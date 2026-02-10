«Была не готова»: актриса Мария Горбань заявила о буллинге на популярном ТВ-шоу — видео

Актриса Мария Горбань выбыла из шоу «Выжить в Стамбуле» (16+)

Ярославская актриса Мария Горбань выбыла из шоу «Выжить в Стамбуле» на ТНТ. Эпизод шестой серии вышел в эфир 8 февраля. После этого телезвезда выложила у себя в соцсетях пост с впечатлениями от проекта.

«А я ведь действительно не смотрела ни одного реалити в своей жизни. Поехала по рассказам семьи и друзей. Сказать, что это было опрометчиво, — ничего не сказать», — поделилась Мария Горбань.

Мария родилась в семье актера и режиссера драматического театра Александра Горбаня и артистки ТЮЗа Ларисы Зибровой. Известность девушке принесли съемки в сериалах «Кухня», «Проект Анна Николаевна» и фильме «Постучись в мою Тверь», где ее партнером по съемкам стал Павел Прилучный. Кроме того, Марии удалось стать ведущий нескольких проектов на ТВ, в том числе тревел-шоу «Орел и решка».

Во время съемок в Турции Марии приходилось спасть в палатке

По правилам шоу «Выжить в Стамбуле» все участники разделены на две команды по восемь человек: команда звезд и команда обычных участников. Игроки живут в спартанских условиях и зарабатывают еду, удобства и «иммунитет», проходя физические и психологические испытания.

Горбань думала, что всё это — элемент шоу и в реальности ей не придется сталкиваться с реальным дискомфортом.

«Я-то думала, мы будем бегать и прыгать, а потом — в отель спать. Ну и, конечно же, в последний раз ощущение буллинга в свой адрес я испытывала в школе и не была готова вернуться к этому в осознанной жизни. Кстати, это почти не показали, а эмоции остались!» — рассказала Мария.

