«Талии нет, ножки сардельками»: седьмой сезон шоу «Маска» начался с критики — кому досталось

Филипп Киркоров весь выпуск не стеснялся ни в выражениях, ни в проявлении эмоций Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026

Шоу «Маска» (12+) продолжает проверять, насколько зрители и члены жюри умеют слушать голоса и угадывать участников. В первые выходные февраля стартовал новый, седьмой сезон. По правилам проекта каждый выпуск на сцену будут выходить певцы, актеры и спортсмены и показывать свои музыкальные номера. Но делать они это будут в необычных костюмах, за которыми нельзя определить ни голос, ни внешность участника. Задача судей — угадать, кто перед ними.

По традиции первый выпуск создатели посвятили знакомству и раскачке, и, вместо того чтобы выбирать, кто покинет проект, судьи Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Валерия только назвали свои версии, кто может оказаться под маской. А зрители в финале выпуска определили, у кого был самый сильный номер, и отдали ему иммунитет.

«И нам с этим сидеть весь сезон?»

Первой на сцене появилась незапланированная маска — Колобок. В ней скрывался не участник, а пятый член жюри, чье имя держалось до последнего в секрете. Колобок с ходу показал, что с ним не соскучишься: много танцевал, крутился, махал руками и кричал, отвечая на вопросы.

— И нам с этим сидеть весь сезон? — спросила Регина Тодоренко, увидев Колобка.

Члены жюри, сколько бы ни спорили, не смогли единогласно решить, мужчина внутри или женщина. Валерия посчитала, что перед ней Стас Ярушин, а Регина Тодоренко и Тимур Родригез услышали Севиль. Киркоров назвал третью версию — Денис Дорохов. Но все они оказались не правы, и еще одним судьей в новом сезоне стал Сергей Лазарев.

— На этой сцене я был в разных амплуа, в разных масках и в очередной раз бросил себе вызов, — под аплодисменты объявил певец.

После того как все члены жюри заняли свое место на сцене, появился первый конкурсант — Одуванчик. Участник был не слишком разговорчив и на все вопросы отвечал «чиназас». Не услышав никаких интересных зацепок, Киркоров стал называть свои.

— Я хочу сказать, у Одуванчика проблемы с фигурой. Она пышечка, талии нет, ножки-сардельки, — прошелся по участнице Киркоров.

За участницу вступился Сергей Лазарев.

— Девушка невысокая, но, что касается корсета, я бы не придирался. Во-первых, на вкус и цвет товарищей нет, а во-вторых, всё это может быть сделано специально, чтобы сбить нас с толку, — высказался Лазарев.

Однако, пока маска пела песню «Мама Люба», Сергей всё же обратил внимание на фигуру Одуванчика.

— Может быть, это Анна Семенович? У нее такая душа нараспашку, всем известная, и тут тоже всё хорошо, — предположил Лазарев.

У судей также прозвучали версии: Ида Галич и Анита Цой.

Если Одуванчик больше предпочитал молчать, то Баран, который следующим появился на сцене, сразу показал, что ему палец в рот не клади.

— Чувствую, что не все мне рады в этом зале, — вместо приветствия заявил он.

Участника обидели шутки перед его выходом о том, что баранами называют людей, которые лезут без очереди. Гнев сменился на милость, только после того как Лазарев и Валерия назвали себя поклонниками участника, так как родились под знаком Овен.

Баран исполнил песню Mambo № 5. Лазарев предположил, что это может дать ключ к разгадке личности участника. Чтобы проверить свою догадку, он спросил, не участвовал ли Баран в последнем сезоне шоу «Аватар». Однако участник отказался отвечать на этот вопрос.

— Есть ощущение, что там может быть Кай Метов. И по тембру, по фактуре, и логика есть: тут Mambo № 5, а там Position № 1, — предположил Лазарев.

Регина Тодоренко обратила внимание не на голос, а на внешнее сходство. Форма и цвет рогов напомнил ей прическу Дмитрия Маликова, и она предположила, что внутри может быть он. Тимур Родригез же разглядел за слоем меха Алексея Чумакова.

Один из самых необычных номеров в выпуске показала Лягушка. Участница спела песню «Мой ненаглядный», в которой смешались фрагменты из песни Crazy Frog, восточные мотивы и биты. Жюри посчитало, что такая обработка песни может намекать на увлеченность медитациями и йогой. Сергей Лазарев также подметил, что Лягушка очень пластична и ее движения похожи на танцы Кати Лель.

— А я услышал не Катю Лель, а Иру Салтыкову, — возразил Филипп Киркоров.

Жюри постарались еще вспомнить звезд, которые интересуются восточной тематикой, и выдвинули версии: Глюкоза, Сати Казанова и Юлия Савичева.

Если предыдущие участники старались скрыть всю информацию о себе и уходили от вопросов, то Снегирь будто и не старался скрыть свою настоящую личность.

— Я прилетел из Крыма, я там живу, — рассказал Снегирь.

Из расспросов жюри также узнали, что участник любит фильм «Д`Артаньян и три мушкетера» (0+) и ему тяжело дается понимание молодежи. Также Снегирь рассказал, что выступал в 80–90-е, правда, рассказывая последний факт, маска всё же постаралась увильнуть от прямого ответа.

— Я там звукорежиссером был, а сейчас я таксую, — дал факты о своей биографии Снегирь. — Чтобы вы понимали мой возраст, я помню Иосифа Пригожина с длинными волосами.

Судьи сошлись в том, что внутри мужчина, но половина посчитала, что участник играет и на самом деле внутри артист возрастом 30+, например Алексей Чумаков или Гарик Мартиросян. Другие услышали кого-то постарше: Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, Григория Лепса, Александра Маршала.

Последним в первой пятерке выступил Жираф. Вместе с ним на сцене появился целый зоопарк с обезьянами, зебрами и другими животными. В такой компании Жираф спел песню Gangsta’s Paradise и в прямом смысле слова зажег на сцене.

— Было слышно, что Жираф с хорошими низами в голосе и скрывает себя, потому что диапазон большой, — прокомментировал выступление Лазарев.

Среди первых версий прозвучала Клава Кока, но Жираф ответил, что в отличие от певицы не играет на гитаре или барабанах. Также судьи услышали в костюме Mary Gu и певицу Bearwolf.

Путем голосования зрители посчитали, что самое сильное выступление в первой пятерке, которое должно побороться за иммунитет, было у Жирафа.

«Певица так себе»

Вторую пятерку конкурсантов открыл Коралл. Киркоров с первых минут был покорен костюмом и грацией участницы.

— Какие сразу манеры аристократичные, какие красивые и женственные руки. Тут порода, а породу я за версту чувствую, — раздал комплименты король эстрады.

В беседе с Кораллом судьи недалеко продвинулись. Перечисляя профессии, участнице больше всего понравилась версия, что она спортсменка. Но в то же время она утвердительно ответила на вопрос Тодоренко: «Вы протеже Киркорова?»

Коралл исполнил песню Дженнифер Лопес Let’s Get Loud. Ее голос и красно-оранжевый костюм напомнили Лазареву о двух рыжеволосых певицах — МакSим и Анне Седоковой.

При этом Киркоров посчитал, что, несмотря на стать и женственность, вокальные данные у Коралла слабые, и на вопрос Тодоренко «Вокалистка или нет?» он ответил:

— Я думаю, не очень. Ну, слушайте, Мадонна — звезда номер 1, но певица так себе.

Следом за Кораллом на сцену важно зашел Жук. Несмотря на суровый вид, участник скромно встал в сборку на сцене и пожаловался, что простудился и теперь мучается от насморка. Голос и манера поведения Лазареву и Киркорову напомнили Владимира Преснякова. Однако в музыкальном номере оказалось, что артист молодой.

— Мне кажется, что манера человека, который в этой маске, ему не свойственна. Он максимально от себя отошел, потому что он уже однажды здесь был и вел себя совсем иначе. Это не певец, но классно поющий ведущий — я думаю, это Дмитрий Губерниев, — предположила Валерия.

Киркоров и Лазарев согласились, что под маской точно не певец, а скорее актер или шоумен, и назвали его пение отрывистым и кондовым. Жука подобные слова сильно расстроили.

— Я плохо спел? — тихо спросил участник.

Ситуацию спас Тимур Родригез, который отказался делать поспешные выводы и напомнил, как в прошлом сезоне несколько выпусков Александра Панайотова называли танцором, но точно не певцом.

Как только на сцене появилась следующая маска — Гиппопотам, в ее адрес полетели комплементы от судей. «Самая бодипозитивная маска», «Тот случай, когда размер имеет значение», «Красавица», — наперебой говорили судьи.

Члены жюри сошлись во мнении, что огромный костюм — способ их запутать, и на самом деле внутри маленькая и хрупкая девушка. Например, Анна Пересильд, Юлия Савичева, Нюша или Юлианна Караулова.

Следом на сцену танцуя зашел Сурикат. Участник заготовил целую легенду про то, что он сын Филиппа Киркорова. Этим он объяснил и свой наряд, который похож на костюмы короля эстрады, и высокий рост. Сравнение с Киркоровым на этом не закончились: Сурикат спел песню «Цвет настроения синий», где старался скопировать голос и манеру поведения Киркорова. Председатель жюри остался в восторге.

— Вот он еще не пел, я не знал, что он будет петь, а я сразу понял: мой фаворит. Теперь буду называть тебя сынок. Молодец! Так мастерски владеть голосом могут далеко не многие. Тембр знакомый, но я не хочу догадываться, — высказался Киркоров.

Остальные также попридержали интригу и не стали называть версии.

Еще один сильный вокальный номер показала Месяц. Участница не стала прятать свой талант и исполнила балладу Hijo de la Luna. Судьи посчитали, что так смогла бы спеть Аида Гарифуллина, Надежда Ангарская и Тося Чайкина. Но последнюю версию Месяц отмела сама, сказав, что они близкие подруги с Чайкиной.

Из второй пятерки участников зрителям больше всего понравился Сурикат, и он прошел в финальное голосование в борьбе за иммунитет.

«Вы поставили жирную точку в выпуске»

Последнюю группу участников открыла Лиса. Участнице оказалось не занимать грации и умения кокетничать, из-за чего предположили, что под маской может быть Олеся Иванченко. После того как Лиса исполнила песню Venus в костюме, услышали других артисток.

— У меня появилось две версии. Может быть, здесь скрывается Катя Лель. А вторая — Олеся Судзиловская, — озвучил Сергей Лазарев.

Регина Тодоренко не упустила возможность узнать про семейное положение Лисы и, услышав, что ее муж — неизвестный Кот Базилио, отмела свои версии, что перед ними актриса Лиза Моряк или бывшая фабрикантка Александра Савельева.

Самые большие и тяжелые маски создатели оставили напоследок. Богатырь оказался размером с двух, а то и трех человек. Судьи посчитали, что, несмотря на глубокий голос, взрослый артист вряд ли согласился бы париться в таком тяжелом и душном костюме.

— Богатырь, скажите, вы Сергей? — спросила Регина и, получив отрицательный ответ, добавила: — Может быть, хотели бы быть? Вы Бурунов?

Богатырь не подтвердил эту версию, а также ответил «нет» на предположение, что он Иван Абрамов. В итоге у судей не осталось ни одной версии, но когда участник уже ушел со сцены, Тодоренко вспомнила еще об одном артисте — Диме Журавлеве.

Колибри называют самой быстрой птицей, и участница обыграла это в своем номере, исполнив песню Love The Way You Lie и зачитав рэп со скоростью Эминема.

— Неожиданный выбор песен. Вайб, энергия достаточно роковая. Это направило меня в сторону имени Юлия Савичева. Я услышал ее голос, — высказался Сергей Лазарев.

Последним на сцену бойко прискакал Бобер. Несмотря на внушительного вида костюм, он успел покружиться, потанцевать и даже пустить волну. На маске судьи сразу заприметили золотую цепочку в виде кассеты и стилёвый спортивный костюм. Однако сам участник заявил, что он совсем не фитнес-тренер и не певец.

— Я на стройке работаю, как отец. Больше по дачным коттеджам, чтобы поближе к природе, — рассказал о себе Бобер.

Члены жюри зацепились за факт об отце и начали вспоминать династии. Первыми на ум пришли Газмановы, следом Янковские и Ефремовы.

В выборе композиции участник не стал сильно креативить и спел песню «Бобер», но переделанную под арию.

— Вы сегодня поставили восклицательный знак, жирную точку в этом выпуске этим монументальным произведением. Буквально трехминутный мюзикл был, — остался в восторге Киркоров.