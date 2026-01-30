Теперь ее знает вся страна. Красавица-фотограф покорила сердце экстрасенса Шепса — кто она

Полина Еременко стала популярной на всю страну после одного снимка со своим возлюбленным Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Летом вся страна узнала о красотке Полине Еременко из Тюмени. В социальных сетях она выложила фотографию с медиумом Олегом Шепсом, участником шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ. Молодой человек долгое время был «крашем» всего проекта, и поклонницы пытались завоевать его сердце. Удалось сделать это только одной. Она достаточно непубличный человек, не ходит на интервью и предпочитает разговаривать с подписчиками в своем канале. Наши коллеги из 72.RU рассказывают о девушке с необычным псевдонимом Фрис.

Семья, вокал, фотограф

Полина выкладывает много фотографий в свой канал Источник: polinafris1 / T.me

Полина Еременко родилась 29 мая 2001 года в обычной семье. По данным Super, ее мать Анастасия работала на машиностроительном заводе, а отец Сергей был сотрудником вагонного депо, после чего открыл бизнес в сфере торговли лесом и ремонта техники.

Были в семье свои традиции. Например, 1 января вся семья варила уху, а накануне лепили пельмени. Причем некоторые были с сюрпризом: отец девушки в фарш клал горошину черного перца. То есть простая семья, которая жила в 2000-е годы.

Небольшая мечта осталась из детства, которую она исполнила только после встречи с Олегом Шепсом, об их отношениях мы расскажем ниже. В доме Еременко никогда не было большой живой елки. И только в этом году она закрыла этот гештальт.

Она не только фотографирует, но и сама снимается в различных фотосессиях Источник: polinafris1 / T.me

Окончив школу, она поступила в Тюменский государственный институт культуры. Как она сама пишет, она эстрадно-джазовая вокалистка. Выступала она даже в тюменской филармонии. Во время учебы подрабатывала педагогом по вокалу, и, как вспоминают преподаватели, всё легко совмещала с институтом. Диплом защитила блестяще, сдала на пятерку государственный экзамен. Записала даже один сингл в 2022 году.

Несколько лет назад она переехала в Москву и увлеклась фотографией.

«Занимаюсь фотографией более 6 лет. Для меня фотография — это не работа, а страсть. Снимаю практически во всех жанрах. Вдохновляюсь красотой людей, считаю каждого уникальным и красивым по-своему, поэтому стараюсь делать все, чтобы передать его красоту через фото», — пишет Полина на своем сайте.

Сейчас Полина вместе с избранником живет в Москве Источник: polinafris1 / T.me

В ее портфолио есть фотографии знаменитостей — например, Басты или Давы (популярный певец и блогер. — Прим. ред.). Хотя страница со снимками в социальных сетях у нее доступна только подписчикам, но иногда она делится снимками в своем канале.

Известной на всю страну Полина стала благодаря своему возлюбленному Олегу Шепсу. Пара не рассказывает историю своего знакомства, но в Сети высказывают предположение о том, что они познакомились на съемочной площадке. Информацию пара не подтверждала.

Отношения с Шепсом

После этого снимка, выложенного в социальных сетях, люди заговорили о Полине Фрис Источник: polinafris1 / T.me

А кто вообще такой Олег Шепс и чем он так знаменит? Он участник популярного шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов». По некоторым рейтингам, это одно из самых популярных шоу в стране, так что неудивительно, что к его участникам приковано такое внимание. Личность он довольно медийная, именно поэтому было к его личной жизни приковано внимание многих телезрителей.

Летом Шепс все же приоткрыл завесу тайны свой личной жизни. Сначала появилось загадочное сообщение после отдыха в Таиланде. Его суть сводилась к тому, что он волшебно провел время. Но сразу о своей возлюбленной не рассказал. Лишь в августе были опубликованы фотографии в социальных сетях, на которых он был запечатлен с тюменкой на катере в Самаре.

После этого пара перестала скрываться и начала ходить на различные мероприятия. Живут они в Москве. Интересный факт: в их квартире установлен самый настоящий фонтан, «писающий мальчик» весом в 140 килограмм.

Пара регулярно посещает различные мероприятия Источник: polinafris1 / T.me

Полина постоянно выкладывает разные видео и фото, где она запечатлена вместе с Олегом. Они создают ощущение счастливой пары, о ссорах между ними и каких-то конфликтах никакой информации нет. Все с точностью до наоборот. Полина защищает своего избранника, даже в публичной плоскости. Например, после перформанса соперника Шепса по «Битве» Влада Череватого она крайне резко высказалась по этому поводу.

Что произошло Узнать Что за перформанс? В финальной серии очередного сезона показали, как Влад Череватый сделал необычный проход к месту съемок. Он выглядел как похоронная процессия. На одной из фото были запечатлены сам Череватый и Олег Шепс, которые в прошлом сезоне стали победителями и выиграли символичный трофей — «Руку». Именно фотография в черной рамке, где были два молодых человека вместе с этим призом, так взорвала общественность и близких Шепса, они посчитали это неуместным. Не осталась в стороне и Полина Фрис.

«Я никогда не могу понять, как можно превратить похоронную процессию в предмет для эфира. В символ чего-то, кроме скорби. Мне неважно, с каким умыслом это делается, что именно этим хотели сказать. Когда видишь фотографию своего любимого, живого человека с черной лентой, использованную кем-то в таком контексте… Это выбивает почву из-под ног. Грустно не просто от поступка. Грустно, когда стираются последние границы — человечность, этика», — написала Полина в социальных сетях.

Полина ведет свой канал, куда регулярно выкладывает свои фотографии. И не только их Источник: polinafris1 / T.me

Пока пара не объявила о том, будет ли у них свадьба и какие у них дальнейшие планы. Олег, судя по всему, готов к рождению ребенка. Ведь на одном из шоу у пары состоялся вот такой диалог.

— Я сажал дерево. Осталось дом построить, сына родить, — сказал Шепс и сразу посмотрел на Полину.

— Роди, — ответила она и засмеялась.