Тельцов ждет повышение, Львов — новые знакомства: гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год

Ярославский астролог дала прогноз на 2026 год Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год. Итак, что нас ждет в ближайшие 12 месяцев.

Овен

2026 год станет для вас годом кардинальных перемен и принятия ответственности. Вы почувствуете груз долга, но он закалит вас. Возможен карьерный рост через тяжелую работу. Остерегайтесь импульсивных финансовых решений в период ретроградного Меркурия.

В первом полугодии вас ждет много общения, коммуникаций и новых знакомств. Во втором полугодии может произойти укрепление семейных узы, но потребуется эмоциональная открытость. В новом году есть возможность обзавестись потомством.

Хорошо приобретать свою недвижимость.

Для сохранения здоровья уделите внимание голове и нервной системе.

Телец

Для вас новый год станет периодом внутренней трансформации и работы с подсознанием. Вы будете решать старые кармические задачи, что принесет вам облегчение.

Благоприятна смена деятельности. Финансовая стабильность придет через исследование скрытых ресурсов или сферу психологии. Возможно повышение в должности.

Первое полугодие благоприятно для построения прочного фундамента семьи. Свободных Тельцов могут ждать судьбоносные встречи. Для тех, кто уже в союзе, появится возможность поездок, совместного творчества и общения.

Для поддержания здоровья контролируйте горло и щитовидную железу, пейте теплую воду. Старайтесь высыпаться.

Близнецы

Это год вашего социального роста и реализации амбиций. Вы окажетесь в центре внимания, окруженные единомышленниками. Успех принесет работа в команде, возможен доход через партнерства.

В личной жизни первое полугодие посвятите себе, саморазвитию, работе и новым знакомствам. Во втором полугодии наступит благоприятное время для брака и серьезных союзов.

Следите за легкими и руками. Регулярные прогулки на свежем воздухе обязательны.

Рак

2026 год — ваш звездный час, время личностного роста, уверенности и защиты. Особенно второе полугодие. Вас ждет карьерный прорыв, признание, увеличение дохода. Смело заявляйте о себе.

Также год принесет гармонию и счастье в семье. Для свободных Раков есть шанс встретить щедрого партнера, особенно в первом полугодии.

Избегайте переедания, полезны будут диеты, йога, водные процедуры.

Лев

В 2026 году вас ждет духовный поиск и творческое проявление себя. Внутренняя работа принесет мудрость, возможны периоды уединения.

Доход может прийти из скрытых источников, от своего дела, особенно творческого направления. Важно завершить старые дела.

Первое полугодие принесет большое количество новых знакомств для свободных Львов и совместный бизнес для тех, кто в союзе. Во втором полугодии фокус внимания сосредоточится на внутреннем мире партнера. Романтика возможна в поездках.

Для вас сейчас важен режим сна и отдых. Практикуйте медитацию, йогу.

Дева

Год реализации социальных целей и обретения поддержки. Ваши мечты найдут отклик в обществе. Успех ждет в работе с группами, благотворительности. Возможна помощь влиятельных друзей.

В первом полугодии свободных Дев могут ждать романы на работе. Во втором полугодии романтические перспективы ждут в кругу друзей, отношения строятся на общих целях. Для тех Дев, которые уже в союзе, благоприятно укреплять отношения с помощью совместного капитала.

Уделите внимание пищеварению и чистоте крови. Полезен будет детокс.

Весы

Для вас это год профессионального восхождения и карьерных достижений. Ваши амбиции реализуются под строгим самоконтролем. В профессии ждет официальное признание, повышение, но за счет огромного труда. Не гонитесь за быстрыми деньгами.

В личной жизни вас ждет большая удача в первом полугодии. Вы можете встретить свою судьбу или выйти на новый уровень в имеющихся отношениях. Во втором полугодии возможна проверка отношений на прочность деловыми обязательствами. Ищите баланс.

Что касается здоровья, то, прежде всего, стоит следить за состоянием почек и поясницы. Полезны будут йога и растяжка.

Скорпион

У вас на ступил год расширения горизонтов и поиска смыслов. Вас потянет к путешествиям, высшему образованию, философии. Прибыль могут принести зарубежные связи, юридическая или образовательная сферы.

Что касается личной жизни, то в первом полугодии вам хорошо бы разобрать старые и накопившиеся проблемы в отношениях. Во втором полугодии благоприятны совместные поездки, путешествия и обучение. Свободным Скорпионам рекомендуется знакомиться в поездках или на учебе — такой союз будет иметь большой потенциал.

Берегите репродуктивную систему, избегайте экстремальных нагрузок.

Стрелец

Для вас 2026 год станет временем глубокой трансформации и финансовых перестановок. Нужно пересмотреть свои ценности и отношение к партнеру, а также совместным ресурсам. Ваши отношения могут углубиться до уровня кармической связи. Важна абсолютная честность друг с другом.

Крупные сделки, инвестиции, наследственные вопросы планируйте на вторую половину года.

Вам необходимо научиться трансформировать кризисы в возможности и грамотно управлять чужими ресурсами.

Следите за печенью и иммунитетом, исключите токсины.

Козерог

Год партнерств, как в личной жизни, так и в бизнесе. Главные события будут происходить через взаимодействие с другими людьми. Вас ждут успешные контракты, переговоры, выгода в проектах. И даже брак может оказаться очень выгодным с финансовой стороны. Для вас будет хорошо работать в паре.

Первое полугодие может быть немного напряженным в личной жизни, на первый план выйдут деловые отношения. Во втором полугодии возможна встреча судьбоносного партнера или выход отношений на новый, более серьезный уровень.

Укрепляйте кости и суставы. В этом вам помогут плавание и массаж.

Водолей

Для вас наступил год работы, здоровья и служения. Внимание будет фокусироваться на оттачивании мастерства, рутине и заботе о своем теле и здоровье. Трудолюбие и внимание к деталям позволят увеличить доход. В 2026 году для вас будет благоприятна работа в сфере здоровья.

В первом полугодии ожидается много романтики и творчества, как для свободных, так и для женатых Водолеев. Во втором полугодии романтика может вспыхнуть на рабочем месте, отношения будут строиться на практической основе. Важно не вступать в конфликты.

В 2026 году для вас критически важен режим дня и питания. Профилактика лучше лечения.

Рыбы

2026 год для вас — период творчества, радости и риска. Вас переполняют вдохновение и желание наслаждаться жизнью. Успех ждет в творческих, спортивных или развлекательных проектах.

Возможны бурный роман, страсть. В первом полугодии существует возможность приобретения совместного с партером имущества. Вот втором полугодии можно планировать детей.

Для поддержания здоровья контролируйте уровень сахара, избегайте злоупотреблений, берегите печень и сердце.