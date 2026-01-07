НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Обзор «Законченная актриса»: как выглядит повзрослевшая дочь Олега Газманова

«Законченная актриса»: как выглядит повзрослевшая дочь Олега Газманова

Звездная наследница — нечастый гость в светской хронике

370
С первого взгляда трудно угадать в девушке наследницу фамилии Газманова | Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С первого взгляда трудно угадать в девушке наследницу фамилии Газманова | Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С первого взгляда трудно угадать в девушке наследницу фамилии Газманова

Источник:

mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Олег Газманов демонстрирует победу над артритом, в тени от публики у артиста скрывается еще один повод для гордости, и он куда серьезнее. Это его младшая дочь — Марианна. Недавно девушке исполнилось 22 года, и она, в отличие от своего сводного брата Родиона, не стремится выходить под свет софитов. И, на наш взгляд, совершенно зря.

«Мы просто старались не мешать»

Марианна родилась во втором браке Олега Газманова — с Мариной Муравьевой, которую певец заметил во время гастролей в Воронеже.

— Я приехал выступать во Дворце спорта и на улице увидел девушку, которая так пластично шла, покачиваясь своими соблазнительными частями, что я влюбился сразу, — позже вспоминал Газманов. — Пригласил ее на концерт, но сам из машины не вышел, иначе собралась бы толпа. Отправил барабанщика Юру.

Олег Газманов и Марина Муравьева сыграли свадьбу в 2003 году, а вскоре у них родилась дочка. И это стало для певца особенным событием. В честь Марианны он даже написал песню — «Дочь».

Источник: oleggazmanov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: oleggazmanov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

oleggazmanov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Она родилась рыжей. Такой, как солнце, которое втекает в комнату ранним утром сквозь занавески. И с первого взгляда я поняла: она принесла с собой не только смех, но и упрямую, ясную радость. Она сияла. А мы с мужем просто старались не мешать, — рассказывала Марина Газманова.

И правда, мешать Марианне никто не спешил. С детства она учила языки, играла на музыкальных инструментах, лепила, рисовала, танцевала в «Тодесе» и пробовала себя во всём, чего только могла пожелать.

Источник: marinagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marinagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marinagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотя сам Газманов любил рассказывать, что он отец строгий, с которым не забалуешь, иногда всё же проговаривался о том, кто действительно у них главный в семье.

— Она из всех вьет веревки. Характер самый жесткий в семье. И еще она актриса! Первый раз я ее шлепнул — совсем уже довела, — а она как зарыдает. Я беру ее на руки, думаю: «Господи, что я сделал». Смотрю в зеркало, а она там оценивает, как круто у нее получается плакать. Законченная актриса! — смеялся музыкант.

Источник: oleggazmanov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: oleggazmanov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

oleggazmanov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В подростковом возрасте Марианна училась в Италии, но основное образование получила в престижной московской школе. Обучение там стоило около 1,5 миллиона рублей в год, но Газманов считал: на знаниях экономить нельзя. Дочь старалась не подводить — училась на отлично, параллельно занималась в театральных и музыкальных кружках.

«Очаровательная рыжая красавица»

Несмотря на популярность отца, Марианна никогда не питала любви к светской жизни и публичным мероприятиям. Ей больше нравилось проводить время у зеркала, экспериментируя со стилем и внешностью. Как-то она даже хотела перекраситься в синий цвет, но консервативный отец не одобрил подобных перемен.

— Для Марианны нет ничего важнее, чем боевой раскрас. Я не понимаю, зачем такая очаровательная рыжая красавица наносит на себя всё это перед школой, — недоумевал Газманов.

Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как бы дочь артиста ни старалась держаться подальше от внимания, комментарии находили ее сами. Особенно после совершеннолетия: тогда бдительные хейтеры заподозрили, что точеные скулы и пухлые губы появились не без помощи косметологов.

Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не меньше обсуждений вызывает и личная жизнь Марианны. О ней девушка предпочитает молчать и родителей просит делать то же самое. Правда, получается не всегда.

Когда Марианне было 17, Газманов всё-таки уговорил ее прийти на одно из шоу и там невзначай сообщил, что дочь состоит в отношениях. В ответ получил такой взгляд, что стало ясно: дома его ждет серьезный разговор.

Источник: кадр из шоу «Звезды сошлись» (16+), НТВ, 2021 годИсточник: кадр из шоу «Звезды сошлись» (16+), НТВ, 2021 год
Источник:

кадр из шоу «Звезды сошлись» (16+), НТВ, 2021 год

В той же программе музыкант рассказывал, что к воспитанию они с женой стараются относиться с юмором. Например, когда Марианна привела своего избранника знакомиться с родителями, отец встретил его с шашкой в руках. Для профилактики.

А на совершеннолетие, когда дочь уговаривала купить ей «Гелендваген», Газманов подарил собаку по кличке Гелик. Правда, к псу бонусом шла отдельная квартира — там Марианна теперь и живет.

Источник: marinagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marinagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marinagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас она учится в МГИМО на факультете международного бизнеса и параллельно работает в дизайнерской компании.

Марианне 22 года. Осенью 2025-го стало известно, что она готовится к свадьбе с сыном крупного бизнесмена по имени Максим. Родители выбор дочери приняли и поддержали ее желание обойтись без пышных торжеств.

Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mariannagazmanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Марианна хочет сделать всё в узком семейном кругу, и я ее в этом поддерживаю. Я бы, например, ограничилась красивой фотосессией, а потом сразу улетела в свадебное путешествие, — делилась Марина Газманова.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
