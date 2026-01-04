Мастер-классы, шоу и квесты: какие мероприятия подготовили для ярославцев 4 января

Ярославль продолжает жить в атмосфере праздника! Мы подготовили афишу ярких событий города на 4 января.
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
15:00 — новогодняя елка для малышей 2–6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
11:00, 15:00, 18:00 — новогодний мюзикл «Буратино» (6+). На концерте выступят исполнители разных жанров, среди них есть призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Стоимость билета — от 600 до 1000 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде: Царство фонтанов» (0+). Во время представления Дед Мороз и Снегурочка переместятся к богатырям и русалкам. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.
19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). На сцене покажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Вместе они попытаются разобраться в круговороте свиданий, в котором погряз Михаил. Зрителей ждет неожиданный финал. Стоимость билета — 1500 рублей.
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8)
12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+) — это сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках-снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, 15)
14:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
14:00 — мастер-класс «Рождественский ангел в технике Тиффани» (12+). Под руководством художника-монументалиста Михаила Бекетова участники мероприятия создадут собственный витраж. Цена билета — 1300 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17/1)
14:00 — программа «Елка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21а)
15:00 — музейное занятие с уличными забавами и мастер-классом «Новогодние коляды» (6+). Гости смогут поучаствовать в славянском обряде, узнать историю праздника, спеть колядные песни и расписать деревянную фигурку. Билет стоит от 400 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертно-развлекательная программа «Смехом, шуткой без забот мы встречаем Новый год» (0+). В программе выступление творческих коллективов ДК «Гамма», игры, шутки и хороводы.
Бар «Руки ВВерх!» (Первомайский бул., 1)
18:00 — концерт Султана Лагучева (18+). Артист известен по своим композициям «Горький вкус», «Между нами война», «Горячая» и другим. Стоимость билета на выступление от 2600 до 6500 рублей.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)
19:00 — мюзикл «Карнавальная ночь» (6+) под режиссурой Егора Дружинина. Постановка создана по мотивам культовых комедий Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Продолжительность мероприятия — 2 часа, билет стоит от 2300 до 4500 рублей.
Китайский летчик Джао Да (Крестьянский пр., 7)
20:00 — концерт группы «Кирпичи» (18+). Музыкальный коллектив исполнит репертуар непредсказуемых и классических хитов. Цена билета — от 1800 до 4000 рублей.
