Воспользовалась состоянием и заставила подписать? В суде оспорят брачный контракт Джигана и Самойловой

Адвокат рэпера считает, что обстоятельства, при которых подписали документы, вызывают много вопросов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Рэпер Джиган (Денис Устименко) намерен оспорить условия брачного договора с Оксаной Самойловой в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин. По словам защитника, документ был подписан в 2020 году, когда музыкант находился в уязвимом положении после госпитализации и проходил лечение

«Мы полагаем, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов. Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — заявил Сергей Жорин в беседе с Starhit.ru

Источник: «СтарХит» / MAX

О наличии брачного договора и его условиях рассказала журналистам сама Самойлова в конце прошлого года. Имущество, приобретенное до 2020 года, остается ей, а нажитое после — подлежит разделу. При этом она утверждала, что Джиган после этой даты «ничего не приобрел». Однако она не исключила, что что-нибудь ему отпишет.

Однако окружение рэпера описывает иную картину. Джигана забрали из реабилитационного центра досрочно, и под угрозой развода вынудили подписать соглашение о передаче всего имущества супруге.

«Чтобы сохранить семью, поставила условие — договор о передаче всего имущества ей. Что он и сделал», — поделились друзья артиста с коллегами из Starhit.ru

Адвокат Джигана подтвердил, что документы действительно были оформлены Самойловой в период лечения мужа, когда тот находился в нестабильном психологическом состоянии.

Также представитель Джигана отметил, что музыкант до последнего момента верил и надеялся, что восстановление семьи возможно. Но для этого необходимо желание обоих.

Как события будут развиваться дальше, похоже, станет понятно на завтрашнем судебном заседании. После истечения срока на примирение суд должен вынести решение по разводу и, возможно, по вопросу законности самого брачного договора.