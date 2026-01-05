От балета до квестов и шоу: что подготовили в Ярославле в один из праздничных выходных

Не знаете, как скрасить праздничные выходные? Для вас мы собрали подборку мероприятий в Ярославле на 5 января. Смотрите скорей полный список развлечений!
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)
11:00 — музыкально-сказочное представление «Заколдованный принц» (0+). Постановка по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» оживет на сцене благодаря коллективу музыкально-хореографического театра «Карусель». Стоимость билета — от 400 до 600 рублей.
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, д. 53)
11:00 — уютная творческая мастерская «Попробуй стать волшебником» (6+). Новогодний мастер-класс по изготовлению игрушек и сувениров своими руками для детей с инвалидностью и ОВЗ.
15:00, 16:00 — новогодний тактильный спектакль «Серебряный ключик» (0+). На сцене оживут герои одноименной сказки Владимира Степанова, вместе с ними зрители споют зимние песни, поиграют и встретятся с Дедом Морозом. Стоимость билета — 300 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим, танцы и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.
19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). На сцене покажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Вместе они попытаются разобраться в круговороте свиданий, в котором погряз Михаил. Зрителей ждет неожиданный финал. Стоимость билета — 1500 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00 — новогодняя елка для малышей 2–6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
12:00, 15:00 — балет «Щелкунчик» (0+). На сцене покажут красивую рождественскую историю о девочке с отважным сердцем. Балет исполнит санкт-петербургский Международный культурный центр С. Дягилева. Билет можно приобрести за 1600–2500 рублей.
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
14:00 — мастер-класс «Рождественский ангел в технике Тиффани» (12+). Под руководством художника-монументалиста Михаила Бекетова участники мероприятия создадут собственный витраж. Цена билета — 1300 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
14:00 — программа «Ёлка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Советская площадь
18:00 — праздничная программа «Зима по-ярославски» (0+). В программе выступление творческих коллективов ДК «Магистраль», розыгрыш призов и световое шоу от «ЯрУльф».
Арт-пространство «Лампа» (ул. Нахимсона, 21)
19:00 — программа от музыкального ансамбля Grand Positive «Подарок к Рождеству» (6+). Стоимость билета — 1500 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
19:00 — балет «Лебединое озеро» (6+) от Театра Касаткиной и Василёва. Цена билета варьируется от 1600 до 2600 рублей.
Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)
19:00 — новогодний концерт группы Стаса Намина «Цветы» (12+). Музыкальный коллектив известен своими композициями «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Честно говоря» и другими. Билет стоит 1200–3000 рублей.
Ранее мы готовили полную афишу новогодних событий в Ярославле на праздничные дни.