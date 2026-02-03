«Слишком много искушений»: какие ловушки ждут каждый знак зодиака в феврале — расклад от Аделины Паниной

Для Овнов февраль не из тех месяцев, когда деньги сами прыгают в карман. Скорее наоборот — есть риск спустить всё на мелочи. Захочется внезапно порадовать внутреннего ребенка: купить ненужную безделушку или вложиться в сомнительную идею. Астролог рекомендует отложить покупку хотя бы на день и честно спросить себя — нужно ли вам это.

В феврале лучше всего зарабатывать, когда вы увлечены своим делом, а не зациклены на деньгах. Смело заводите блог, делитесь успехами и идеями, но не забывайте про здоровье.

— Подтяните дефициты и микроэлементы, какие-то из них явно в пониженном положении. Берегите ноги, могут быть травмы, — предупреждает Аделина Панина.