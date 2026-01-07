Был инженером, стал яхтсменом. Как россиянин возит туристов к леднику, сгубившему «Титаник»

Яхтсмен Дмитрий Старцев более 16 лет бороздит моря Источник: Дмитрий Старцев

66-летний Дмитрий Старцев из Ульяновска — личность невероятно интересная: инженер по образованию, мореход по призванию, уже более 16 лет он путешествует на различных судах по всему миру. В свое время он прошел обучение управлению яхтами в Черногории и стал профессиональным яхтсменом, чем сейчас и зарабатывает на жизнь. Кстати, обучение управлению яхтой с получением соответствующих документов стоит несколько тысяч евро. В сентябре Дмитрий Старцев прошел от айсбергов Гренландии до пляжей Кабо-Верде в Западной Африке на российской яхте «Аврора». О своих приключениях он рассказал корреспонденту 173. RU.

Путешествия как способ заработка

Экспедиции на яхтах — удовольствие, мягко говоря, не из дешевых. По данным российской компании, организовавшей путешествие, в котором участвовал Дмитрий Старцев, плавание в Гренландию обошлось туристам в 4000 евро с человека (347 240 рублей). В эту стоимость входили проживание на яхте, топливный сбор, питание, услуги команды. Отдельно придется оплачивать авиабилеты, страховку и спутниковую связь. Но в том-то и дело, что Дмитрий Старцев в этом переходе не отдыхал, а работал. Он был капитаном яхты, следовательно, не только не платил за поездку, но и получал заработную плату от фирмы. Сумму озвучить он, правда, отказался, сославшись на то, что эта информация закрытая.

Путешествие на яхте — красивое, но очень дорогое удовольствие Источник: Дмитрий Старцев

— Дорога для меня началась с перелета в Гренландию через Исландию. Когда на таможне спросили, зачем лечу, я просто ответил: турист. Это ни у кого не вызывает подозрений — туристов в Гренландии масса, — объяснил яхтсмен.

По словам Дмитрия Старцева, в тот же город Илулиссат, куда он прибыл, ежедневно приземляется по 2–3 самолета с туристами. Влекут их неповторимые пейзажи и, конечно же, айсберги.

Под бутафорскими парусами

Большая часть Гренландии, как объяснил путешественник, — сплошная дикая природа. Люди живут в небольших поселках, а передвигаются на вездеходах и паромах, способных перевезти 10–15 человек. Дорог на острове практически нет. Местные жители часто охотятся на нерпу, используя маленькие катера и даже надувные лодки.

Не тронутая цивилизацией природа Гренландии Источник: Дмитрий Старцев

В гавани уже ждала российская парусная яхта «Аврора», на которой Дмитрию предстояло послужить капитаном. В паре с другой яхтой — «Аленкой» — они в течение двух недель катали по морю фотографов, желающих запечатлеть айсберги.

— «Аврора» — очень прочное судно с металлическим корпусом, с неограниченным районом плавания. На ней имеется 9 кают и 3 системы отопления, — продолжил рассказ путешественник.

Среди льдов яхта идет на моторе Источник: Дмитрий Старцев

Несмотря на то, что «Аврора» — яхта надежная, на носу постоянно находился матрос с 5-метровым бамбуковым шестом, чтобы расталкивать льдины. Шли на моторе: среди льдов плавать под парусами опасно — есть риск повредить корпус судна. Кроме того, в теплое время года в Гренландии практически всегда стоит штиль. Правда, ради красивого кадра на «Аленке» всё же подняли алые паруса, но они были скорее бутафорскими.

Айсберги — достопримечательность Гренландии Источник: Дмитрий Старцев

— Вышли в Ис-фьорд — это настоящий парк айсбергов. Самых разных форм и размеров. Иногда они рассыпаются — чем больше, тем сильнее грохот. А вот переворачиваются айсберги редко, для этого нужно, чтобы от него откололся большой кусок, — объяснил яхтсмен.

Переход из Гренландии до Кабо-Верде был полон приключений Источник: Дмитрий Старцев

Считается, что именно от этого ледника весной 1909 года откололся огромный айсберг, который в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го отправил на дно легендарный пароход «Титаник». К счастью, с российскими яхтами никаких неприятностей не произошло.

От Гренландии к Азорам

Откатав фотографов, «Аврора» вышла в пролив Дэвиса и взяла курс на Азорские острова.

— На 3 дня пришлось укрыться от шторма в поселке Нарсарсуак. Заправились топливом и питьевой водой. Воду наливали в 5-литровые баклажки из родничка рядом с нашим причалом. Такой уютный родник чистейшей горной ледниковой воды. В поселке всего десятка полтора домов и 160 человек местного населения. Но есть всё необходимое для жизни: музей, отель, бар, супермаркет и даже второй по величине взлетной полосы в Гренландии аэропорт. А на противоположном берегу нашего фьорда стоит более крупный поселок. Он знаменит тем, что именно на этом месте в конце Х века высадился знаменитый викинг Эрик Рыжий и основал здесь поселение Браттахлид, — объяснил путешественник.

В гавани много маломерных судов Источник: Дмитрий Старцев

К острову Сан-Мигел яхта подошла глубокой ночью, и принять швартовы было некому. К счастью, нашелся свободный причал, к которому и встала «Аврора».

Остров запомнился полуколониальной архитектурой, что делает его похожим на многие города юга Европы, обилием цветов. Туристы любят отдыхать на так называемых хаусботах — мини-отелях на воде.

В полосе штиля

Спустя 5 дней «Аврора» двинулась в сторону Кабо-Верде. По мере приближения к Африке на палубе всё чаще стали находить летучую рыбу. Но вскоре начались проблемы.

Летучая рыба на палубе яхты Источник: Дмитрий Старцев

— Дизель нашей яхты, который ждал капитального ремонта, сломался. И мы попали в окно полного штиля. Четверо суток шли со скоростью 30–50 миль в день. Гость, бывший на яхте, был вынужден отменить заказанный билет на самолет — к положенному сроку не успели, — подчеркнул Дмитрий Старцев.

После всех перипетий яхта наконец-то добралась до Кабо-Верде, самых южных островов в Северной Атлантике.

В порту острова Сан-Винсенте Источник: Дмитрий Старцев

— Когда-то здесь был невольничий рынок, поэтому многие жители — метисы, — подвел итог яхтсмен. — Работать особо не любят, зато умело выпрашивают деньги у туристов. Оттуда я вылетел домой. В целом путешествие заняло больше месяца, было пройдено 3700 морских миль.

Своими историями Дмитрий Старцев охотно делится с ульяновцами Источник: Дмитрий Сильнов / 173. RU