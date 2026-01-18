Парад планет в январе 2026 года: что это редкое явление принесет всем нам

Звёзды требуют собранности: без холодной головы и решительности сейчас далеко не уедешь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Во второй половине января нас ждет уникальное астрономическое событие — парад трех ближайших к Земле планет: Марса, Венеры и Меркурия. Они сходятся в окрестностях Солнца впервые с осени 2019 года, а следующий такой парад может пройти не раньше сентября 2038 года. Пока астрономы готовятся следить за этим зрелищем, астрологи рассказывают, что оно принесет людям.

Кульминация парада ожидается 22 января, когда все три планеты будут расположены на минимальном среднем расстоянии от Солнца. Вместе с ним они образуют почти ровный ромб. Дальше конфигурация начнет распадаться. Сначала отойдет Меркурий, а в феврале друг за другом удалятся Марс с Венерой.

По наблюдениям астролога Елены Негрей, до 20 января небо выстраивается в довольно суровую конфигурацию: в Козероге формируется парад планет, и это, мягко говоря, не про лень и сантименты. Период будет напряженным, но при этом продуктивным — если не путать выдержку с пассивностью.

Астролог отмечает, что в это время всем знакам зодиака придется держать эмоции под контролем и принимать точные, взвешенные решения. Луна тоже не собирается подыгрывать и добавит собственных проверок на прочность, словно подбрасывая ситуации, где легко сорваться, но выгоднее сохранить хладнокровие. По словам Негрей, подобные испытания стоит воспринимать как тренировки перед более крупными жизненными задачами и как шанс вырасти профессионально и лично.

Козерог, под чьим знаком проходит этот астрологический марафон, по версии специалиста, благоволит тем, кто умеет работать без лишней драмы. В фокусе окажутся дисциплина, упорство и умение не распыляться на второстепенное. Этот знак требует действий уже с первых рабочих дней после праздников и явно не поощряет откладывания решений на потом. Напряжение, как ни странно, может стать топливом для карьерных сдвигов и освобождения от всего, что тянет назад.

Отдельный акцент делается на умении расставаться с лишним — будь то устаревшие планы, сомнительные союзы или внутренние сомнения. По словам астролога, в этот период лучше опираться на разум, а не на импульсы и перепады настроения. Козерог требует четкости и трезвого расчета, а интуицию и эмоции советует временно оставить на периферии сознания.

— Никаких правил, никаких слёз, никаких эмоций. Иду вперед, не вижу препятствий. Я добиваюсь много, — описала настрой этого времени Елена Негрей.