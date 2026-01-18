НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -15

4 м/c,

ю-з.

 770мм 79%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Травмировался нападающий «Локомотива»
Как прошел концерт Шамана. Фото и видео
Бизнес на котах
Где предлагают высокие зарплаты
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Адреса купелей
Развлечения Обзор Парад планет в январе 2026 года: что это редкое явление принесет всем нам

Парад планет в январе 2026 года: что это редкое явление принесет всем нам

Астролог объяснила, к чему стоит готовиться в ближайшие дни

283
Звёзды требуют собранности: без холодной головы и решительности сейчас далеко не уедешь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗвёзды требуют собранности: без холодной головы и решительности сейчас далеко не уедешь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Звёзды требуют собранности: без холодной головы и решительности сейчас далеко не уедешь

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Во второй половине января нас ждет уникальное астрономическое событие — парад трех ближайших к Земле планет: Марса, Венеры и Меркурия. Они сходятся в окрестностях Солнца впервые с осени 2019 года, а следующий такой парад может пройти не раньше сентября 2038 года. Пока астрономы готовятся следить за этим зрелищем, астрологи рассказывают, что оно принесет людям.

Кульминация парада ожидается 22 января, когда все три планеты будут расположены на минимальном среднем расстоянии от Солнца. Вместе с ним они образуют почти ровный ромб. Дальше конфигурация начнет распадаться. Сначала отойдет Меркурий, а в феврале друг за другом удалятся Марс с Венерой.

По наблюдениям астролога Елены Негрей, до 20 января небо выстраивается в довольно суровую конфигурацию: в Козероге формируется парад планет, и это, мягко говоря, не про лень и сантименты. Период будет напряженным, но при этом продуктивным — если не путать выдержку с пассивностью.

Астролог отмечает, что в это время всем знакам зодиака придется держать эмоции под контролем и принимать точные, взвешенные решения. Луна тоже не собирается подыгрывать и добавит собственных проверок на прочность, словно подбрасывая ситуации, где легко сорваться, но выгоднее сохранить хладнокровие. По словам Негрей, подобные испытания стоит воспринимать как тренировки перед более крупными жизненными задачами и как шанс вырасти профессионально и лично.

Козерог, под чьим знаком проходит этот астрологический марафон, по версии специалиста, благоволит тем, кто умеет работать без лишней драмы. В фокусе окажутся дисциплина, упорство и умение не распыляться на второстепенное. Этот знак требует действий уже с первых рабочих дней после праздников и явно не поощряет откладывания решений на потом. Напряжение, как ни странно, может стать топливом для карьерных сдвигов и освобождения от всего, что тянет назад.

Отдельный акцент делается на умении расставаться с лишним — будь то устаревшие планы, сомнительные союзы или внутренние сомнения. По словам астролога, в этот период лучше опираться на разум, а не на импульсы и перепады настроения. Козерог требует четкости и трезвого расчета, а интуицию и эмоции советует временно оставить на периферии сознания.

— Никаких правил, никаких слёз, никаких эмоций. Иду вперед, не вижу препятствий. Я добиваюсь много, — описала настрой этого времени Елена Негрей.

Иными словами, вторая половина января — это не про мягкие старты и осторожные раскачки, а про взрослое включение в процесс. Кому удастся не спасовать перед давлением, тот сможет выйти из этого астрологического коридора с ощущением, что лишнее наконец-то осталось в прошлом.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Парад планет Астрология Гороскоп
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
Интересно, что такое сближение планет может означать для научных открытий в астрономии.
Гость
2 часа
Надо же, астрологи тоже пытаются предсказать будущее по расположению планет. Интересно, насколько это научно обосновано._#
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем