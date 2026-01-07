НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Был инженером, стал яхтсменом. Как россиянин возит туристов к леднику, сгубившему «Титаник»

Был инженером, стал яхтсменом. Как россиянин возит туристов к леднику, сгубившему «Титаник»

Путешествия для него не только хобби, но и заработок

134
Яхтсмен Дмитрий Старцев более 16 лет бороздит моря

Яхтсмен Дмитрий Старцев более 16 лет бороздит моря

Источник:

Дмитрий Старцев

66-летний Дмитрий Старцев из Ульяновска — личность невероятно интересная: инженер по образованию, мореход по призванию, уже более 16 лет он путешествует на различных судах по всему миру. В свое время он прошел обучение управлению яхтами в Черногории и стал профессиональным яхтсменом, чем сейчас и зарабатывает на жизнь. Кстати, обучение управлению яхтой с получением соответствующих документов стоит несколько тысяч евро. В сентябре Дмитрий Старцев прошел от айсбергов Гренландии до пляжей Кабо-Верде в Западной Африке на российской яхте «Аврора». О своих приключениях он рассказал корреспонденту 173. RU.

Путешествия как способ заработка

Экспедиции на яхтах — удовольствие, мягко говоря, не из дешевых. По данным российской компании, организовавшей путешествие, в котором участвовал Дмитрий Старцев, плавание в Гренландию обошлось туристам в 4000 евро с человека (347 240 рублей). В эту стоимость входили проживание на яхте, топливный сбор, питание, услуги команды. Отдельно придется оплачивать авиабилеты, страховку и спутниковую связь. Но в том-то и дело, что Дмитрий Старцев в этом переходе не отдыхал, а работал. Он был капитаном яхты, следовательно, не только не платил за поездку, но и получал заработную плату от фирмы. Сумму озвучить он, правда, отказался, сославшись на то, что эта информация закрытая.

Путешествие на яхте — красивое, но очень дорогое удовольствие

Путешествие на яхте — красивое, но очень дорогое удовольствие

Источник:

Дмитрий Старцев

— Дорога для меня началась с перелета в Гренландию через Исландию. Когда на таможне спросили, зачем лечу, я просто ответил: турист. Это ни у кого не вызывает подозрений — туристов в Гренландии масса, — объяснил яхтсмен.

По словам Дмитрия Старцева, в тот же город Илулиссат, куда он прибыл, ежедневно приземляется по 2–3 самолета с туристами. Влекут их неповторимые пейзажи и, конечно же, айсберги.

Под бутафорскими парусами

Большая часть Гренландии, как объяснил путешественник, — сплошная дикая природа. Люди живут в небольших поселках, а передвигаются на вездеходах и паромах, способных перевезти 10–15 человек. Дорог на острове практически нет. Местные жители часто охотятся на нерпу, используя маленькие катера и даже надувные лодки.

Не тронутая цивилизацией природа Гренландии

Не тронутая цивилизацией природа Гренландии

Источник:

Дмитрий Старцев

В гавани уже ждала российская парусная яхта «Аврора», на которой Дмитрию предстояло послужить капитаном. В паре с другой яхтой — «Аленкой» — они в течение двух недель катали по морю фотографов, желающих запечатлеть айсберги.

— «Аврора» — очень прочное судно с металлическим корпусом, с неограниченным районом плавания. На ней имеется 9 кают и 3 системы отопления, — продолжил рассказ путешественник.

Среди льдов яхта идет на моторе

Среди льдов яхта идет на моторе

Источник:

Дмитрий Старцев

Несмотря на то, что «Аврора» — яхта надежная, на носу постоянно находился матрос с 5-метровым бамбуковым шестом, чтобы расталкивать льдины. Шли на моторе: среди льдов плавать под парусами опасно — есть риск повредить корпус судна. Кроме того, в теплое время года в Гренландии практически всегда стоит штиль. Правда, ради красивого кадра на «Аленке» всё же подняли алые паруса, но они были скорее бутафорскими.

Айсберги — достопримечательность Гренландии

Айсберги — достопримечательность Гренландии

Источник:

Дмитрий Старцев

— Вышли в Ис-фьорд — это настоящий парк айсбергов. Самых разных форм и размеров. Иногда они рассыпаются — чем больше, тем сильнее грохот. А вот переворачиваются айсберги редко, для этого нужно, чтобы от него откололся большой кусок, — объяснил яхтсмен.

Переход из Гренландии до Кабо-Верде был полон приключений

Переход из Гренландии до Кабо-Верде был полон приключений

Источник:

Дмитрий Старцев

Считается, что именно от этого ледника весной 1909 года откололся огромный айсберг, который в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го отправил на дно легендарный пароход «Титаник». К счастью, с российскими яхтами никаких неприятностей не произошло.

От Гренландии к Азорам

Откатав фотографов, «Аврора» вышла в пролив Дэвиса и взяла курс на Азорские острова.

— На 3 дня пришлось укрыться от шторма в поселке Нарсарсуак. Заправились топливом и питьевой водой. Воду наливали в 5-литровые баклажки из родничка рядом с нашим причалом. Такой уютный родник чистейшей горной ледниковой воды. В поселке всего десятка полтора домов и 160 человек местного населения. Но есть всё необходимое для жизни: музей, отель, бар, супермаркет и даже второй по величине взлетной полосы в Гренландии аэропорт. А на противоположном берегу нашего фьорда стоит более крупный поселок. Он знаменит тем, что именно на этом месте в конце Х века высадился знаменитый викинг Эрик Рыжий и основал здесь поселение Браттахлид, — объяснил путешественник.

В гавани много маломерных судов

В гавани много маломерных судов

Источник:

Дмитрий Старцев

К острову Сан-Мигел яхта подошла глубокой ночью, и принять швартовы было некому. К счастью, нашелся свободный причал, к которому и встала «Аврора».

Остров запомнился полуколониальной архитектурой, что делает его похожим на многие города юга Европы, обилием цветов. Туристы любят отдыхать на так называемых хаусботах — мини-отелях на воде.

В полосе штиля

Спустя 5 дней «Аврора» двинулась в сторону Кабо-Верде. По мере приближения к Африке на палубе всё чаще стали находить летучую рыбу. Но вскоре начались проблемы.

Летучая рыба на палубе яхты

Летучая рыба на палубе яхты

Источник:

Дмитрий Старцев

— Дизель нашей яхты, который ждал капитального ремонта, сломался. И мы попали в окно полного штиля. Четверо суток шли со скоростью 30–50 миль в день. Гость, бывший на яхте, был вынужден отменить заказанный билет на самолет — к положенному сроку не успели, — подчеркнул Дмитрий Старцев.

После всех перипетий яхта наконец-то добралась до Кабо-Верде, самых южных островов в Северной Атлантике.

В порту острова Сан-Винсенте

В порту острова Сан-Винсенте

Источник:

Дмитрий Старцев

— Когда-то здесь был невольничий рынок, поэтому многие жители — метисы, — подвел итог яхтсмен. — Работать особо не любят, зато умело выпрашивают деньги у туристов. Оттуда я вылетел домой. В целом путешествие заняло больше месяца, было пройдено 3700 морских миль.

Своими историями Дмитрий Старцев охотно делится с ульяновцами

Своими историями Дмитрий Старцев охотно делится с ульяновцами

Источник:

Дмитрий Сильнов / 173. RU

За 16 лет экспедиций Дмитрий Старцев посетил более 40 стран, в том числе всё Средиземноморье, Карибские острова, пересек Атлантику. По его словам, раньше из каждой страны он привозил по флагу, но потом их просто некуда стало вешать. Всего на различных яхтах он прошел более 80 тысяч морских миль, что втрое превышает длину экватора. В настоящее время он ждет очередного вызова отправиться под парусами в любую точку мирового океана.

