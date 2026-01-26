«Я не понимаю, что происходит». Рэперша МС Кисуля сняла одно видео и прославилась на всю страну: как ей это удалось

Кто такая МС Кисуля, рассказываем в этом видео Источник: Дарья Костомина, Кирилл Кушнов / E1.RU

31-летняя Юлия Дунаева из Верхней Пышмы, известная под псевдонимом МС Кисуля, получила популярность благодаря забавным рэп-песням, которые она публиковала в интернете. Ролики быстро разлетелись по всей России, и Кисуля стала едва ли не главным мем-персонажем 2010-х годов. Одна из наиболее известных песен исполнительницы — «Не нужны колготки такой, как я, красотке».

История МС Кисули зародилась случайно. В университете девушка решила записать юмористические видео для своих друзей. Вскоре локальный мем разошелся по всей России: «В моменте создается образ МС Кисули: водолазка натягивается, каре получается, губы красятся, родинка рисуется, очки надеваются. Это всё был абсолютный поток, самоирония. Трек был написан на первый попавшийся бит. Я решила, что буду Томочкой Прялкиной».

Псевдоним МС Кисуля появился тоже спонтанно. Для своего образа Юлия нашла водолазку с кошками, подаренную ее мамой. Она призналась, что в повседневной жизни никогда ее не носила, а вот для персонажа вещь подошла идеально.