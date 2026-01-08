Скорпион обогатится, а Львов ждет смена работы: финансовый гороскоп на жесткий 2026 год

Источник: Дмитрий Гладышев / 72.ru

Новый год сулит всем переоценку своих жизненных взглядов и перенастройку мышления. Этот год — не про быстрые и легкие деньги. Всё чаще представители 12 знаков зодиака будут отдавать свое предпочтение стабильности и бережливости. Тому поспособствуют и некоторые астрологические события: опасные для вашего кошелька ретроградные периоды и коридоры затмений. Что ждет именно вас — смотрите в гороскопе тюменского астролога Эльзы Кушиной.

Овен

В 2026 году Овна ждет масштабная проверка на прочность. Наделенные властью представители знака могут потерять свой авторитет в обществе. Это коснется тех, кто перегибает палку на работе и может позволить вести себя не совсем корректно по отношению к окружению. Осторожнее нужно быть тем, кто относится к силовым структурам, политической деятельности, органам власти.

Такой непростой период немного остудит пыл огненного знака, так как ему сейчас просто необходимо получить уроки от проходящей по нему планеты Сатурна. Нептун, заходящий в данный знак зодиака, тоже не пройдет бесследно для Овна. Поэтому его жизнь всё больше будет напоминать психологический триллер, напичканный тайнами и интригами. В совокупности это всё отразится и на финансах Овна. Сказать, что период удачен для крупных сделок или спонтанных покупок, — нельзя. Время учиться финансовой грамоте.

Телец

Материальный мир (деньги, богатство, недвижимость, автомобили, ценные вещи) уйдет на второй план. Телец поменяет свое виденье, понимая, что всё это не является смыслом жизни. К подобному выводу он может прийти сам либо через непростые ситуации в его жизни, которые будут проигрываться на протяжении всего 2026 года.

Важно понимать, что все эти испытания даны ему для эволюции души. Сейчас важно обратить свое внимание на другие аспекты жизни: семью, самореализацию, духовное развитие. Лишь к концу года, когда мысли и настрой придут в норму, появится шанс преумножить свои финансовые возможности.

Близнецы

Большие финансовые изменения могут ощутить на себе те Близнецы, которые находятся в больших коллективах. Подобное может проигрываться через такие понятия, как ограничения, новые правила, дисциплина, сроки и время. Есть вероятность появления авторитетного покровителя, который поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Но по-настоящему финансовую свободу ощутят Близнецы, которые рискнут сменить род деятельности. А 2026 год — это тот самый период, когда решаться на столь смелый шаг можно и даже нужно, особенно если прежняя работа больше не удовлетворяет ваши потребности. Звёзды сулят в этом году много новых связей и нахождение в больших коллективах.

Рак

Рак в 2026 году — настоящий добытчик. Неплохие перспективы прослеживаются у тех представителей знака, кто заинтересован в собственном обучении и развитии. Новая профессия, хобби или «прокачка» навыков очень пригодятся. Рак может не только повстречать на своем пути новых и интересных людей, но и узнать о собственном еще нераскрытом потенциале.

Самым смелым представителям знака откроются новые финансовые возможности. Но нельзя сказать, что деньги будут притягиваться просто как магнитом. Все достижения только через труд и дисциплину. Также в этом году Рак может запросто сменить место жительства: купить новое жилье или вовсе переехать в другой город или страну. Благоприятный период и для создания семьи.

Лев

Льву открываются неплохие возможности для приумножения своих финансов. Он будет много фантазировать и пробовать себя в новом деле. Став более заметным, Лев сможет покорить карьерные вершины: добьется хороших предложений по работе или прибавки к зарплате. Не стоит бояться уходить с прежнего места работы. Всё, что тяготит Львов в 2026 году, будет сказываться на его состоянии — как моральном, так и материальном. Никаких вторых шансов, только дорога в светлое будущее!

Дева

Деве в 2026 году следует попридержать коней и не решаться на лишние траты. Есть риск загнать себя в долговую яму, выбраться из которой будет очень непросто. К тому же жизнь подкинет события, требующие незапланированных расходов (ремонт, лечение и так далее).

Также представителем знака не следует надеяться на поддержку кого-либо. Все финансовые хлопоты лягут на их плечи. А партнеры, которые должны разделить с вами финансовую ответственность, увы, с большой долей вероятности подведут, чем усугубят положение. По этой причине Девам не рекомендуется вступать в совместный бизнес или объединять с кем-либо свой бюджет.

Весы

Новый год будет значимым для Весов, но разбогатеют ли они — зависит от них самих. В случае несерьезности (хитрости, ветрености, наивности) и нежелания решать проблемы представители знака рискуют остаться ни с чем. К тому же может пострадать их репутация и положение в обществе. Это тоже может отразиться в дальнейшем на финансовом положении: отказы в работе, нежелание с вами сотрудничать, конфликты с коллегами.

Весам придется стать взрослее, так как поймут, что жить, как раньше, они никогда больше не будут. Не нужно относиться к этому трагично, ведь на самом деле такое положение дел поможет открыть новые возможности. Но придется наконец начать брать на себя ответственность.

Скорпион

Этот год преподнесет много работы этому знаку зодиака, что существенно поможет ему обогатиться и приобрести всё то, о чем Скорпион мечтал уже долгие годы. Единственное, о чем стоит им помнить: утопая в работе, пожалуй, не стоит забывать о здоровье, подобное касается как их самих, так и их близких (домашних, родных, в том числе и домашних животных).

Уделять время своему здоровью нужно будет на протяжении всего 2026 года. Придется и пересмотреть свой образ жизни: ввести спорт и правильное питание, больше гулять на свежем воздухе и не игнорировать приемы врачей. Самые большие траты Скорпионов в новом году, увы, будут направлены именно на тему здоровья.

Стрелец

Стрелец может сменить свою деятельность в 2026 году. Но, увы, необязательно по собственному желанию. Год подкинет немало неприятных сюрпризов, в том числе и финансовых. Рассчитывать на поддержку извне не придется.

Но, несмотря на происходящее, Стрельцу важно не опускать руки, ведь уроки, которые даются в этот период, рано или поздно пойдут на благо. Возможно, в виде ценного жизненного опыта либо материального достатка — подобное, конечно, зависит персонально от карты рождения человека, так как время, дата и место рождения у всех разные.

Козерог

В этом году траты Козерога будут весьма существенные, подобное может проигрываться в отношении темы рода — семьи, родственников или недвижимости. Благоприятный период для вступления в семейные узы, отсюда растраты на свадебную церемонию и наведение уюта дома.

В минусе: траты на решение проблем с родственниками, например оплату чужих долгов, трат на лечение. Отсюда важно понимать, что все уроки, через которые проходит знак зодиака, даются для эволюции души, чтобы научиться здоровому взаимодействию со своим окружением без конфликтов, обид и обвинений.

Водолей

Финансы Водолеев в 2026 году могут зависеть от их окружения и обстановки, в которой они находятся. Например, друзья, родственники или знакомые могут предложить им хорошую работу или подработку. Особенно благоприятно скажется на представителях знака некая стабильность: то есть дело, где есть порядок (нормированный график и четкая система заработка). Спонтанные же халтуры скорее, наоборот, приведут к разочарованию.

Плутон, проходящий по данному знаку зодиака, изменит виденье Водолеев. Это заставит представителей знака повзрослеть и пересмотреть свои жизненные принципы.

Рыбы

Рыбам придется нехило попотеть в этом году, если они планируют обогатиться. Кроме того, принцип «копейка рубль бережет» будет актуален для них на протяжении всего года. Поэтому, прежде чем разбрасываться деньгами направо и налево, придется дважды, а порой и трижды подумать.

В случае халатного отношения к деньгам вероятны ограничения — например, потеря источника дохода (работы, бизнеса и т. п.). Взятие на себя долгов (кредит, ипотека) может привести к краху и разорению. Поэтому получение знаний в области финансовой грамотности в этом году не будет лишним для данного знака зодиака.

