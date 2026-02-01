Лариса Долина начала снимать квартиру в аренду. Ей не хватает денег на свое жилье

Лариса Долина рассказала, что прямо сейчас снимает квартиру в аренду. Причина в том, что ей пока не хватает денег, чтобы купить жилье.
«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду», — цитируют артистку РИА Новости.
Певица добавила, что переехала не одна. Вместе с ней переселились ее кошки.
«Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети», — поделилась певица.
Напомним, история вокруг жилья Долиной началась с того, что звезда стала жертвой мошенников летом 2024 года. Она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.
После этого обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. А вот покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Но девушка не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. После Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку.
Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили. Покупательница Полина Лурье наконец получила ключи и теперь является законной собственницей элитного жилья.
