть не смог, якобы всё перекрыли. Но я всё равно смог достать то, что хотел, — заявил филателист.

По словам Николая, за год он может получить как 2–3 марки, так и сотни. Буквально за несколько часов до интервью наш собеседник забрал из своего почтового ящика стопку открыток, присланных ему еще в канун Нового года.

Одну из этих открыток Николай забрал из ящика до интервью | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Одну из этих открыток Николай забрал из ящика до интервью | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще одно обстоятельство, которое может прибавить «веса» и ценности марки, — это гашение. Иногда эта процедура связана с определенными датами. Поэтому филателисты никогда не отделяют погашенную марку от открытки — ценность представляет еще и сам рисунок печати.

Необычный штемпель&nbsp;— уже ценность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Необычный штемпель&nbsp;— уже ценность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще важным может быть место, откуда пришло письмо. У Николая П. есть такая точка на Земле, откуда он мечтает получить открытку.

— Самое северное отделение почты находится на острове Гукера. Оттуда вообще редко приходят письма. Вот хочется, чтобы оттуда пришло письмо или открытка со штемпелем, — признался коллекционер.

«Я прихожу не из-за марок, а с людьми пообщаться»

Никакие особые условия для хранения марок не нужны, достаточно специальных альбомов. Если их нет, то экземпляры можно аккуратно хранить в самых обычных папках и файлах. И оказалось, что со временем коллекция только растет в цене.

— Считается, что правильно сформированная коллекция — это инвестиция. Вы удивитесь, сколько в Самаре есть филателистов. Это специфическое хобби, но им увлекается много людей. А сколько их в мире… Иногда, правда, многие не понимают ценности. Есть интроверты, которые только для себя собирают и никому не показывают. А наследники потом придут, откроют квартиру, посмотрят, ну лежат какие-то открыточки. И могут даже не понять их ценность и отдать на переработку вторсырья, — пояснил Николай.

Чахнуть над своим добром мужчина не желает. Есть мнение, что коллекции иногда полезно «выгуливать» и показывать другим людям. Например, с помощью самарского Музея почты, где организовали тематическую выставку.

Кинофантастика&nbsp;— любимая тема Николая | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Кинофантастика&nbsp;— любимая тема Николая | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы спросили у Николая, готов ли он прямо сейчас или в ближайшее время продать свою коллекцию. Мужчина признался, что нет. Он не исключает, что будет готов расстаться с собранными за всю жизнь марками на старости лет. Но одним из двух способов — продать другому коллекционеру или передать в музей.

— У нас был такой человек. Собирал, копил. Потом всё продал… И заново по тому же пути пошел. Интерес просто есть. Как говорил один из участников клуба филателистов: «Я прихожу сюда не из-за марок. Я прихожу с людьми немножко пообщаться». Другой просто себе поставил определенный срок, когда остановится. А до этого времени будет закрывать «дырки». Третьи просто теряют интерес. Могут всю жизнь собирать флору-фауну и потом остановиться. Неинтересно дальше, — объяснил коллекционер.

Мужчина шутит, что если решится продать коллекцию, то сможет обеспечить себе отдых на Мальдивах.

В Таджикистане сделали марки по вселенной Гарри Поттера | Источник: Роман Данилкин / 63.RU В Таджикистане сделали марки по вселенной Гарри Поттера | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
И еще немного «Звездного пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU И еще немного «Звездного пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
А на эти марки надо посветить ультрафиолетом | Источник: Роман Данилкин / 63.RU А на эти марки надо посветить ультрафиолетом | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
«Матрица» из Республики Коми | Источник: Роман Данилкин / 63.RU «Матрица» из Республики Коми | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Рокки&nbsp;— одна из известных ролей Сильвестра Сталлоне | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Рокки&nbsp;— одна из известных ролей Сильвестра Сталлоне | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Киргизские марки из вселенной Гарри Поттера | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Киргизские марки из вселенной Гарри Поттера | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Свои марки сделали и в Японии | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Свои марки сделали и в Японии | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
«Зима близко» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU «Зима близко» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Главные антагонисты «престольной» саги | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Главные антагонисты «престольной» саги | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
И снова «Звездные войны» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU И снова «Звездные войны» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
А вот и «Властелин колец»! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU А вот и «Властелин колец»! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Филателист радуется новым экземплярам в коллекции как ребенок.

— Приятно радовать. И самому кому-то отправлять, и получать. В сам момент, когда приходит марка, появляется мысль: «О, классно, пришло, братец!» Вот это самая главная радость! — заявил Николай.

Официально марка считается платежным документом. И в большинстве случаев ими занимаются только почтовые компании. Но из этого правила есть исключения. Например, одна частная контора в Австралии выпустила марки, посвященные «Звездным войнам» и Гарри Поттеру. И несколько листов, конечно же, есть в коллекции Николая.

— Для понимания, это то же самое, как если бы свои марки делали наши маркетплейсы. С другой стороны, сами фанаты могут договориться и заказать выпуск открыток. Так, например, поступили в Канаде. Они договорились и напечатали. Естественно, есть сложности. Например, по авторским правам. С кем-то приходится договариваться, чтобы использовать кадры, другие спокойно разрешения дают. Тут ценность скорее моральная, — объяснил филателист.

Для многих небольших стран выпуск марок — способ официального заработка. И эта статья нередко стоит первой по доходности. Поэтому их могут рассматривать уже как сувенирную продукцию.

Стороннему наблюдателю может показаться, что марки похожи — обычный прямоугольник с рисунком. Но в коллекции Николая П. есть необычные экземпляры. Например, канадская марка, посвященная 50-летию «Звездного пути». К годовщине приурочили еще и выпуск открыток. Также в коллекции есть марки с голограммами; рисунком, заметным в ультрафиолете, или необычной формы.

Кто сказал, что марки должны быть маленькими? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Кто сказал, что марки должны быть маленькими? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
В Канаде сделали марки с голограммой | Источник: Роман Данилкин / 63.RU В Канаде сделали марки с голограммой | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Этот кубик&nbsp;тоже марка | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Этот кубик&nbsp;тоже марка | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Буклеты с марками к юбилею «Звездного пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Буклеты с марками к юбилею «Звездного пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
В буклете есть комментарии и краткий рассказ о сериале | Источник: Роман Данилкин / 63.RU В буклете есть комментарии и краткий рассказ о сериале | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
В коллекции Николая есть и монеты, посвященные «Звездному пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU В коллекции Николая есть и монеты, посвященные «Звездному пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Монеты выпустили в 2016 году, в 50-летию «Звездного пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Монеты выпустили в 2016 году, в 50-летию «Звездного пути» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Открытка с автографом «Королевы красоты»

Как и любой фанат кино, Николай мечтает получить открытку с автографами любимых актеров. Он поделился забавной историей на этот счет:

— Из Румынии прислали открытку. На ней расписалась победительница местного конкурса красоты. Тематика вроде бы не моя. Но приятно! — пояснил собеседник.

Николай составил список актеров «Звездного пути», чьи автографы он хотел бы получить. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых:

  1. Леонард Нимой (исполнитель роли Спока, умер в 2015 году).

  2. Уильям Шатнер (капитан Кирк).

  3. Сэр Патрик Стюарт (Жан-Люк Пикар).

  4. Рикардо Монблан (Хан).

Последним филателист восхищается особенно:

— Он вообще легенда кинематографа. Еще в 1951 году упал с лошади и получил травму. К моменту съемок в «Звездном пути» у него уже была частичная подвижность. Но он так играл, что непонятно, что у него сломана спина. Когда смотрел в первый раз, я этого, естественно, не знал. А уже потом, когда узнал, стал замечать, что Рикардо опирается на стенку или кадр подобран так, чтобы не было заметно. Вы этого актера еще в «Детях шпионов» могли видеть в роли дедушки, а там он уже в коляске передвигался, — объяснил коллекционер.

Такое же восхищение у Николая вызывает и исполнитель роли судового врача Леонарда Маккоя. Джексон Келли ушел из жизни в 1999 году.

— В последних сериях с его участием видно, что актер сильно болен. Рак желудка. После смерти его кремировали. Так же поступили с другим его коллегой, Джейсом Духаном (инженер на корабле Enterprise). У него в завещании и вовсе была просьба — развеять прах в космосе. Это сделали, не сразу, но получилось, — рассказал Николай.

Коллекционер пошутил, что может довольно долго делиться интересными фактами о любимой киновселенной. Например, о пути появления в «Звездном пути» персонажа русского происхождения — Павла Чехова. Марка с его портретом также есть в коллекции Николая, но в экспозиции она не представлена.

— Есть байка, что «Звездный путь» каким-то образом попал в СССР. Кто-то из высшего руководства страны посмотрел и посетовал, что там нет русских в экипаже. Якобы эта новость дошла до режиссера, потому в сериал ввели Павла Чехова. Причем он представляется сначала как Чеков, — рассказал Николай.

Рассматривая марки, представленные в Музее почты, мы поймали себя на мысли, что по ним можно изучать историю кинематографа. А она в какой-то степени отражала настроения создателей.

— На одной из марок герои «Звездного пути» одеты как мафиози. Это кадры из «Города на краю вечности», одной из лучших серий. Как всего один человек может повлиять на ход истории. А есть серия «Друг или враг», она отражает настроения холодной войны между США и СССР того времени — стоит ли сбивать ракету, чья она? — пояснил филателист.

Марки и открытки вместо фото?

С другими филателистами и филокартистами (собирателями открыток. — Прим. ред.) Николай может не видеться вживую, но связь с ними поддерживать регулярно.

Иногда «помощь другу» оказывается невольной. Об одном из таких случаев Николай также рассказал:

— Знакомый увлекается спортивной тематикой, конкретно футболом. А у меня альбомы лежали с 2018 года, когда у нас ЧМ проходил в России. Человек зашел ко мне, оставил сумку, мол, посмотри, выбери, что тебе надо. Через месяц или два приходит: «Выбрал?» Я определился с тем, что мне надо. И предложил посмотреть, а что я могу в ответ предложить. Достал коробку, смотрим. И у меня нашлись марки по сочинской Олимпиаде. Там вроде еще и подписи присутствовавших на гашении были, в том числе Хинштейна. И я таким образом помог ему на 3/4 пополнить коллекцию. А так бы эти марки у меня просто лежали.

С этими же марками у Николая есть и другие, более личные воспоминания.

— Отец в свое время мечтал на Олимпиаду в Москве попасть. Не смог. Был в Москве, а билетов не было. А нас с сестрой на сочинскую отправил. У него уже тогда сердце больное было, тяжело ходить. Но он настаивал, чтобы мы съездили. Это же впечатления! Смотришь на марки, и воспоминания всплывают одно за другим. Вот она — ценность! — заметил Николай.

Тиражи некоторых марок очень малы, а желающих пополнить ими свою коллекцию в разы больше. Только в России насчитывается несколько миллионов филателистов.

— Могу назвать такую цифру — 25 тысяч. Это много? Мало? Для мирового уровня мало. Для страны… Смотря, что за страна. Иногда и 100 тысяч марок — это мало, — пояснил Николай.

Наша экскурсия в кино продолжается… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Наша экскурсия в кино продолжается… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Эти марки&nbsp;уже к 40-летию «Звездных войн» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Эти марки&nbsp;уже к 40-летию «Звездных войн» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Узнаете легендарных героев? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Узнаете легендарных героев? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
«Это не те дроиды…» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU «Это не те дроиды…» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
И снова Гарри Поттер | Источник: Роман Данилкин / 63.RU И снова Гарри Поттер | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
И еще немного кадров из истории «Мальчика, который выжил» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU И еще немного кадров из истории «Мальчика, который выжил» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
А эти листы посвящены основным событиям прошлого века | Источник: Роман Данилкин / 63.RU А эти листы посвящены основным событиям прошлого века | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Марки могут неплохо пополнять бюджет стран | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Марки могут неплохо пополнять бюджет стран | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самарец поделился с нами «инсайдерской информацией». Оказывается, в Самаре живет коллекционер, у которого есть не один, а сразу два «Черных пенни». Так называют самую первую почтовую марку в мире. Ее выпустили в Англии 6 мая 1840 года. Она же — одна из самых дорогих марок в мире. В самарском Музее почты планируют организовать выставку одной марки и посвятить ее как раз «Черному пенни».

Вместо названия страны в Англии часто размещают профиль королевы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Вместо названия страны в Англии часто размещают профиль королевы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Однако и сам Николай, и сотрудники Музея почты отметили, что сейчас дети и подростки просто не знают, как правильно пользоваться марками.

— Кто-то думает, что это такие странные наклейки. А когда молодежь слышит, что марки надо облизать, чтобы наклеить, они смотрят с подозрением. Думают, что я издеваюсь. Наверное, период пандемии коронавируса сделал свое дело, и многие считают, что это негигиенично и опасно, — предположил Николай.

Кроме иностранного кино, в коллекции Николая есть и отечественное. Филателист считает, что в наших лентах есть большой потенциал для создания марок, который еще не раскрыли.

— Те же «Смешарики» — странно, что по ним ничего нет! «Простоквашино» бы тоже было интересно. Есть же серии, посвященные актерам. Тому же Олегу Табакову, который как раз кота Матроскина озвучил, — озвучил свою точку зрения коллекционер.

Николай не составлял карту, из каких стран к нему приходили открытки. Но предположил, что у него есть хотя бы по одному экземпляру практически со всех уголков мира. По крайней мере, тех государств, что участвуют в программе посткроссинга.

— Хочется, чтобы за открыткой стояла история. У меня есть знакомый из Таганрога. И он помог выпустить открытку со стихами моего деда Анатолия Ивановича. С чего всё началось? К 9 Мая знакомый попросил прислать открытку. И я приложил к ней четверостишье деда. И так несколько открыток ушло к нему. Товарищу стихи понравились, попросил прислать полностью. Договорились, что он занимается изданием, но права на стихи остаются за моей семьей. И еще 20 открыток прислал бесплатно.

А сколько киногероев увидели вы? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU А сколько киногероев увидели вы? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Илья Овсянников
Роман Данилкин
Филателия Посткроссинг Почта России Марка Открытка Звездный путь Звездные войны Гарри Поттер Матрица Кино Фантастика Братья Стругацкие
Гость
13 февраля, 19:13
Налог на коллекцию и коллекционеров это должно понравиться Его Превосходительству
Гость
13 февраля, 19:43
Здорово, когда у человека есть увлечение и позитивный настрой по жизни.
