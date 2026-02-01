«Я знаю судьбу своих родных»: звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый поделился личными тайнами

Владислав Череватый — двукратный владелец золотой руки Источник: Владислав Череватый / Vk.com

Юбилейный 25-й выпуск «Битвы экстрасенсов» (16+) набирает обороты и проводит кастинги для новых потенциальных участников. Сотни людей, которые считают, что обладают сверхъестественными способностями, пробуют вписать свои имена в один ряд с теми, кому уже не надо ничего доказывать, — обладателями синих и золотых рук, а главное — зрительских симпатий. Один из таких «многоруких» завоевателей сердец — владелец персонального демона Толика Влад Череватый.

В беседе с нашими коллегами из издания NGS24.RU Влад рассказал, кто такой Толик на самом деле, как он пытается вмешаться в жизнь экстрасенса и о том, как необычные способности отражаются на обычной жизни экстрасенса.

«Больше всех разочаровала»

Впервые на телеэкранах Влад Череватый появился в 2021 году, когда пришел в «Битву экстрасенсов». В первом выпуске зрители и другие экстрасенсы посчитали его странным и не делали больших ставок, но время шло и уже приближалось к финалу, а Влад оставался в проекте и, более того, показывал уверенные результаты.

Сам экстрасенс признавался, что пришел в проект ради того, чтобы «что-то» доказать своей семье. Он не раз упоминал о сложных отношениях с матерью и отцом, которые в него не верили и иногда даже побаивались.

— Изначально действительно хотел что-то доказать матери, своей семье, но и желание известности также было. Без этого невозможно. И оно никуда не исчезло, — говорит Влад. — Я по-прежнему хочу быть на телеэкране, на телеканале ТНТ, проявлять себя еще больше, показать себя, возможно, в других проектах. Это то, что сегодня меня восполняет. Вот у некоторых людей есть хобби — огород или, например, животные. Мое хобби — телевидение. Это то, что меня расслабляет и отвлекает.

Во втором сезоне Влад снова занял первое место Источник: Влад Череватый / T.com

При этом Влад всё же смущал зрителей: носил с собой бинты, которые снял с покойников, или свое легендарное зеркало, местами разбитое и испачканное воском. Более того, в течение всей своей карьеры на телевидении Влад Череватый оставался весьма неоднозначным персонажем — кто-то его ненавидит, другие восхищаются.

Так же неоднозначно к нему относятся и другие экстрасенсы. Почти каждый раз собрания в готическом зале в течение двух сезонов сопровождались скандалами, ссорами, конфликтами, некоторые до сих пор вызывают вопросы.

Все эти моменты происходят из-за эмоциональности и прямолинейности Влада. Он всегда говорит правду в лицо, даже если видит человека впервые. Из-за этого он не раз ссорился со своими коллегами по проекту «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Сам Влад признается, что после прошедшего сезона даже разочаровался в некоторых экстрасенсах.

— Больше всех разочаровала Ангелина Изосимова, я об этом говорил ранее, не скрываю. Раньше в ней было что-то, что цепляло. Но она себя повела не совсем корректно, на мой взгляд, — говорит экстрасенс.

Речь идет о предпоследнем выпуске второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где колдовка Ангелина Изосимова намеренно занизила оценку ведьме Виктории Райдос. Изосимова сама хотела пробиться в финал, но ей не удалось это сделать, а место четвертого финалиста заняла колдунья Марьяна Романова. С ней, к слову, Череватый остался в хороших отношениях.

— У меня прекрасные взаимоотношения с Марьяной Романовой. Я точно знаю, что могу ей в любой момент написать и она меня поддержит, так же как и я ее. Но в любом случае это больше приятельские взаимоотношения. Еще с Викторией Райдос, да со многими, — говорит Влад корреспонденту NGS24.RU.

«Я знаю, что меня ждет в будущем»

За время своего участия в проекте Влад навидался всякого, но больше всего его впечатлила работа на одном из последних заданий второго сезона «Битвы сильнейших» — с девушкой Азизой из Волгограда, в которой, по мнению ее родителей, сидят бесы. Проходя испытание, Влад устроил настоящий сеанс экзорцизма, будто пастор из «Шести демонов Эмили Роуз» (18+).

— Меня удивила Азиза. Вообще удивляют в основном те моменты, когда ты разговариваешь с одержимыми, — говорит Влад.

Не со всеми Череватому удается дружить Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Череватому тогда, по его словам, удалось уговорить подселившегося демона. Это, можно сказать, вообще его профиль. Он и сам живет с подселенцами. Их несколько, но всех их экстрасенс объединил одним именем — Толик. Это прозвище своим бесам Череватый дал еще в первом сезоне. Как объясняет Влад, это сила, «которая может помочь во многих делах: и в бизнесе, и в деньгах, и в карьере».

Самому бесовладельцу Толик позволяет в том числе увидеть, что произойдет с ним или его родней. Но на это он предпочитает не обращать внимания.

— Я знаю судьбу своих родных, свою судьбу, но стараюсь жить в моменте. Знаете, услышал и подумал, что всё это ерунда. Живу дальше в своем ритме, а потом оно сбывается, думаешь: «Ну и ладно, сбылось и сбылось!» Я хочу сам нарабатывать свой опыт, совершать ошибки, которые будут только моими! Это ведь так круто — жить и чувствовать, что ты действительно живешь, — говорит экстрасенс.

Также экстрасенс вспомнил, что было еще одно испытание, которое запомнилось больше, чем остальные. Его он проходил с Олегом Шепсом, и оно тоже было связано с одержимостью: в Ленинградской области свела счеты с жизнью 32-летняя девушка.

В этом испытании все присутствующие были поражены точностью слов экстрасенса, и он стал фаворитом. Чернокнижник подытожил: в погибшую еще при жизни вселились бесы, которые буквально довели ее до смерти.

Были и случаи, когда Владу не хотелось помогать людям, впрочем, это заметно по поведению экстрасенса в выпусках. Некоторых он отсылал к Богу, других игнорировал, порой скандальный чернокнижник даже уезжал с испытания раньше времени.

— В принципе, я свою позицию в моменте отстаивал. Уже не совсем помню этих людей, но они были. Кажется, как раз история, где были Олег, я и Ангелина Изосимова, и мы расследовали паранормальное явление в квартире, — говорит Влад.

Тогда по итогам испытания обратившиеся выбрали не Влада, а ту, в ком он позже разочаруется, ведьму Ангелину Изосимову. И если Олега Шепса выбор задел настолько, что тот пытался переубедить участников программы, то Влад просто ушел.

С Марьяной Романовой они в хороших отношениях Источник: Владислав Череватый / Vk.com

Впрочем, ничто из произошедшего не помешало экстрасенсу в который раз дойти до финала и забрать золотую руку.

— Я изначально хотел попасть во второй сезон «Битвы сильнейших». Как же «Битва» и без меня, понимаете? Было ощущение, что я должен забрать свой трофей, который по праву принадлежал мне, который до этого стоял в офисе. Наконец-то я это сделал, — объяснил чернокнижник. — На сегодняшний день есть четкое понимание, что я выполнил свою миссию. То, что хотел, я получил. Я с самого начала шел к этой победе.

Добытыми трофеями Влад ограничиваться не собирается. И если будет третий сезон «Битвы сильнейших», он в нем обязательно будет участвовать.

— Сейчас эмоции уже поутихли, но давайте не будем загадывать. Я знаю, что меня ждет в будущем, и вижу, что на экране ТВ я еще буду долго, — говорит он.

«Она знала, что я слышу голоса»

Помимо воодушевляющих регалий телезвезды и экстрасенса, Влад Череватый имеет более приземленные — муж и отец. Супруга Влада Череватого — Елена — появилась в жизни экстрасенса еще до проекта, и именно она сподвигла его подать заявку в 22-й сезон «Битвы экстрасенсов».

Елена всегда поддерживает мужа и верит в него Источник: Владислав Череватый / Vk.com

— Она знала, что я слышу голоса, что я чувствую больше, чем все остальные, что у меня есть помощники. Отношение моей супруги абсолютно адекватное, здравое. Я разделяю личную жизнь и работу, — говорит Влад.

Помимо этого, Череватый снимает собственное шоу, проводит очные и онлайн-встречи с желающими, заседает в жюри эзотерического шоу «Экстрасенсы», снимается в других проектах. Кроме супруги и большого объема работы, у Влада Череватого есть сын Лев. Ему недавно исполнилось четыре года, и всех интересует вопрос, передались ли мальчику способности папы.

— Да, у него, возможно, есть какие-то способности, но я бы не хотел вообще в целом об этом говорить. Мой сын, как вырастет, сам решит, кем он будет и чем он будет заниматься. Одно я знаю точно: сейчас он под хорошей защитой, — говорит Влад. — А вообще это обычный ребенок. Обычный, классный, замечательный, мой самый любимый сын Лев. И он всегда для меня будет самым обычным. Поэтому я не хочу вешать какое-то клеймо на него. Он просто ребенок. Ребенок, у которого есть знаменитый отец.

И это лишь малая часть семьи Череватого. На самом деле трудно представить, на какое число близких идет счет. Речь идет о его фанатах, которых он по-доброму называет «родственнички».

— Моя фан-база с годами растет и становится только лучше и качественнее. Аудитория, которая меня поддерживает, всегда идет со мной напролом. Их сила, напор меня наполняют энергией. То, что я их называю родственничками, мне кажется клевым. Это словно нас объединяет, как будто мы родня. И некоторые из них действительно как родня, поддерживают, утром пишут: «Доброе утро», вечером — «Доброй ночи» и так далее.