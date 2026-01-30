Турецкая харизма и русская красота: 3 актрисы с интернациональным происхождением, чей талант покоряет сердца

У этих красоток-актрис славянское происхождение Источник: alinaboz, melisadongel, neslihanatagul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Турецкие сериалы покоряют сердца миллионов российских поклонников. И если вы думали, что знаете всё о своих любимых турецких актрисах, то у нас есть сюрприз — у некоторых красоток российские корни. Хотите узнать, кто скрывает такое происхождение и какие любопытные тайны оно приносит? Читайте материал MSK1.RU — некоторые факты вас точно удивят!

Алина Боз

Алина Боз — одна из самых обсуждаемых звезд турецких сериалов. Она родилась в 1998 году в Подмосковье, ее мама — русская, папа — турок с болгарскими корнями. Когда Алине было около 7 лет, семья переехала в Стамбул.

«Я родилась в небольшом поселке недалеко от Москвы. У меня было прекрасное детство. Мы с друзьями лазили по деревьям, гуляли по лесу. Я была как мальчишка, — откровенничала актриса с изданием Posta. — Особенно я счастлива, что провела свое детство не в городе, а в деревне. В 7 лет мы переехали в Турцию. Когда я приехала, я совсем не знала турецкого».

Будущая звезда турецких сериалов с мамой Ольгой в Подмосковье Источник: alinaboz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Язык Алина выучила быстро, а заодно начала пробовать себя в модельном бизнесе — рекламные съемки стали ее дебютом в индустрии. Ее мама, фотограф Ольга Боз, буквально показала Алине, как устроен мир шоу-бизнеса, и помогла сделать уверенные шаги на пути к экрану.

«Когда мы жили в России, я ходила с дедушкой в театр. Меня всегда интересовала изнанка театра, и мы обязательно заглядывали за кулисы, — признавалась актриса. — Моя мама заметила этот интерес и записала меня в театральный кружок. Потом я зарегистрировалась в агентстве, а через рекламные и журнальные съемки в 2013 году получила свою первую роль в сериале Cesur Hemşire ( " Храбрая медсестра " )».

В кино Алина Боз стала сниматься еще подростком. Сначала это были маленькие роли и проекты для детской аудитории, но режиссеры сразу заметили ее выразительную внешность и необычное для юного возраста чувство кадра.

Судьба девушки с российско-турецкими корнями могла пойти совсем другим путем: после школы она получила профессию бортпроводника в частном авиационном колледже, но затем поступила на театральное отделение стамбульского университета Кадир Хас, где окончательно решила посвятить себя актерской профессии.

Взлет карьеры Алины начался с фотосессий Источник: alinaboz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Российские зрители узнали Алину Боз после сериала «Вдребезги» (16+) (Paramparça), где Алина сыграла избалованную девочку из богатой семьи — сложную, противоречивую героиню. Затем молодой актрисе довелось работать на одной площадке с Халитом Эргенчем в историческом сериале «Ты моя родина» (16+) — она сыграла там царевну Анастасию Романову. Дальше карьера Алины пошла по нарастающей — в ее фильмографии появились рейтинговые сериалы «Не отпускай мою руку» (18+), «Марашанец» (18+), «Сказка феи» (16+), «Основание: Орхан» (16+), где она снималась в главных ролях.

Не всё шло гладко в карьере Алины Боз. Она оказалась в центре скандала вокруг сериала Doc: незадолго до начала съемок ее внезапно исключили из основного состава. Пока Алина летела в Стамбул после отпуска, решение уже приняли, а узнать о нём она смогла только по прилете. На ее место взяли актрису Сылу Тюркоглу, известную по сериалу «Клюквенный шербет» (16+).

По одной версии, решение принимали продюсеры, по другой — сыграли роль творческие разногласия и организационные проблемы. Адвокаты Алины подали в суд и выиграли дело, а сама актриса пожертвовала полученную компенсацию благотворительному фонду Darüssafaka, который заботится о сиротах.

Девушка с нетипичной для Турции внешностью Источник: alinaboz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса с российскими корнями считается в Турции очень красивой благодаря необычной для местных женщин внешности — зеленым глазам, светлым волосам и фарфоровой коже. Хотя в подростковом возрасте Алина считала себя очень стеснительной.

«С 15 до 15 лет я была очень неуверенной в себе. После 17 моя уверенность постепенно вернулась, — признавалась актриса. — Раньше я была очень застенчивой и робкой. Не знаю, как это произошло, но мне удалось как-то справиться. Раньше я даже не могла по телефону заказать воду — представляете? Настолько сильной была моя неуверенность».

Алина Боз замужем за Умутом Эвиргеном — режиссером, сценаристом и владельцем нескольких популярных стамбульских заведений. Он подписался на красотку-актрису в соцсетях, но тогда это не переросло во что-то серьезное: Боз была в длительных отношениях с музыкантом Митхатом Джаном Озером.

Свадьба Алины на яхте Источник: alinaboz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После расставания с ним Алину стали замечать в компании Эвиргена. Предложение руки и сердца он сделал в Париже, а свадьба состоялась в Стамбуле — камерно, на яхте. Фотографии мгновенно вызвали ажиотаж в соцсетях: поклонники обсуждали лаконичный образ невесты и необычную для турецкого шоу-бизнеса сдержанность торжества.

Алина Боз с уважением относится к своему смешанному происхождению. Она понимает русский и свободно говорит на турецком.

«Я чувствую себя турчанкой, мне здесь ближе жить и думать. С точки зрения мировоззрения я ближе к России и Европе, но по культуре, по музыке, книгам и своему окружению — я полностью турчанка», — признаётся актриса.

Мелиса Дёнгель

Актриса, которая завораживает поклонников своей красотой, наполовину русская — ее мама Наталия Орлова вышла замуж за турка. Мелиса родилась в Стамбуле и, несмотря на русские корни и гражданство России, детство и юность провела в Турции. Русский язык актриса не освоила полностью.

«Да, в моих венах есть русская кровь, ведь моя мама русская, но при этом я полностью турчанка. Я люблю свою землю и свой народ», — говорила актриса в многочисленных интервью.

У девушки нетипичная для турчанки внешность Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тяга к сцене появилась у Мелисы в раннем возрасте. В итоге она получила актерское образование в Академии искусств Османа Ягмурдерели — одном из ведущих учебных заведений Турции. Благодаря таланту и харизме она быстро стала востребованным лицом на экранах и привлекла внимание продюсеров. Она долгое время снималась в полицейском сериале «Опасные улицы» (18+), а настоящую популярность у российских зрителей завоевала благодаря роли в «Постучись в мою дверь» (18+).

Мелиса Дёнгель старается скрывать личную жизнь. Тем не менее ее отношения не раз привлекали внимание СМИ, которые писали об ее отношениях с рэпером Sefo и футбольным тренером.

В 2021 году актриса публично заявила, что в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны отца. В суде она подробно описала пережитое, включая психологическое давление и физические травмы.

Отношения Мелисы с матерью не всегда были гладкими Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Дома постоянно были ссоры и крики. Из-за самых пустяковых вещей — например, если вода стояла не на своем месте, он приходил и бил нас. Однажды он сломал мне руку только за то, что я пошла в парк с друзьями», — шокировала общественность актриса.

По ее заявлению отец был задержан и в результате судебного разбирательства получил 15 лет тюремного заключения. Мелиса подчеркнула, что, несмотря на сложности и недоверие со стороны близких, она решилась рассказать всю правду, чтобы защитить себя и младшую сестру.

«Моя мама мне не поверила. " Не вызывай полицию, иначе заберут твоего отца, а потом тебе станет хуже, тебя могут убить " , говорила она. И потом мама и папа перед моими глазами продолжали вести себя, как будто ничего не произошло», — рассказывала Дёнгель.

Неслихан Атагюль

Турецкая актриса Неслихан Атагюль родилась в Стамбуле: ее мать — белоруска, отец — черкесского происхождения. С юных лет девушка мечтала о карьере в кино, и уже через 2 месяца после регистрации в актерском агентстве снялась в первом рекламном ролике. В 2016 году Неслихан стала лицом бренда Pantene.

У этой актрисы славянские корни Источник: neslihanatagul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже Неслихан продолжила образование на театральном факультете Университета Йедитепе, параллельно снимаясь в кино и сериалах. Настоящий успех у российских зрителей пришел к актрисе после выхода сериала «Черная любовь» (18+), где она снималась вместе с Бураком Озчивитом и Кааном Урганчоглу.