«Устал от пустословия»: в шоу «Выжить в Стамбуле» неожиданный поворот — звездный участник кинул своих

Участники из звездной и народной команды начали слияние раньше времени Источник: телеканал ТНТ

Раскол в команде звезд, первые предательства и зарождение романа — всё это показали зрителям ТНТ в новом выпуске шоу «Выжить в Стамбуле» (16+). Но кто же вылетел из гонки за 10 миллионов рублей на этот раз?

Шестой выпуск был насыщен разными событиями: уход яркого участника рэпера Сереги, неприкрытый флирт между певицей Миа Бойко и комиком Магомедом Муртазаалиевым, внутрикомандные разногласия среди звезд и народников.

Участники звездной команды придумали, как заменить выбывшего из шоу Серегу. Они взяли его мешок, привязали к нему платок рэпера и стали брать его с собой везде Источник: телеканал ТНТ

Утро в лесу началось у проигравших звезд с откровенного разговора, где актриса Мария Горбань, видимо, устав от диких условий, попросила голосовать против нее. Мол, она готова проявить себя на испытаниях.

Но не всем участникам показались ее слова искренними. Например, Миа Бойко решила, что это может быть хитрый план актрисы.

Дальше народники, которые как победители наслаждались жизнью на роскошной вилле, отправились играть в гольф. А звезды в качестве наказания отправились застилать соперникам газон. К ним на этот раз присоединился даже сам ведущий Павел Воля, так они под собственные треки и рассказы о жизни благоустраивали территорию виллы.

Но когда «хозяева» роскошных апартаментов вернулись, то сразу заметили все недоделки. Оказалось, что некоторые участники из народной команды имели опыт работы с газоном, а потому издалека видят все косяки. И хотя результатом труда звезд оказались не все довольны, без благодарности их не оставили. В лесной лагерь отправили ковры, которым можно закрыть дыры в шалаше, чтобы там было потеплее ночью.

Однако это далеко не самый яркий эпизод в шестой серии. Дальше «боги реалити» (так в шутку участники называют продюсеров) решили вновь изменить правила игры. Прямо перед большим испытанием ведущая Ляйсан Утяшева предложила командам рокировку. То есть участники могли перейти в команду соперников и взамен получить иммунитет. Такой возможностью неожиданно воспользовался друг Алены Блин — Сергей Степанцов, он ушел к звездам.

Аналогичным решением шокировал всех и актер Антон Жижин.

— Я думаю, мне будет комфортнее в народной команде. Я устал от пустословия, что ли, — прокомментировал он сам.

Его бывшие сокомандники, мягко говоря, удивились тому, что всё это время, оказывается, у них был какой-то разлад. Магомед Муртазаалиев сразу заявил, что Антон сделал огромную ошибку, ведь народники, скорее всего, его следующим и отправят на испытания.

Что касается Сергея… То его выходку не поняла и Алена Блин. Она решение друга и коллеги приняла, как некое предательство. Ведь с ним она состояла в коалиции.

Дальше участники отправились на большое испытание, где команды играли в необычную игру: что-то типа футбола, только мяч не пинали, а выдували ртом.

Испытание «До последнего вздоха» Источник: телеканал ТНТ

Здесь удача оказалась на стороне звезд. Они наконец поняли, как забить много голов и вытянули счет.

Ну и в финале серии состоялось голосование. На этот раз команды вернулись к прежним условиям: если в предыдущем выпуске соперники друг другу выбирали, кто идет на испытания, то в новой серии всё стало по-старому.

Первым делом народники слили иммунитет Алены Блин, так они решили уравнять всех участников. А на втором круге проголосовали против Алены Гром.

Оказалось, что блогеру из народа не все доверяют.

А от звездной команды на испытания отправили Марию Горбань. Она, кстати, тоже призывала сокомандников избавить Кузьму Сапрыкина от иммунитета, но ее почему-то не послушали. Зато ее слова о том, что она не боится идти на испытания, коллеги по шоу хорошо запомнили.