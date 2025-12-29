У Козерогов — богатство, а у Дев — кризис: финансовый гороскоп на январь от астролога

Эльза Кушина назвала главных финансовых счастливчиков января 2026 года Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RU

Новый год подарит множество финансовых возможностей. В самом начале месяца Земля приблизится к Солнцу, что создаст мощную энергетическую волну, способную стимулировать денежные потоки. А скопление планет в Козероге подарит возможность покорять новые карьерные вершины. Что ждет каждый знак зодиака — читайте в финансовом гороскопе от астролога Эльзы Кушиной для портала 72.RU.

Овен

В январе Овну может поступить неожиданное предложение приумножить свои накопления быстрым способом. Но прежде чем соглашаться на столь соблазнительную авантюру, стоит дважды, а то и трижды подумать, так как в погоне за «легкими деньгами» Овен рискует остаться ни с чем.

Также в это период лучше избегать темы долгов. В январе противопоказано как давать в долг, так и брать деньги взаймы (кредиты и ипотеки в их числе). Всё дело в переходе Нептуна в данный знак зодиака: он вносит иллюзию успеха, за что представители данного знака и могут поплатиться. Если допустить финансовый крах, то проблемы могут посыпаться и в других сферах жизни.

Телец

Глобальные изменения происходят в жизни Тельца. Он возвращается к тем делам, которые не закончил ранее. А еще всерьез берется за себя: тратится на преображение, дорогие вещи и исполнение желаний. Подобное может коснуться и саморазвития, например Телец может решить посетить какие-то курсы для души или роста в профессиональной сфере.

Однако в январе есть риск переутомления на работе, ведь вместе с желаниями будут расти и расходы. Здесь требуется включить голову и не перегнуть с реализацией давних желаний. Иначе Тельцам будет трудно выправить свое материальное положение.

Близнецы

Близнецы могут сорвать большой куш в январе. Удача на их стороне, поэтому можно запросто рисковать, купив лотерейный билет. Также есть шанс получить щедрую премию на работе или даже повышение по должности. Деньги в этом месяце буквально сами идут в руки Близнецов. Важно только разглядеть свои возможности!

Также у представителей знака будет вариант кардинально сменить сферу деятельности — это тоже благоприятно скажется на их материальном положении в будущем.

Рак

У Раков вероятны большие траты в январе, причем все деньги будут уходить не на них самих, а на их окружение (семью, коллег или друзей). Чтобы не оказаться в долговой яме, представителям знака зодиака следует заранее спланировать свой бюджет и не соглашаться на спонтанные покупки. Также Ракам нужно не забыть побаловать самого себя.

Лев

Лев довольно удачлив в январе, а значит, имеет все шансы здорово обогатиться. Особое положение планет позволяет представителям знака менять источники дохода, принимать деловые предложения и пробовать себя в новом. Первые успехи так вдохновят Львов, что это только придаст им сил на более смелые и глобальные перемены.

Новые увлечения, говорят звезды, могут не только открыть финансовые потоки, но и связать с судьбоносными людьми. Например, одинокие представители знака могут влюбиться или наконец решиться на большое путешествие и даже переезд.

Дева

Коварство может проявиться в жизни данного знака в январе. Что это значит? Дев попытаются обмануть, причем не исключено, что это сделают хорошо знакомые люди. Соглашаться на авантюры сейчас — плохая идея. Впрочем, «коварство» может проявиться и в самих Девах. Представители знака в погоне за собственной выгодой могут пойти на отчаянные шаги: жизнь за чужой счет, обман и корысть.

В обоих случаях Дев ждет непростая финансовая ситуация. В этот период нужно следить за своим кошельком, не брать взаймы и не давать в долг, не поддаваться искушениям, связанным с деньгами.

Весы

Весам выпадет шанс приумножить свое финансовое состояние, так как всё внимание социума направлено на них. Друзья или семья предлагают новые источники заработка и совместные проекты. Но все эти предложения, которые им поступают извне, важно рассматривать «от и до», что поможет привлечь новые возможности и изменить жизнь только в лучшую сторону. Выстраивать партнерские отношения с малознакомыми — не лучшее время.

Скорпион

В финансовом плане дела у Скорпионов наконец-то начнут налаживаться. Это позволит им задуматься о новых перспективах и реализации целей в жизнь. Также в этот период Скорпион сможет неплохо приумножить свои деньги, если согласится на новые проекты (новая работа, подработка, бизнес и пр.), поэтому главное — не тормозить. Не место сейчас и ярким эмоциям: гнев и крик могут разрушить важные деловые связи.

Стрелец

В данный период карман Стрельца может значительно схуднуть, поэтому спонтанные траты лучше отложить. Важно учесть, что сейчас представителей знака окружает множество разных искушений. Например, предложения по работе или обещания легких денег. Но прежде чем соглашаться на всё это, важно хорошенько подумать: а точно ли вам это подходит? Есть вероятность, что поспешные решения не принесут удовлетворения.

Козерог

В начале января Козерога с ног до головы охватывает энергетический порыв, отсюда он склонен к тратам, причем масштабного характера. Например, представители знака могут неожиданно купить автомобиль или недвижимость, чем шокируют свое окружение.

Нужно понимать, за что бы Козерог ни брался в этот период, важно реализовывать всё себе на благо, иначе внутреннего дискомфорта не избежать (нервы, болезни и пр.).

Водолей

В январе Водолею следует попридержать коней и ни в коем случае не совершать крупных покупок, так как результаты могут быть далеки от ожиданий. Подобное также может проигрываться и в работе (бизнесе). Например, решение резко сменить место работы может обернуться не только глубоким разочарованием, но и серьезным финансовым кризисом.

Рыбы

К Рыбам финансы текут через такие понятия, как трудолюбие, ответственность, честность и дисциплина. Моментами даже через подчинение кому-либо — строгому начальству или авторитетному человеку. Поэтому Рыбам важно уяснить, что без стараний они так и будут плавать на дне океана. В этом месяце надеяться лишь на удачу не приходится. Материальные блага достанутся представителям знака лишь через вложенные усилия.

