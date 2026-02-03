«Слишком много искушений»: какие ловушки ждут каждый знак зодиака в феврале — расклад от Аделины Паниной

Новый год прошел, но для многих новая страница в жизни откроется только в феврале. Всё дело в китайском Новом годе, когда в свои права вступит Красная огненная лошадь. Это время перемен: захочется сменить работу, обновить интерьер или завести страстный роман. Но вместе с позитивными изменениями придут и сомнительные идеи, которые могут навредить. Экстрасенс Аделина Панина сделала расклад Таро для всех знаков зодиака и рассказала, чего стоит опасаться.
Слишком много искушений будет в феврале. Не надо употреблять алкогольные напитки и другие излишества. Особо избегайте игр на деньги.
Овен
Для Овнов февраль не из тех месяцев, когда деньги сами прыгают в карман. Скорее наоборот — есть риск спустить всё на мелочи. Захочется внезапно порадовать внутреннего ребенка: купить ненужную безделушку или вложиться в сомнительную идею. Астролог рекомендует отложить покупку хотя бы на день и честно спросить себя — нужно ли вам это.
В феврале лучше всего зарабатывать, когда вы увлечены своим делом, а не зациклены на деньгах. Смело заводите блог, делитесь успехами и идеями, но не забывайте про здоровье.
— Подтяните дефициты и микроэлементы, какие-то из них явно в пониженном положении. Берегите ноги, могут быть травмы, — предупреждает Аделина Панина.
Телец
Тельцам в феврале стоит взять паузу и обдумать свои планы и цели на год. Не спешите впопыхах хвататься за всё, это не приведет ни к чему хорошему. Лучше подождите до марта, дайте идеям настояться и обрасти средствами и четким алгоритмом действий.
В здоровье стоит обратить внимание на хронические болезни и проблемы со сном. Недосып для вас сейчас — прямой путь к упадку сил.
— У вас выпала карта шута или дурака, которая говорит о начале зарождающихся наивных отношениях, когда мы не замечаем ничего. Мы так влюблены и так гормонально активны, что думаем, что это любовь всей нашей жизни, — рассказала экстрасенс.
Также в раскладе на февраль у Тельцов выпала карта Солнце. По словам Аделины, это значит, что вы на коне, не бойтесь сиять.
Близнецы
У Близнецов в феврале наступает время внешних и внутренних изменений. Вы пересмотрите то, кем работаете, где живете и что планируете в будущем.
— Возможно, вы начнете заниматься чем-то совсем новым и странным для вас. Это какая-то совершенно новая роль, новая деятельность. И зря вы сомневаетесь, она приведет к большому успеху, — позитивно настроена экстрасенс.
Аделина Панина рекомендует не забывать в феврале носить шапку и шарф, даже когда кажется, что на улице весна. Погода обманчива, а горло и легкие у вас особенно требуют защиты.
В личной жизни полный штиль. Рядом с вами идеальный человек, который вас понимает и принимает таким, какой вы есть. Даже если вы пока одиноки, этот человек всегда рядом, пусть и среди друзей или родных.
Рак
В феврале Ракам стоит уделить внимание финансовой грамотности. Важно понять, куда уходят деньги и чем «хочу» отличается от «надо». Простая таблица расходов и доходов поможет вам быстро увидеть, как увеличить ваш бюджет.
— Не бойтесь начинать что-то новое. Горите, зажигайтесь и действуйте только из своего истинного желания, — дала совет экстрасенс.
Аделина Панина рекомендует в феврале устроить себе детокс и дать организму заслуженный отдых. Если тело подает знаки — не игнорируйте, особенно если они связаны с головой, печенью или сосудами.
В личной жизни всё бодро. Для мужчин — месяц щедр на знакомства, как для серьезных отношений, так и для легких романов. А у женщин Раков рядом уже есть человек, с которым вы чувствуете себя любимой, даже если еще этого не осознаете.
Лев
Для Львов февраль — месяц романтики. Вас ждут встречи с людьми, которые останутся в вашей жизни надолго. И это не обязательно вторая половинка, среди новых знакомых могут быть друзья и партнеры по работе.
— Берегите голову. Могут быть какие-то моменты, связанные с давлением, переутомлением. Шея, зрение, уши, голова — с этим может быть вопрос. Проветривайте помещение и спите без каких-то тяжелых подушек, которые пережимают шею, — рекомендует Аделина Панина.
В феврале не стоит ждать крупных денежных поступлений. Месяц пройдет ровно, но зато в марте кошелек заметно потяжелеет.
Дева
Девам настало время задуматься о своих интересах. В феврале многие попросят у вас денег, помощи или дорогой подарок. Учитесь говорить нет, если чьи-то желания идут вразрез с вашими.
— Объявляю февраль месяцем про Деву, где она думает только о себе, — заявила экстрасенс. — Не надо в кого-то вкладываться, кому-то что-то обещать или же делать через свое не хочу. Потому что вы будете очень сильно разочарованы.
Здоровье не подведет, а в отношениях могут быть сложности. На горизонте появятся бывшие или какие-то старые накопившиеся обиды на нынешнего партнера. Если отношения встали в тупик, возможно, стоит с ними попрощаться и жить дальше.
Весы
К Весам в феврале придет помощь, откуда они не ждали. В их окружении появится авторитетный мужчина, который поможет приумножить капитал. Возможно, это будет начальник, который предложит повышение, или друг, который загорится идеей стартапа.
Представителям знака лучше всего лишний раз себя не накручивать. Если заболела голова, не стоит гуглить симптомы и ставить самому себе диагнозы, это не приведет ни к чему хорошему.
— Никаких болезней не существует, если вы о них не думаете. Психосоматика— единственная угроза для Весов в феврале, — поделилась экстрасенс.
Женщины-Весы особенно притягательны весь месяц. Если хотите встретить свою любовь, дерзайте, все мужчины у ваших ног.
Скорпион
Скорпионам пора брать отпуск. В феврале ваше моральное и физическое самочувствие на износе. Из-за стресса под ударом окажется дыхание и пищеварение.
— Скорпионы очень утомились. Либо вы устали от той деятельности, которую вы ведете, либо вы уже выгорели. Что-то надо или менять, или делегировать, иначе вас эта работа просто сгубит, — отмечает Аделина Панина.
Экстрасенс также предупреждает, что представители знака могут оказаться перед странным выбором, который будет раздирать вас на части. В это время главное не уходить в себя. Тем более рядом с вами есть любимый человек, который готов всегда поддержать и помочь.
Стрелец
Стрельцы в феврале с головой уйдут в работу. И их старания хорошо окупятся. Уже в наступившем месяце можно ждать хорошие бонусы или премию. Астролог также отмечает, что если представители знака находятся перед выбором — открыть свое дело или работать на кого-то, лучше остановиться на втором.
Из-за большой загруженности на работе могут возникнуть проблемы и недопонимания в отношениях. От вас зависит, как вы сможете разрешить размолвки и перерастут ли они в ссоры.
— По здоровью надо беречь мочеполовую систему. Есть угрозы инфекции и не очень хорошей работы почек. Надо пить побольше воды и контролировать вот этот водно-солевой баланс, — рекомендует экстрасенс.
Козерог
Февраль для Козерогов — месяц успеха. Деньги сами плывут в руки, и остается только ловить их. Но не забывайте откладывать, небольшие накопления сейчас очень помогут вам в будущем.
— Не распыляйтесь на мелочи и сфокусируйтесь на своей семье, доме, деятельности. Никого не слушайте. Единственное, что вас может выбить из колеи — это какие-то сплетни, скандалы, интриги, — предупреждает Аделина Панина.
Если у вас есть вторая половинка, задумайтесь о том, чтобы открыть совместный бизнес. Вы сможете легко найти общий язык и быстро выйдете на хороший доход.
Водолей
Всё, что Водолеи придумывают и фантазируют в голове, может приносить доход. Неважно, это идея собственного блога или предложение, как улучшить сайт компании, где вы работаете, — смело предлагайте и воплощайте задумки в жизнь.
— Следите за балансом, за энергообменом и с людьми, и с организмом. Вот сколько я работаю — столько и отдыхаю, — поделилась Аделина Панина.
Экстрасенс рекомендует в феврале заняться дыхательными практиками или записаться в бассейн. Возможно легкое напряжение, которое подобное хобби легко снимет. Главное — не переохлаждаться и делать всё в меру.
Рыбы
Рыб в феврале может накрыть тоска. С деньгами всё нестабильно, только получается что-то отложить, как появляются непредвиденные траты. Покажется, что наступила какая-то черная полоса в жизни, но не спешите расстраиваться. К марту всё наладится.
— Рыбы, будьте в хорошем настроении. От этого зависит ваш февраль, — рассказала экстрасенс.
Особенный успех у Рыб будет в отношениях. Если вы уже махнули рукой, февраль может подкинуть интересное общение. Высока вероятность знакомства онлайн.