Гладила львов, плавала с китами и кормила лемуров: как туристка побывала на Мадагаскаре и Маврикии

В поездке ей удалось погулять со львами под пристальным вниманием рейнджеров Источник: Яна Ефременко

Мадагаскар и Маврикий — настоящие острова контрастов, до которых добираются далеко не все туристы. Путешественница из Барнаула Яна Ефременко собрала небольшую группу единомышленников и вместе с ними посмотрела на лемуров в дикой природе, погладила львят и даже попробовала поплавать с китами в открытом океане. О том, как прошла экстремальная поездка и сколько стоило путешествие мечты, — в материале NGS22.RU.

Криминал, опасное такси и дикая природа

В сфере туризма Яна Ефременко работает уже более 20 лет, за это время она успела побывать в 53 странах, однако авторские маршруты начала создавать лишь три года назад.

— В какой-то момент мое хобби просто переросло в профессию. Я и сама просто не люблю «матрасный» отдых: мне всегда нужно чем-то заниматься, смотреть. В наше время туризм становится всё более избирательным: опытных туристов, которые давно перестали только лежать на пляже, сложно впечатлить по-настоящему, поэтому приходится искать то, что вызовет вау-эффект.

Она побывала уже в 53 странах и не планирует останавливаться Источник: Яна Ефременко

Такие искушенные путешественники ценят страны, куда сложно, а иногда и небезопасно добраться самим. Мадагаскар стал одним из таких примеров.

Мадагаскар — крупнейшее в мире государство, которое занимает целый остров в Индийском океане и знакомо многим благодаря одноименному мультфильму. Его столица — Антананариву, а численность населения всего острова составляет 28,2 млн человек.

Тур туда, как рассказывает Яна, пришлось планировать больше чем за полгода, поскольку были задействованы и местные гиды: через них удалось договориться о скидках на жилье и организовать программу так, чтобы она была максимально насыщенной и при этом доступной для группы. Добраться до самого Мадагаскара — уже задача не из простых. Туристы летели через Дубай, а затем делали пересадку в Эфиопии. За несколько дней до вылета воздушное пространство Мадагаскара закрыли из-за очередного политического конфликта, поэтому Яна успела поволноваться о том, состоится ли поездка.

Источник: Яна Ефременко

— Мне очень хотелось увидеть то, чем в принципе славится Мадагаскар, — баобабы и лемуров. Баобабы интересные, необычные, но сейчас мы так много всего видим в интернете, что сильного эффекта неожиданности особо не было. А вот встреча с лемурами — совсем другая история. Я их раньше не кормила, не трогала, а они такие разные: у кого-то более мягкая шерстка, у кого-то — более жесткая, характеры совершенно различные. Живое общение с ними мне доставило огромное удовольствие. Причем от встречи с ними были в восторге даже те, кто не любит животных.

Однако сложнее всего было добраться до самого национального парка, где они обитают.

— От нашего отеля ехать туда было сложно, честно скажу, дороги там плохие. Экскурсия занимала два-три дня, в которые нужно было добраться, переночевать на территории парка и только утром следующего дня отправиться на саму экскурсию. Вы не сможете приехать на Мадагаскар и просто купить экскурсию на лемуров, так не бывает, — подчеркнула Яна.

Источник: Яна Ефременко

По ее словам, общественный транспорт на Мадагаскаре старый, переполненный и выглядит небезопасным, поэтому оставалось два варианта: арендовать автомобиль с водителем или воспользоваться аэротакси.

— Сесть за руль самому на Мадагаскаре, если ты турист, нельзя, это дорого и рискованно. Водители работают за копейки, надеясь на чаевые, плохо управляют автомобилями. Там есть услуга аэротакси: можно заказать небольшой вертолет, но мест там всего два, а стоит это довольно дорого. Как только мы приехали на Мадагаскар, нас сразу предупредили о том, что гулять самостоятельно по Антананариву, столице страны, не стоит, поскольку там высокий уровень преступности. А если выходишь куда-то, то лучше сразу же снимать с себя украшения, не носить с собой деньги, да и телефон без крайней необходимости лучше не доставать.

С лемурами удалось пообщаться довольно тесно Источник: Яна Ефременко

Дрессированные львы и плавание с китами

Еще одна страна, которую удалось посетить за одну поездку, — остров Маврикий. Одной из ключевых точек маршрута на нем стал парк «Касела», где туристическая группа смогла увидеть львов вблизи. Прогулка с крупными хищниками проходила под контролем специально обученных рейнджеров и под пристальным надзором профессиональных фотографов.

Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке, которое располагается в 900 километрах от Мадагаскара. Население составляет 1,27 млн человек.

— Мы прошли инструктаж и вооружились палками. Все в соцсетях у меня спрашивали, зачем они нужны, неужели бить львов? — смеется Яна. — Но нужны они для того, чтобы ставить их между тобой и львом как некий барьер, если вдруг он тобой захочет поинтересоваться. Львята были маленькие, им всего по 11 месяцев пока что, поэтому они с легкостью могут начать покусывать ноги, играть с тобой. В целом они довольно дружелюбные и выдрессированные. Их воспитывают так, что если ты поставил перед собой или перед ними палку, то это для них как забор — дальше не полезут к тебе.

Львы там дрессированные Источник: Яна Ефременко В течение всей прогулки их можно было гладить и играть с ними Источник: Яна Ефременко

Ранее в том же парке, по словам Яны, можно было увидеть льва с огромной гривой, но совсем незадолго до путешествия она узнала, что его решили убрать из-за того, что он стал слишком агрессивным. К слову, снимать видео со львами нельзя было, такая услуга была доступна только VIP-гостям и стоила 400–500 долларов с человека.

Еще одной не менее запоминающейся фишкой путешествия Яна решила сделать плавание с китами: на Маврикии это одна из самых популярных услуг, даже несмотря на официальный запрет таких экскурсий.

— Те, кто хочет поплавать с китами, выезжают на открытую воду рано, пока полиция не приступила к своим обязанностям. Патруль начинает обход акватории где-то в 8–9 утра, поэтому всё самое интересно происходит рано утром.

Перед выездом туристам провели обязательный инструктаж о том, что китов трогать нельзя, а лезть в воду можно только с чистой кожей: без кремов и других жирных средств. А также подробно объяснили, как вести себя в самой воде и что делать, если вдруг оказался около огромного китового хвоста.

Одним из самых незабываемых событий поездки стало плавание в открытом океане вместе с китами Источник: Яна Ефременко

— Экскурсия уникальная, но, безусловно, есть множество нюансов. Киты плавают на поверхности, и для такой прогулки не нужны даже особые дайверские навыки. Если им надоедает компания людей, они уходят на глубину, но бывают и моменты, когда эти гигантские существа радуются такому времяпрепровождению и сами проявляют интерес — это можно заметить по ударам хвостом по воде. Мы попали на совершенно редкий момент: целая семья китов начала неоднократно бить хвостами.

Позднее капитан судна, на котором была группа Яны, рассказал, что такое поведение китов они видят нечасто, обычно кит бьет хвостом по воде лишь единственный раз.

На фоне те самые баобабы Источник: Яна Ефременко

Сам же Маврикий, как уточняет путешественница, кажется одним из самых удачных способов сполна насладиться качественным отпуском.

— Это самый зажиточный остров Африки, и мы прямо-таки почувствовали этот контраст, перелетев туда с Мадагаскара. Там хорошие магазины, отличные рестораны, отели, хорошо одетые люди, а по местному населению прямо видно, с каким достоинством они передвигаются. Туда однозначно стоит возвращаться, — рассказывает она.